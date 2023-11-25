خالد المدفع: فعاليات وعروض تتماشى مع «عام الاستدامة» وتعزز الانتماء للوطن

أكد خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ورئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد، في حوار لـ((البيان))، أن الشارقة على أتم الاستعداد والجاهزية لتقديم أفضل الفعاليات والعروض في أبرز معالم الإمارة ووجهاتها الترفيهية المميزة للاحتفال بالمناسبة الوطنية، وترحب بجميع الزوار من شتى أنحاء العالم لمشاركة البهجة والأجواء الاحتفالية مع جميع المواطنين والمقيمين لنفتخر بوطننا الغالي.

وأشار المدفع إلى أن كل الفعاليات تتماشى مع ((عام الاستدامة))، وذلك من خلال الأنشطة التي تهدف إلى زيادة الوعي واتباع عادات صديقة للبيئة، كما ستكون احتفالات هذا العام مميزة بالطابع التراثي سعياً إلى ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء والولاء للوطن، مثمناً دور المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، على رعايته ودعمه لجهود الاستعداد لاحتفالات عيد الاتحاد الـ52.

لوحات وطنية

وقال خالد المدفع إن الشارقة تستضيف فعاليات متنوعة وشاملة خلال الفترة من 22 نوفمبر الجاري إلى 3 ديسمبر المقبل في مختلف مناطق الإمارة، متضمنة لوحات فنية وطنية وعروضاً ترفيهية، وورشاً ترفيهية وتعليمية ومسابقات بمشاركة العديد من الدوائر الحكومية، منها المجالس البلدية، ومجلس الشارقة الرياضي، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ودائرة الخدمات الاجتماعية، وهيئة الشارقة للمتاحف، وهيئة الشارقة للدفاع المدني ومركز الشارقة للعمل التطوعي، وتعاونية الشارقة، وهيئة الوقاية والسلامة ودائرة شؤون الضواحي، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ومعهد الشارقة للتراث، ودائرة التنمية الاقتصادية، ونادي الشارقة للسيارات القديمة، ومركز الخبراء لصعوبات التعلم، وإدارة سلامة الطفل، وغيرها من الجهات.

الشارقة تتزين

وبخصوص المدن التي ستحتضن الاحتفالات، والمناطق التي تقام فيها الفعاليات، لفت المدفع إلى أن الاحتفالات ستتوزع على مدن ومناطق عدة، منها متنزه الشارقة الوطني، وحديقة مليحة العامة، وجزيرة الحصن والخروس في دبا الحصن، وفي مدرج خورفكان وسوق شرق، ووادي الحلو ومناطق مختلفة من كلباء، والحدائق والأحياء السكنية في البطائح، ومناطق مختلفة من المدام، وفي حصن الذيد، وقرية التراث في الحمرية.

أما عن أبرز الفعاليات والبرامج المصاحبة لها، فأوضح أنها ستحتضن الكبار والصغار، والمواطن والمقيم والزائر، وتحرص لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد دائماً على تقديم فعاليات متنوعة ومختلفة لكل زوارها من داخل وخارج الدولة، وذلك من خلال تعزيز الهوية الوطنية والموروث الوطني، بمشاركة الأسر المنتجة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسليط الضوء على أهم المعالم السياحية في كل مدن الشارقة.

وعن مكان حفل الافتتاح والجديد ، قال خالد المدفع إن حفل الافتتاح الرئيسي والرسمي سينطلق في متنزه الشارقة الوطني في الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري، في تمام الساعة 7:30 مساءً، بحضور المسؤولين وأعضاء لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني والمجالس البلدية، كما أن كل احتفالات إمارة الشارقة تتماشى مع ((عام الاستدامة))، وذلك من خلال الأنشطة التي تهدف إلى زيادة الوعي واتباع عادات صديقة للبيئة، كما ستكون احتفالات هذا العام متميزة بالطابع التراثي سعياً إلى ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء والولاء للوطن.

مسيرة وطنية

ويشهد صباح الأربعاء 29 نوفمبر، مسيرة وطنية تبدأ الساعة الـ8 صباحاً من الجامع الكبير ولغاية حصن الذيد، وتضم جميع المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية وطلاب وطالبات المدارس من المواطنين والمقيمين في مدينة الذيد.

وتتضمن فعاليات مدينة الذيد مبادرة ((وطن أخضر))، والتي ستتضمن زرع وتوزيع شتلات تماشياً مع عام الاستدامة، وستوافق الفعالية يوم 30 نوفمبر ابتداءً من الساعة 4:00 عصراً.

وأقيمت فعاليات منطقة مليحة، يومي 23 - 24 الجاري في القرية التراثية التي تعكس الطابع البدوي القديم.

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