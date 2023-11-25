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«تابو» يتجدد في «سانت ريجيس» داون تاون دبي

11/25/2023 7:41:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن مطعم تابو عن انتقاله من الطابق 23 في فندق سانت ريجيس داون تاون دبي، إلى موقعه الجديد في طابق الميزانين الذي يتميز بتصميم أنيق وجذاب يجمع بين عناصر الجمال في آسيا والشرق الأوسط.

ويوفر تابو أجواء راقية وعصرية وتجارب تناول طعام شهية مع تشكيلة واسعة من الأطباق الآسيوية والشرق أوسطية. وقال فيبين خطار، المدير العام لفندق سانت ريجيس داون تاون دبي: ((يسعدنا إطلاق تجربة تابو الجديدة في طابق الميزانين، والتي تجمع بين أشهى النكهات الآسيوية والشرق أوسطية وسط أجواء مميزة. ويعكس الافتتاح الجديد التزامنا الراسخ بتقديم أفخر تجارب تناول الطعام بألذ النكهات)).

وتكتمل تجربة تناول الطعام في تابو بأجواء التسلية مع عروض ترفيهية من الثلاثاء وحتى السبت، بما يعكس العادات والتقاليد التي اشتهر بها المطعم منذ انطلاقه. ويقدم منسق الموسيقى الموهوب عروضاً مسائية حية.

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