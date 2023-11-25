2.26 تريليون دولار معاملات الصرف الأجنبي في الصين

2.26 تريليون دولار معاملات الصرف الأجنبي في الصين
التاريخ
11/25/2023 7:41:53 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
سجلت سوق الصرف الأجنبي في الصين معاملات بقيمة إجمالية بلغت 16.24 تريليون يوان (2.26 تريليون دولار أمريكي) في شهر أكتوبر الماضي، بحسب بيانات رسمية أوردتها أمس وكالة (شينخوا). وبلغ حجم المعاملات في سوق العملاء 2.71 تريليون يوان الشهر الماضي، وبلغ حجم المعاملات في سوق ما بين البنوك 13.53 تريليون يوان، وفقاً للهيئة الوطنية للنقد الأجنبي.
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