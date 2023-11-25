وزير البيئة النيجيري: نتشارك مع الإمارات رؤيتها القيادية لـCOP 28

أكد بلرابي عباس لوال، وزير البيئة النيجيري، أن بلاده تتشارك رؤية الإمارات القيادية لـمؤتمر الأطراف COP 28، مؤكداً أهمية الشمولية والشفافية والواقعية والنهج الموجه نحو النتائج لتحقيق جدول أعمال المؤتمر الطموح.

وقال: نتطلع إلى التعاون مع الإمارات في خطة نيجيريا للانتقال في قطاع الطاقة، كما سنعمل على المشاركة مع الإمارات في دعم مبادرات التكيف، ومن ذلك التصدي لفقدان التنوع البيولوجي، واستعادة الأراضي الزراعية، وحفظ الغابات، وحماية السواحل، وضمان الأمن الغذائي، وحماية سبل المعيشة. وعن أهمية أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، أكد لوال، أنه يوفر فرصة للدول وأصحاب المصلحة الآخرين للتقييم المستمر لتقدمهم وتحديد الثغرات في جهودهم لمعالجة تغير المناخ.

وأعرب عن تطلع نيجيريا للبرنامج الطموح لتفعيل المادة 6 من اتفاق باريس في شأن أسواق الكربون، والتي تقدم إطاراً للدول للتعاون نحو تنفيذ التزاماتها الوطنية المحددة عبر أسواق الكربون، إذ يمكن للشركات أو الأفراد استخدام أسواق الكربون لتعويض انبعاثاتهم من غازات الاحتباس الحراري عن طريق شراء أرصدة الكربون من تلك التي تكون انبعاثاتها في الحدود المقبولة عالمياً مؤكداً أن تسليط الضوء على تفعيل الهدف العالمي للتكيف أمر أساسي بالنسبة لإفريقيا.

وشدد وزير البيئة النيجيري على أهمية التمسك بمبدأ المسؤوليات المشتركة لتحقيق أهداف اتفاق باريس، وهو مبدأ للقانون البيئي الدولي، مشيراً إلى أنه علينا التأكد من توافر موارد كافية للدول النامية، ومن ذلك إفريقيا، للتعامل مع تأثيرات تغير المناخ.