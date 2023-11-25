محمد القرقاوي: هدفنا إبراز الشخصيات العربية التي تخلق نموذجاً لشبابنا

نقل معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، تحيات ومباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى الدكتور هاني نجم في تقنية الاتصال المرئي.

وقال معاليه مخاطباً الدكتور هاني: بداية أبلغك تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومباركته لكم بفوزكم بجائزة نوابغ العرب في مجال الطب.

نموذج

وتابع معاليه: الإنسان العربي نموذج والنموذج ليس إقليمياً فقط وإنما نموذج عالمي أيضاً، مشيراً إلى أن الدكتور هاني يعمل اليوم في أفضل مستشفى في العالم. وأضاف: نحن نفتخر بك وأنت نموذج للإنسان السعودي والعربي الناجح في قطاع صعب جداً، ولدينا آلاف الترشيحات ولجان مختصة، والجميع أجمعوا على فوزك بهذه الجائزة وهي ((نوبل العرب)) وهدفنا الأساسي إبراز الشخصيات العربية النموذجية التي تخلق نموذجاً لشبابنا وأبنائنا وعيالنا في المستقبل.وقال معالي محمد القرقاوي: نحن فخورون بإنجازك وإن شاء الله تكون الجائزة باكورة لك ولتلاميذك الذين يتابعونك في الوطن العربي والعالم.

شكر

وتقدم الدكتور هاني نجم بالشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، واختياره للفوز بجائزة ((نوابغ العرب)) في مجال الطب.

وعبر عن سعادته بهذا الفوز، وقال: الهدف نبيل وأنا سعيد وفخور مدى الحياة بحمل هذه الجائزة، وهي من الجوائز النادرة لم تحصل سابقاً، والتي نزاحم فيها جميع العالم، في العلم والبحث العلمي ولا حدود لنا إلى متى نصل وأين نصل في أي مكان بالعالم.

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