«بوابة الشرق مول» يستعد لموسم الاحتفالات بتجارب استثنائية

يستعد مركز بوابة الشرق مول لموسم الشتاء بعدد من الفعاليات المميزة والاحتفالات المبهرة والتجارب الاستثنائية فلا شيء يضاهي فرحة نهاية العام، ففي مكان واحد يجمع المركز العائلة في أجواء تغمرها السعادة، ليجد كل فرد ما يرضي توقعاته في هذه الوجهة.

وهذا العام ابتداءً من 1 إلى 28 ديسمبر المقبل، يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة تسوق مجزية مع حملة ((تسوق واربح)) والتي ستخولكم لدخول السحب للفوز بسيارة إم جي ZS EV 2024 الكهربائية الجديدة عند التسوق بقيمة 200 درهم من أي متجر أو بقيمة 400 درهم من كارفور، حيث سيتم الإعلان عن الفائز في 29 ديسمبر.

الجدير بالذكر أن بوابة الشرق مول يجمع في رحابه تشكيلة كبيرة من أرقى المتاجر والعلامات التجارية بدءاً من متاجر الموضة والأزياء إلى متاجر المجوهرات والأحذية والمفروشات والعطور والإلكترونيات والمعدات المنزلية وغيرها الكثير. كما يضم المول مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي التي تقدم أشهى الأطباق والحلويات العالمية ليتيح لكم فرصة اكتشاف ثقافات الشعوب عبر مطاعمها والاستمتاع بجمعات الأهل والأصحاب مع خيارات متنوعة من المأكولات والمشروبات ودخول السحب أيضاً في حملة ((تسوق واربح)) عند إنفاق 200 درهم.

وكما العادة يستقبل بوابة الشرق مول موسم الشتاء على طريقته الخاصة، حيث ستقام فعالية الشتاء المميزة ليمرح الصغار والكبار في الساحة المخصصة للعب بالكرات الثلجية كما سيتاح لهم فرصة قضاء أمتع اللحظات مع الألعاب التفاعلية المتنوعة.

ومع حلول ((موسم شتاء أبوظبي للتسوق)) حيث تطول قوائم التسوق والهدايا، تأتي متاجر بوابة الشرق مول للزوار بأفضل الخيارات وأروع الأسعار مع الخصومات والعروض الكبرى التي ستشرع أبواب التوفير أمام الزوار في الفترة من 24 نوفمبر الجاري إلى 31 ينايرالمقبل.

أما احتفالات الثاني من ديسمبر فلها طابع خاص في بوابة الشرق مول، حيث ستتزين السماء بأحلى الألعاب النارية في تمام الساعة 8:00 مساءً، وستتراقص فرقة المزيود الحربية على أنغام العيالة، ومع فعاليات الرسم على الوجه سنرسم الفرحة على وجوه زوارنا الصغار. ولزائراتنا أيضاً نصيب من الفعاليات الاحتفالية مع ركن الحنة بنقشاتها الفنية.

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