فَورة المكاتب المساندة في الهند تُشعل حرباً على الكفاءات في تكنولوجيا المعلومات

تتسارع خطى الشركات الدولية نحو إنشاء مكاتب مساندة لها في الهند، بالتزامن مع مساعيها لتطوير التكنولوجيا داخلياً. وقد أدى ذلك لإشعال حرب ضروس على الكفاءات مع مُقدمي الخدمات التقنية التقليدية، مثل: إنفوسيس وتي سي إس، حسبما يشير خبراء الصناعة.

وحولت الشركات التي تقدم دعماً في مجالات البيانات والحوسبة السحابية والتحليلات الهند إلى مركز قوي لتصدير خدمات البرمجيات، وانضمت إليها الشركات متعددة الجنسية بافتتاح عدد متزايد من المكاتب الخلفية المساندة، التي تُعرف بمراكز القدرات العالمية، لتطوير التكنولوجيا الداخلية، بما في ذلك أنظمة الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

وتعد هذه المراكز، التي بإمكانها أيضاً التعامل مع أعمال المحاسبة والموارد البشرية، أرخص في التشغيل في الهند، وذلك لانخفاض تكاليف العمالة هناك. وعلى خلاف مستشاري تكنولوجيا المعلومات الذين يتم الاستعانة بهم عن طريق التعهيد الخارجي، فإن مراكز القدرات العالمية تُديرها الشركة الأم.

وحسبما يوضح كي إس فيسواناثان، نائب الرئيس لمبادرات الصناعة في ناسكوم، وهي الهيئة التجارية لصناعة تكنولوجيا المعلومات في الهند، فإن الأعمال ((التي كانت تعد أساسية، ولم يكن يتم إسنادها إلى مصادر خارجية من قبل، تورّد الآن إلى مراكز القدرات العالمية في الهند))، لكن فيسواناثان لفت إلى أن انتشار هذه المراكز قد تسبب في اندلاع ((حرب ضخمة على الكفاءات)).

وفقاً لـ((ناسكوم))، فقد انتشرت مراكز القدرات العالمية وتوسعت بنسبة 11 % سنوياً من عام 2015 لتُصبح قيمة الصناعة 46 مليار دولار، وتوظف 1.7 شخص في الهند. وتقدّر مجموعة كوليرز العقارية أن عدد مراكز القدرات العالمية في الهند سيتضاعف إلى 2000 مركز بحلول 2026 مقارنة مع 1,026 مركزاً عام 2015.

وتعمل البنوك العالمية على توسيع مكاتبها في الهند؛ حيث يقع حوالي ثلث مكاتبها المساندة في مركز التكنولوجيا الجنوبي في بنغالورو. وافتتح بنك جيه بي مورجان تشيس أول مركز قدرات عالمي خاص به في الهند عام 2002 مع قوة عاملة عديدها 75 شخصاً، أما الآن فيعمل أكثر من 50,000 موظف عبر مُنشآت تتوزع على خمس مُدن. كما وسع بنكا جولدمان ساكس وويلز فارجو عملياتهما أيضاً.

وأجرت شركة إكسفينو، وهي شركة هندية للتوظيف التخصصي، هذا العام دراسة على 80 مركزاً للقدرات العالمية، حيث وجدت أن ثلث العمال الذين تم تعيينهم في هذه المراكز انتقلوا من عند مُقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات.

وقال كمال كارناث، أحد مؤسسي شركة إكسفينو، إنّ ((مراكز القدرات العالمية تجذب الكثير من كوادر خدمات تكنولوجيا المعلومات عن طريق تقديم حزم مدفوعات كبيرة)).

وقال كومار راكيش، مُحلل تكنولوجيا المعلومات في بنك بي إن بي باريبا، إنّ الابتكار التكنولوجي والضغط الاقتصادي يخلقان الكثير من الطلب على مراكز القدرات العالمية. وقال: ((أحد العوامل المحفزة لذلك هو كل تطور كبير في المجال التكنولوجي، مثل التحول إلى الحوسبة السحابية، ورغبة الشركات في الاحتفاظ ببعض الأعمال الأساسية داخل منشآتها)).

ويشمل نطاق هذا العمل الأساسي المشاريع الحساسة المتعلقة بالملكية الفكرية وبيانات العملاء. وقال راكيش إن مصدر الطلب الآخر يأتي من ((ضغوط خفض التكاليف في المشاريع التي لا يُمكن إسنادها لمصادر خارجية، مثل الهندسة المرتبطة بالمنتج الأساسي. ويبدو أن كلا العاملين يلعب دوراً في ذلك في الوقت الراهن)).

وأشار راكيش إلى أنه لا يرى أن نمو مراكز القدرات العالمية يشكل ((خطراً هيكلياً)) على شركات التعهيد.

وأضاف قائلاً: ((إن القيمة المُضافة لمراكز القدرات العالمية وشركات التعهيد مُختلفة جداً، وقد نجحا في التعايش معاً خلال العقدين الماضيين)).

و((لا تستطيع الشركات توظيف الكفاءات المناسبة في بلدانها، لذا تُصبح الهند وجهة جذابة)) حسبما يشير لاليت أهوجا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيه إن إس آر، وهي شركة لإنشاء مراكز القدرات العالمية، بما في ذلك وحدة تضمّ 30,000 شخص لبنك ويلز فارجو الأمريكي.

وقال أهوجا إن الموظفين في المكاتب المساندة يحصلون على متوسط رواتب سنوية تتراوح بين 15,000 دولار أمريكي لأداء المهام الوظيفية للشركات، مثل: الموارد البشرية وما يصل إلى 45,000 دولار لخبراء البيانات.

وطوّرت شركة إيه إن إس آر، التي يُخطط أهوجا لإدراجها في بورصة ناسداك في العام المُقبل، نموذج اشتراك في المكاتب المساندة للشركات متعددة الجنسية يُكلفها 1,300 دولار شهرياً تقريباً لكل موظف. ويعمل الموظفون لصالح الشركة، في حين يتوفر المكتب الفعلي والمرافق من خلال الاشتراك.

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