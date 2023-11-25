فيزا - ماستركارد.. تهديد الخدمات المصرفية المفتوحة لا يزال بعيداً

قامت شركات التكنولوجيا المالية بعملٍ رائع بتجاوز عقبات قطاع المدفوعات، بل كانت ناجحة جداً في نظر بعض المُستثمرين. وتعمل شركات مثل بلوك وسترايب - اللتين تتمتعان بتمويل جيد - على مواصلة خفض التكاليف للتجار وتقليل هوامش الربح لمُقدمي خدمات الدفع. ومع ذلك فإن الخندق المُحيط بشبكات البطاقات يثبت أنه عريض وكبير للغاية؛ لدرجة أن هذه الشركات التقنية ليس بمقدورها القفز من فوقه وتجاوزه.

وببساطة، الدفع تحويل بين حسابين مصرفيين. وتتشابك في المنتصف مجموعة من الوصلات المالية التي تجعل العملية ممكنة الحدوث. وحتى الآن، فقد نجحت تطورات التكنولوجيا المالية في بداية هذه السلسلة في مُساعدة التجار على تسلم مدفوعاتهم بتكلفة أقل وبشكلٍ أسهل كما أن الجزء القابع في المنتصف، أو الشبكة التي تُتيح للبنوك التواصل مع بعضها البعض، يعتبر أكثر مرونة. وهذا الجزء تتحكم به إلى حد كبير شركتان، وهما فيزا وماستركارد.

وقد تُمكّن المبادرات المصرفية المفتوحة في المملكة المتحدة شركات التكنولوجيا المالية من أن تقتطع جزئياً من هذا الاحتكار الثنائي. وسيكون التقدم في هذا المجال بطيئاً، ولكنه يعد غنيمة كبيرة تنتظر أي مُنتصر.

وحققت شركة ماستركارد إيرادات صافية تُعادل 28 نقطة أساسية من حجم المعاملات في الربع الثالث من هذا العام. وتكاليف شركتي فيزا وماستركارد الهامشية تقارب الصفر في واقع الحال.

وبلغ متوسط هوامش التشغيل 62 % عام 2022، ولكن قوة الشبكات قد تُصبح نقاط الضعف بالنسبة للشركتين، فهم تعتمدان على بطاقات الدفع الفعلية. ويتمثل التهديد الوحيد لاستخدامها في المدفوعات المباشرة من بنك إلى آخر. ولكي تتحقق انطلاقة كبيرة، يجب أن تتحول المدفوعات إلى العالم الرقمي بصورة أكبر.

وتهدف تقنيات مثل رموز الاستجابة السريعة وتقنيات التعرف إلى الوجه، وبصمات الأصابع إلى جعل عمليات الدفع المتاحة عبر الهواتف النقالة أسرع وأكثر أماناً وأرخص. وفي أوروبا، تقود شركة ((تروليير)) هذه المهمة.

وتتولى المجموعة التي تتخذ من لندن مقراً لها مُعالجة ثلث المدفوعات المصرفية المفتوحة في المملكة المتحدة وأيرلندا وفرنسا وإسبانيا بقيمة تُقدر بـ35 مليار دولار، في حين تُعالج فيزا وماستركارد أحجام تعاملات سنوية بقيمة 25 تريليون دولار.

ومن المُفترض أن تواصل مدفوعات البطاقات الاستحواذ على ما يقرب من نصف إجمالي مدفوعات المملكة المتحدة بحلول 2026. وتُدرك الشبكتان ما يحمله التطور الجديد من تهديد، ولذا، تبذل الشبكتان جهودهما للتحول إلى الدفع المُباشر، إن هناك معركة قائمة بالفعل، لكن يبدو أنها ستطول.

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