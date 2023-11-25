«نوبل العرب» تحفيز للإبداع وهجرة عكسية لنوابغنا نحو وطننا العربي

يحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، على تحفيز المبدعين والمبتكرين والاحتفاء بالمتميزين والعلماء العرب في مختلف القطاعات، الذين يسهمون في تطوير المعرفة، وتكريم جهودهم في خدمة الإنسانية في العالم العربي، وتسليط الضوء على مسيرة تميزهم والاحتفاء بهم وبمنجزاتهم. وفي هذا السياق جاءت مبادرة نوبل العرب «نوابغ العرب»، لتضاف إلى العديد من المبادرات التي أطلقها سموه التي تسهم في التغير الإيجابي ونشر ثقافة التميز والإبداع لأصحاب المواهب الاستثنائية من العلماء والمفكرين والمخترعين والمبتكرين المتميزين والمبدعين العرب في شتى المجالات، ورعايتهم وتمكينهم وتطوير أفكارهم بالتعاون مع أفضل الشركاء العالميين، لتعظيم أثرهم الإيجابي في المنطقة.





حراك عربي

وتعد مبادرة «نوابغ العرب» التي أطلقها سموه في العام الماضي، أكبر حراك عربي يقوده متحف المستقبل، المعلم العالمي الجديد في دولة الإمارات للإشراف على النوابغ المتميزين، وتعمل المبادرة على اكتشاف وتسليط الضوء على مساهمات ألمع العقول العربية من الذين سخروا حياتهم لخدمة البشرية، ويتم منح جائزة محمد بن راشد للنوابغ العرب لفائز واحد من كل فئة، ومليون درهم لكل منهم لتمويل أبحاثهم ومشاريعهم، وتعظيم أثرهم على العالم العربي، وتستهدف المبادرة 1000 نابغة عربي خلال السنوات الخمس المقبلة.





استئناف الحضارة

وحرص سموه من خلال هذه المبادرة على إحياء شغف العقول العربية لتحقيق الصدارة في مختلف المجالات العلمية والثقافية ودفع عجلة التنمية القائمة على المعرفة والإبداع والابتكار، وتمكين هذه العقول من أداء دورها في استئناف الحضارة العربية، بما يسهم في ترسيخ نموذج معاصر ومستدام في عالمنا العربي، وتهدف المبادرة إلى تمكين المفكرين، والمبتكرين، والعلماء لتعزيز إرثهم وصناعة مستقبلهم من خلال عملهم الاستثنائي، كما تقدم مبادرة نوابغ العرب منصة وحاضنة فكرية ومعرفية تحاكي رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في استحداث هجرة عكسية للعقول العربية تضمن الحفاظ على أفضل العقول في عالمنا العربي، وتقديرهم، وتمكينهم من البروز كقدوة تحتذي بها الأجيال العربية القادمة، إذ يقول سموه: «إن استئناف الحضارة يبدأ من البحث عن صناعها الحقيقيين.. والأمة التي تقدر علماءها ونوابغها ومفكريها، وتمكن صناع الحضارة فيها في طريقها الصحيح للسيادة والريادة والتفوق في المستقبل بإذن الله، وفقنا الله جميعاً لخدمة أوطاننا وأمتنا».





تغيير إيجابي

دأب سموه على إحداث التغيير الإيجابي وصناعة الأمل ورسّخ نهجاً جديداً في مفهوم القيادة واستدامة التميز والإبداع من خلال نشر حرصه على تعزيز الإبداع والابتكار، ودعمه للمفكرين والعلماء، إذ يعد سموه قائد التغيير الإيجابي وصانع الأمل الأول للشباب العربي، حيث جعل سموه من دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً حضارياً، ليس على مستوى الوطن العربي فحسب، وإنما على مستوى العالم، عبر رؤية أسهمت في تمكين المجتمعات وتطويرها. وحرص سموه على إطلاق برامج ومبادرات تسهم في إيجاد نماذج مميزة في عالمنا العربي، تسهم في استئناف الحضارة العربية والنهوض بها.





6 فئات

ومن خلال المبادرة يتم البحث واكتشاف مساهمات النوابغ العرب ضمن 6 فئات رئيسية على مدار السنوات الخمس القادمة، ووفقاً لتأثير هذه المساهمات على المجتمعات العربية والتقدم البشري، سيتم منح الجوائز للنوابغ في هذه التخصصات التي تمثل فئات الجائزة، وتشمل: العلوم الطبيعية، والهندسة والتكنولوجيا، والأدب والفنون، والعمارة والتصميم، والاقتصاد، والطب.





رؤية

وتترجم هذه المبادرة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بعيدة المدى وحرصه على تغيير الواقع العربي نحو الأفضل من خلال العلم والعلماء وأصحاب الأفكار والمبدعين العرب، والمحافظة على العقول العربية المبدعة واستغلال إمكاناتها على النحو الأمثل، بحيث يكون العالم العربي بيئة جاذبة للعقول العربية تحرص على بقائها ومكافأتها وعدم هجرتها، من خلال مشروع معرفي تتوجه هذه المبادرة، ويستهدف دعم خيرة المواهب والعقول والإبداعات العربية المتميزة والمتفوقة، وتسليط الضوء على هؤلاء النوابغ والتعريف بمنجزاتهم، والاستثمار في القدرات والطاقات والمواهب الاستثنائية.





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