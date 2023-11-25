«إس آند بي» تؤكد تصنيف أبوظبي الائتماني القوي

حافظت أبوظبي على تصنيفها الائتماني القوي للأمدين القصير والطويل عند ((AA/A-1+)) مدعومة بأوضاعها المالية القوية داخليّاً وخارجيّاً، وفقاً لوكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني.

كما حافظت الإمارة على تقييم التحويل وقابلية التحويل بدرجة +AA، وتعكس التوقعات المستقرة توقّعات الوكالة بأن يظل الوضع المالي والخارجي للإمارة قويّاً على مدى العامين المقبلين، وسط استمرار صنع السياسات القويّة.

وأكّدت ستاندرد آندبورز أنَّ صافي الأصول الحكومية تمثّل حاجزاً لمواجهة آثار تقلبات النفط، وعدم اليقين الجيوسياسي على النمو الاقتصادي والإيرادات الحكومية والحساب الخارجي.

وأشارت إلى أنَّ أبوظبي تتخذ خطوات استباقية، مثل: ضبط الإنفاق في أوقات انخفاض أسعار النفط، والجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد والإيرادات الحكومية بعيداً عن قطاع النفط والغاز.

وقدرت ((ستاندرد آند بورز))، أن يكون النمو الاقتصادي ثابتاً على نطاق واسع خلال 2023، مع نمو القطاع غير النفطي بنحو 4%، لافتةً إلى أنَّ الإمارات وأبوظبي اتخذت تدابير هيكلية لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار الأجنبي، ما من شأنه أن يعزز مرونة سوق العمل وزيادة الاستثمار وتدفقات العمالة الأجنبية.

واستعرضت الوكالة التدابير مثل قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يسمح للمستثمرين الأجانب بملكية الشركات في مختلف القطاعات بنسبة 100%.

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