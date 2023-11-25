«جاهزية» تؤهل 500 كادر طبي في برنامج التطوع الصحي والإنساني

أنهى 500 كادر طبي من الفريق الإماراتي الطبي التطوعي من خط الدفاع الأول من العاملين الصحيين في مستشفيات الدولة، التدريب التخصصي في برنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية ((جاهزية)) ضمن منهج موحد ومعتمد ودولياً من أبرز المؤسسات التدريبية الطبية والمستشفيات الجامعية الأمريكية والأوروبية والبريطانية بإشراف أطباء الإمارات والمؤسسة الوطنية للتدريب (تدريب) وأكاديمية الإمارات للتطوع.

ويهدف البرنامج الإماراتي إلى إعداد المتطوعين الصحيين في التطوع الصحي المجتمعي لتدريب الأطباء والممرضين والمسعفين في مجال الطب الميداني المجتمعي وطب الطوارئ وطب الكوارث والطب الإنساني، وإكسابهم مهارات عملية وإعداد قائمة من البيانات بالكوادر الطبية المدربة والمعتمدة والجاهزة لدعم مؤسسات الدولة الصحية الحكومية والخاصة وغير الربحية، ويتم الاستعانة بهم للاستجابة الطبية كفرق طبية تطوعية احتياطية مؤهلة ومدربة.

وتمكن برنامج ((جاهزية)) الذي دشن رسمياً عام 2020 بمبادرة من مكتب فخر الوطن وأطباء الإمارات وشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) وكلية فاطمة للعلوم الصحية، وبدعم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة - أبوظبي وهيئة الصحة بدبي والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والكوارث والأزمات، من تدريب ما يزيد على 5 آلاف كادر طبي ومهني من العاملين الصحيين في خط الدفاع الأول من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة.

وأكد جراح القلب الإماراتي الدكتور عادل الشامري، الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس أطباء الإمارات الرئيس التنفيذي لبرنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية (جاهزية)، أن البرنامج التدريبي لإعداد العاملين الصحيين في التطوع المجتمعي والإنساني (إعداد) يعد الأول من نوعه في المنطقة وسيمكن الكوادر الطبية من رفع أدائها العملي وبناء قدراتها وتأهيلها للاستجابة الطبية في ميادين العمل المجتمعي محلياً والإنساني عالمياً بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة - أبوظبي وهيئة الصحة بدبي وغيرها من مؤسسات الدولة الصحية والتطوعية والإغاثية.

وأكد أن ملتقى الفرق الإماراتية الطبية التطوعية والاحتياطية تضمن محورين أساسيين، الأول أكاديمي ومهني لبناء القدرات والجاهزية والتأهب الطبي، والثاني مجتمعي يمكن العاملين الصحيين من خدمة المجتمع ورد الجميل من خلال التدريب على إدارة وتشغيل عيادات الإمارات المتحركة والمستشفيات الميدانية والمتنقلة في الأحياء السكنية والعمالية.

وقال إن الملتقى ينظم أسبوعياً في مختلف إمارات الدولة بمبادرة من ((جاهزية))، لإكساب المتطوعين الصحيين مهارات تدريبية مهنية ومجتمعية وإنسانية وتمكنهم من خدمة المجتمع ورد الجميل للوطن من خلال إتاحة الفرص لمختلف التخصصات، خصوصاً الكوادر الإدارية والطبية والفنية من العاملين الصحيين، والمشاركة في المبادرات الإنسانية ضمن الفرق الإماراتية الطبية التطوعية والعيادات المتحركة والمستشفيات الميدانية.

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