أطباء: مؤسسات لا تؤمّن موظفيها نفسياً

أشاد أطباء نفسيون بجهود ومبادرات الدولة الرائدة للارتقاء بالصحة النفسية مؤكدين وجود تأمين للأمراض النفسية والعصبية غير أنه عندما تقدم بعض الشركات والمؤسسات على تأمين موظفيها صحياً تطلب من شركات التأمين حذف الأمراض النفسية، مرجعين السبب في هذا الأمر إلى قلة الوعي بأهمية التوازن النفسي للموظف في تأدية عمله وتحسن إنتاجيته.

وكان مجلس الوزراء قد كلف وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، بالبدء في تنفيذ توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع ((سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية في الدولة)) وتضمن القرار إنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة على مستوى الدولة تبين معدلات انتشار الاضطرابات النفسية وتصنيفها، وتفعيل دور المعهد الوطني للتخصصات الصحية والمنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2014 بممارسة اختصاصاته لرفع المستوى العلمي والمعنوي للأطباء وكوادر المهن الصحية.

وأشار أطباء علم نفس إلى ضرورة وجود جلسات علاج نفسي على الأقل ضمن باقات التأمين الصحي، وكذلك توفير التغطية اللازمة للفحوصات والعلاجات والأدوية المتعلقة بالأمراض النفسية.

جودة العمل

أكد الدكتور عادل أحمد الكراني، استشاري الطب النفسي، ضرورة تضمين الأمراض النفسية في التأمين الصحي للموظفين وفقاً لأحدث الدراسات العالمية التي تؤكد تأثير نفسية الإنسان على الإنتاجية في العمل، وعلى جودة العمل المقدم واستمراريته بنفس الحماس.

وأشار الدكتور الكراني إلى أنه يوجد بالفعل تأمين للأمراض النفسية والعصبية، إلا أنه عندما تقدم الشركات والمؤسسات على تأمين موظفيها صحياً تطلب من شركات التأمين حذف الأمراض النفسية، باستثناء بعض الجهات الحكومية في الدولة، مرجعاً السبب في هذا الأمر إلى قلة الوعي بأهمية التوازن النفسي للموظف في تأدية عمله وتحسن إنتاجيته.

ولفت إلى ضرورة تضمين جلسات العلاج النفسي ضمن باقات التأمين الصحي، مؤكداً أن صحة الإنسان الجسدية مرتبطة بصحته النفسية، وأن غياب الموظف عن عمله أو تكاسله في أداء مهام وظيفته قد تكون أسبابه نفسية من الأساس.

من جهتها، أفادت الدكتورة ندى البشير، استشارية الطب النفسي، بأن إضافة الأمراض النفسية إلى التأمين الصحي ذات أهمية كبيرة، وضرورة ملحة، حيث تعتبر الأمراض النفسية من الأمراض الشائعة، والتي تؤثر بشكل كبير على الإنسان وحياته اليومية، وقد تتسبب في تدهور الصحة العامة والحالة النفسية للفرد، وتؤثر على العمل والعلاقات الاجتماعية والجودة العامة للحياة.

تأثيرات متنوعة

وذكرت البشير أن الأمراض النفسية تتضمن مجموعة واسعة من الحالات مثل الاكتئاب، واضطرابات القلق، التي تشمل مجموعة مثل اضطراب القلق المعمم، اضطراب الفزع والهلع، اضطراب ما بعد الصدمة، الرهاب الاجتماعي، الاضطرابات النفس جسمانية، اضطراب الوسواس القهري، بالإضافة إلى اضطرابات الطعام، واضطرابات النوم، الاضطراب ثنائي القطب، الذهان، التوتر النفسي والعصبي، الإدمان، واضطرابات الشخصية وأمراض نفسية أخرى، قد تكون لهذه الأمراض تأثيرات جسدية وعقلية واجتماعية.

