تربويون: 4 ركائز تدعم استعداد الطلبة الأمثل للامتحانات

أفاد متخصصون تربويون بأن هناك 4 ركائز أساسية لدعم الطلبة في الاستعداد الأمثل لامتحانات الفصل الدراسي الأول تتمثل في تحفيز الطلاب للاستعداد للامتحانات، واستخدام الأدوات التقنية لتعزيز عملية التعلم والتحضير للامتحانات، ودور الأسرة والمعلمين في دعم الطلاب ومساعدتهم، فضلاً عن تأثير الراحة النفسية على استعداد الطلاب للامتحانات وكيفية تعزيزها في البيئة التعليمية أو في المنزل.

وتسهم تلك الركائز في تخفيف التوتر الذي قد يعيشه الطلاب خلال تلك الفترة، وتخلق بيئة تعليمية مناسبة لهم، وتؤمن راحة نفسية من خلال تفعيل الحوار الأسري الذي يُطمئن الطلبة، إضافة إلى زيادة التفاعل في استخدام تقنيات التعلم النشط والتفاعلي.

وقالت التربوية ميثاء قران المنصوري لـ((البيان))، إن الاستعداد الجيد للامتحانات يعتبر عنصراً رئيسياً في تحقيق النجاح الأكاديمي والأهداف التعليمية، ونصحت الطلبة بوضع خطة تشمل الدروس التي تحتاج إلى مضاعفة الجهد في التحضير لها حتى يتم البدء بها خلال فترة الاستعداد، وتشكيل مجموعات دراسية ومناقشة المواضيع وحل الأسئلة معاً. وأكدت على أهمية حل الأسئلة السابقة والامتحانات التجريبية للتعود على نمط الأسئلة واختبار مستوى استيعابهم للمواد، كما أن تحليل الأخطاء والنجاحات سيساعدهم في تحديد الجوانب التي يحتاجون إلى تحسينها.

دور المعلم

من جانبها، قالت خلود حلمي، معلمة الفنون البصرية لـ((البيان))، إن دور المعلمين خلال فترة الامتحانات حاسم لدعم وتوجيه الطلاب، ويشمل مساعدة الطلاب على التحضير النفسي والأكاديمي للاختبارات، وتقديم الدعم اللازم والتوجيه الأكاديمي لضمان تحقيق أداء عالٍ في الامتحانات.

ولفتت إلى أهمية دور المعلمين في الدعم الشخصي والتوجيه للطلاب فيما يتعلق بكيفية التعامل مع ضغوط الامتحانات وإدارة الوقت بشكل فعال، من خلال تقديم نصائح حول استراتيجيات الدراسة والمذاكرة وتنظيم المواد الدراسية، إضافة إلى خلق بيئة تعليمية داعمة وإيجابية خلال فترة الامتحانات.

بدورها، أوضحت المعلمة ياسمين زهرة لـ((البيان))، أن التجهيزات التي يقوم بها المعلمون الآن تختلف عن السابق، حيث يعتمدون بشكل متزايد على المنصات الرقمية في تدريب الطلاب وتقييمهم، من بينها الملخصات وأوراق العمل الشاملة للأهداف الفصلية. وأفادت بأن طرق التقييم والتجهيز تغيرت، حيث يقوم المعلمون الآن بإعداد امتحانات مشابهة تقدم عبر روابط أو ألعاب تفاعلية يتم مشاركتها مع الطلاب، وفي نهاية الاختبار، يحصل الطالب على تغذية راجعة ترتبط بالأسئلة التي أجاب عنها. وأضافت أن وجود هذه المنصات يسهل على المعلمين إرسال نماذج امتحانات يتم تصحيحها تلقائياً وتعطي الدرجات مباشرة للطلاب، وتختلف هذه المنصات فيما بينها بحسب المهارة المستهدفة، فبعضها مخصص لتنمية مهارات القراءة والبعض الآخر لتطوير مهارات الكتابة، ومع ذلك، فإنها جميعاً تصب في مصلحة الطلاب.

بيئة أسرية

من جهتها، قالت شاهيناز أبو الفتوح، اختصاصية اجتماعية ونفسية لـ((البيان))، إن الأسرة تلعب دوراً حاسماً خلال فترة الامتحانات، من خلال تقديم الدعم العاطفي والأكاديمي للأبناء، إذ يعتبر الجو المنزلي المريح والداعم بيئة مثالية لتعزيز التركيز والتحصيل الدراسي. وشددت على أهمية توفير بيئة مناسبة للدراسة في المنزل، ليتمكن الطلاب من التركيز والاستعداد للاختبارات بشكل فعال، كما أن للأسرة دوراً في تعزيز التنظيم والتخطيط من خلال إنشاء جدول زمني للدراسة وتحديد الأهداف اليومية.

استراحة النجاح

وقالت انتصار إسماعيل عيسى، معلمة اللغة العربية لـ((البيان))، إنها تلتزم باستخدام الأدوات التقنية بكفاءة في عملية التعلم لتحقيق تجربة ممتعة وسهلة للطلاب، وتهدف إلى تشجيع الطلاب على المشاركة وتعزيز شغفهم بالتعلم، خاصةً خلال فترة الاختبارات، وتستخدم محتوى رقمياً مبتكراً يتضمن وسائط متعددة مثل الصور والمؤثرات الصوتية والمقاطع المرئية.

ونفذت انتصار مبادرة ((استراحة النجاح)) تحت شعار ((استدامة رقمية لدعم تعلم المهارات اللغوية))، وتشمل نماذج للاختبارات التجريبية وشرحاً لجميع مهارات المادة ونماذج لكتابة النصوص السردية والوصفية والسيرة الذاتية والسيرة الغيرية، وتم تصميم الاستراحة اللغوية باستخدام برنامج ((SWAY)) وبوابة التعلم الذكي.

استعداد نفسي

وفي السياق ذاته، اعتبرت المعلمة فاطمة صباح خميس المحيربي لـ((البيان))، أن الاستعداد النفسي للامتحانات لا يقل أهمية عن الاستعداد الأكاديمي خلال فترة الاختبارات، لذا توصي بخلق بيئة صحية قبل الاختبارات.

وأوضحت أنه يمكن تنفيذ جلسات توجيهية من قبل المعلمين تهدف إلى تعزيز دافعية التعلم وتعليم فنون الاستذكار الجيد، وذلك من خلال وضع جدول زمني وتنظيمي للمراجعة يشمل فترات استراحة محددة، إضافة إلى تنظيم ورش تدريبية وجلسات توجيهية وحوارية للطلاب، تشمل تمارين الصحة النفسية التي تساعدهم على التخلص من الأفكار السلبية.

توظيف التقنية

وقالت التربوية حنان محمود بوادي لـ((البيان))، إنه يمكن توظيف واستخدام الأدوات التقنية لتعزيز عملية التعلم والتحضير للامتحانات من خلال استخدام المنصات التعليمية ومصادر إضافية عبر الإنترنت، إذ إن هذه الأدوات توفر للطلاب فرصاً لممارسة المهارات ومراجعة المواد بشكل تفاعلي ومناسب لأسلوب تعلم كل فرد. وبيّنت أن الأدوات التقنية التي يستخدمها المعلم مع طلابه تساعدهم على تطوير عادات ومهارات وقيم وأساليب تفكير ضرورية لاستمرارية التعلم، مشيرة إلى أن دمج الأدوات التقنية في التعليم والتقييم يلبي الاحتياجات النفسية والاجتماعية للطلاب، مثل الحاجة إلى الانتماء والصداقة وتحقيق الذات والتقدير، بطرق مبتكرة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز