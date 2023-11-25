«كارين» الفرنسي يحتفي بضيوف دبي بأفضل العروض

يستعد مطعم ((كارين carine)) الفرنسي للاحتفال بموسم الأعياد بأن يقدم لضيوفه في دبي أروع العروض في موسم الأعياد، ليستمتعوا باحتفالات مبهجة وأطباق مختارة لتهيئ أجمل الأجواء وعيش الذكريات مع الأسرة والأصدقاء في أجمل أوقات العام.

ويتزين المطعم ذي الطابع الفرنسي والمتوسطي بحلة الأعياد ويحرص على توفير أجواء مميزة يعيش فيها الضيوف سحر عيد الميلاد طوال شهر ديسمبر ليكون الوجهة المثالية للاحتفال بنهاية العام مع الزملاء، أو لقاء العائلة في عيد الميلاد، أو استقبال العام الجديد مع الأصدقاء. فمطعم carine هو الخيار المثالي للأطباق الشهية والتجارب المبهجة.

وتقدم الوجهة أفضل الأطباق التي يعدها الشيف بمناسبة ليلة رأس السنة، ومنها فيليه واجيو لحم البقر وفيليه سمك القاروس المشوي مع السبانخ، والريغاتوني أو اللنغويني مع الكمأة البيضاء وغيرها من الأطباق التي تعد جميعها بأجود المكونات الطازجة على أيدي فريق متمرس من الطهاة الموهوبين. وتقدم وجبة الغداء على أنغام الكمان، بينما يعم المرح أجواء مطعم carine بصحبة منسق الأغاني في المساء.

وتقام احتفالات الأعياد في الشرفة الخارجية لمزيد من البهجة والمتعة بفضل الإضاءة الطبيعية والإطلالات المذهلة على التلال الخضراء في نادي الغولف، ما يجعل المطعم وجهة مثالية للاستمتاع بأجواء الشتاء وموسم الأعياد.

ودعا المطعم الضيوف والزوار للاحتفال بوداع العام 2023 واستقبال العام الجديد 2024 في أمسية carine التي تحمل طابع ((مولان روج)) ليلة رأس السنة، بينما تستمتعون بتشكيلة من الأطباق المبتكرة مثل الريزوتو بالهليون، والسمك المقلي بصلصة الزبدة والليمون، والدجاج المشوي في الملح، وشرائح لحم البقر المطهوة على نار هادئة، وغيرها على أنغام الكمان قبل بدء فقرة الترفيه مع منسق الأغاني. وبفضل الإطلالات الجميلة على ملاعب الإمارات للغولف وأفق مدينة دبي، يستمتع الضيوف بفقرة رائعة من الألعاب النارية بالتزامن مع حلول منتصف الليل.

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