ولفتت إلى ضرورة توفير التغطية اللازمة للفحوصات والعلاجات والأدوية المتعلقة بالأمراض النفسية، منوهة إلى أن إضافة الأمراض النفسية تحت مظلة التأمين الصحي ستسهم في زيادة الوعي والتفهم حول قضايا الصحة النفسية وتقليل الوصمة والتمييز المرتبط بتلك الاضطرابات، وتعزز المساواة والعدالة في توفير الرعاية الصحية الشاملة، حيث يعاني العديد من الأشخاص من الاضطهاد والحرمان، بسبب الأمراض النفسية، وتحسين الوصول إلى العلاج يكون ضرورياً لمعالجة الاضطراب النفسي سواء كان دوائياً أو نفسياً أو سلوكياً، ومع وجود التأمين يصبح لدى الأفراد وسيلة للتوصل إلى رعاية صحية شاملة دون تكبد أعباء مالية كبرى.

وأردفت: إن إضافة الأمراض النفسية إلى التأمين تعزز المساواة والعدالة في توفير الرعاية الصحية الشاملة، وتقدم الدعم اللازم للأفراد، الذين يعانون منها، كما تعمل على إزالة العقبات المالية والاجتماعية التي قد تواجهها هذه الفئة، وتساعد في تحسين نوعية حياتهم النفسية.

سنوات ضائعة

بدورها، أوضحت الدكتورة أمل عطوة إبراهيم، استشارية الطب النفسي، أنه بحلول العام 2030 سيكون بعض الأمراض النفسية مثل الاكتئاب، سبباً في السنوات الضائعة من عمر الإنسان، إما عن طريق السنوات التي يقضيها الإنسان عاجزاً بسبب الاكتئاب، أو بسبب الموت المبكر، مؤكدة أن المعاناة النفسية والمرض النفسي لا يؤثران على الفرد فقط، بل على المجتمع ككل.

وأشارت عطوة إلى أن من الواجب الإنساني والمجتمعي أن يسهل الوصول للعلاج النفسي، وجعله من أولويات الرعاية الصحية، وتأمين العلاج النفسي، سواء الدوائي، أو عن طريق الجلسات النفسية، مثل العلاج السلوكي المعرفي، ويجب أن تكون في متناول الجميع.

وأوضحت أهمية إدراج العلاج النفسي في برامج التأمين الصحي، سواء الدوائي أو الكلامي أو الاختبارات النفسية (مثل اختبارات الذكاء، اختبارات الصعوبات الدراسية، اختبارات طيف التوحد أو اختبارات اضطرابات الشخصية)، وهذا على سبيل المثال لا الحصر سيكون له فائدة كبيرة ومباشرة للفرد والمجتمع.

توصيات

من ناحية أخرى، تبنى المجلس الوطني الاتحادي سابقاً توصيات حول موضوع ((سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية لدولة الإمارات))، شملت إنشاء قاعـدة بيانات مركزية موحدة تبين معدلات انتشار الاضطرابات النفسية وتصنيفها، والكوادر المتخصصة، والتوسـع فـي طرح البرامج الأكاديمية التخصصية المتعلقة بالصـحة النفسية، إضافة إلى إدراج تخصـص الطـب النفسـي فـي منـاهج كليـات الطـب، وتعديل الرواتـب والامتيازات الوظيفيـة وفـرص التقـدم الـوظيفي للمهنيين والعاملين فـي مجـال الصحة النفسية، وإدراج خدمات الصحة النفسية والأدوية الأساسية اللازمة للعلاج النفسي في نظام التأمين الصحي.

وتضمنت التوصيات استحداث وتطوير مراكز وأقسام الصحة النفسية، وتوزيعها بشكل متوازن في جميع مناطق الدولة، وتخصيص ميزانية للأبحاث في مجال الصحة النفسية، ووضع خطط وبرامج توعوية وتدريبية وتأهيلية فاعلة لتقليل تأثير الوصمة الاجتماعية، وإعـداد مبادرات وبرامج لتعزيز الوقايـة مـن الاضطرابات النفسية في ما يتعلق بتنميـة المهـارات الحياتيـة، ومكافحـة التنمّـر والعنـف، والتوعيـة بمخاطر تعاطي المـواد المخدرة، والتدخل المبكر للأطفال الذين تظهر عليهم اضطرابات نفسية أو سلوكية، وغيرها.

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