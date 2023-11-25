تصدعات في مدى مرونة المستهلكين الأمريكيين

عززت بيانات الإنفاق القوية المفاجئة آمالاً بقدرة الأمريكيين على مواصلة التسوق في مواجهة الضغوط الاقتصادية، لكن أرباح بعض أكبر تجار التجزئة في البلاد تشي ببدء ظهور تصدعات في مدى مرونة المستهلكين.

وأعلن مكتب تعداد الولايات المتحدة تراجع مبيعات التجزئة 0.1 % الشهر الماضي ليتواصل اتجاه شهده هذا العام وفيه تغاضى الأمريكيون عن تضخم شديد الارتفاع، وفائدة عالية وواصلوا الإنفاق، ليس فقط على مشترياتهم اليومية، ولكن أيضاً على السفر والترفيه والسلع الفاخرة.

لكن في ظل الهدوء الملحوظ للنشاط بسوق العمل، واعتدال نمو الأجور، وبدء نفاد المدخرات المتراكمة منذ الجائحة، ثمة سؤال بدأ يقض مضاجع المسؤولين، وهو إلى أي مدى يمكن للمستهلكين الأمريكيين الإبقاء على مرونتهم؟

وأشارت شركات التجزئة لدى إعلانها أرباحها الفصلية الأخيرة بعد موسم إنفاق صيفي كبير، إلى استمرار ضعف الإنفاق على بنود معينة، كالأثاث والملابس والأجهزة، مع تركيز المستهلكين بدرجة كبيرة على البقالة ومنتجات الصحة والعافية. وقال كوري تارلو، المحلل لدى ((جيفريز)): ((بصفة عامة، ظل المستهلكون مرنين، لكننا بدأنا نرى قليلاً من التراجع وبدأت الاتجاهات بالسوق تصبح أكثر إثارة للقلق بعض الشيء)). كما أشارت ((هوم ديبو)) إلى أن العملاء يميلون الآن إلى إرجاء أعمال تجديد للمنازل ويركزون على الأمور الأصغر.

وأخبر ويليام باستيك، نائب الرئيس التنفيذي للتسويق السلعي في ((هوم ديبو))، محللين، بانخفاض المشتريات التي تزيد على 1.000 دولار بنسبة 5.2 % على أساس سنوي، مع استثمار عدد أقل من العملاء في شراء الأرضيات وأسطح العمل والخزائن الجديدة.

أما ((والمارت))، فتوقعت اعتدال نمو الإيرادات في ربع العطلات، بعدما شهدت تراجعاً في مبيعاتها بالنصف الثاني من أكتوبر، شمل نمواً أبطأ من المتوقع لمبيعات الأغراض ذات الصلة بالـ ((هالوين)). وسلط جون ديفيد ريني، كبير المسؤولين الماليين لدى ((والمارت))، الضوء على الدور الذي تلعبه الخصومات، فأطلع ((فاينانشال تايمز)) على التباطؤ الذي شهدته المبيعات في الفترات الفاصلة بين العروض الترويجية.

وأوضحت سارة وولف، الخبيرة الاقتصادية لدى ((مورغان ستانلي))، أن التناقض بين البيانات الرسمية للإنفاق وما تعلنه متاجر التجزئة نابع من التأثير غير المتكافئ للمجموعة الأكثر ثراءً بين السكان ونسبتهم 20 % على الإنفاق الإجمالي.

وعزز أصحاب الدخول المرتفعة من حصتهم في الإنفاق الاستهلاكي، من 39 % إلى 45 % العامين الماضيين، بعد أن راكموا ((قدراً هائلاً من المدخرات))، على حد وصف وولف.

وأشارت متاجر التجزئة التي تعتمد على النطاق العريض لمجموعات الدخول المختلفة إلى إنفاق حذر آخذ في الضعف، وأعلنت كل من ((تارغت)) و((ماسيز)) و((هوم ديبو)) انخفاضات متماثلة للمبيعات في الربع الأخير.

وقال بريان كورنيل، الرئيس التنفيذي لـ((تارغت)): ((ما زال المستهلكون يواصلون الإنفاق، لكن ضغوط مثل الفائدة المرتفعة واستئناف سداد ديون الطلاب وارتفاع ديون البطاقات الائتمانية وانحسار الادخار، تركت لهؤلاء المستهلكين دخلاً متاحاً أقل، مما أجبرهم على تنازلات في ميزانياتهم الأسرية)).

واستفاد تجار التجزئة المشهورون بتقديم أسعار منخفضة وصفقات متنوعة، من الضغوط التي سببها التضخم على المستهلكين ذوي الميزانيات المحدودة. وأعلنت ((والمارت)) وتجار التجزئة أصحاب مراكز الخصومات مثل ((تي جيه إكس)) و((روس ستورز))، زيادة طفيفة في إقبال المستهلكين على متاجرهم ونمواً مماثلاً في المبيعات.

ولفت كوري تارلو من ((جيفريز)) إلى بدء المستهلكين الأمريكيين تركيز إنفاقهم على أوقات الخصومات، مثل أيام الصفقات التي تعلنها ((والمارت)) وأيام ((أمازون برايم))، بل وأصبحت زياراتهم لمتجر ما لشراء السلع بسعرها الكامل أقل احتمالاً.

وحدد محللون لدى ((بنك أوف أمريكا)) بعض الاختلافات ذات الطابع الجيلي وراء بيانات الإنفاق، ورصدوا زيادة في استهلاك الأثرياء من جيل طفرة المواليد (الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية بين 1946 و1964) و((التقليديين))، فيما كان هناك انخفاض في إنفاق الأجيال الأصغر وزيادة في معدلات تأخرهم عن سداد مستحقات بطاقاتهم الائتمانية، حيث إنهم هم الذين واجهوا صعوبات أكبر بسبب الفوائد الأعلى.

وقال أوسونغ كوون، الخبير الاستراتيجي للأسهم لدى ((بنك أوف أمريكا)): ((أظهرت بيانات بنك أوف أمريكا تسريع المنتمين لفترة طفرة المواليد لوتيرة إنفاقهم، في حين تخفض كل المجموعات الأخرى إنفاقها)).

وقال غريغ بورتيل، الشريك الرئيسي لدى ((كيرني)) للاستشارات: ((ما تراه هو تشعب بين المستهلكين، فالمجموعة التي تنتمي إلى القطاع الأعلى من فئات الدخل حافظت على الإنفاق القوي. على الجانب الآخر، لديك مستهلكون أكثر حساسية تجاه الأسعار، وهؤلاء يبحثون عن المزيج المناسب من السعر والقيمة)). وفي الوقت ذاته أعلنت متاجر التجزئة للسلع الفاخرة تباطؤاً في مبيعاتها، مع خفض العملاء إنفاقهم. ومع ذلك أعلنت بيوت الأزياء الأمريكية الفاخرة مثل تابيستري ورالف لورين، نمو إيرادات الربع الأخير وكان الإنفاق حتى العام الماضي مدفوعاً إلى حد كبير بالطلب المكبوت، ولكن بعد تلبية هذا الطلب، يتوقع خفض ذوي الدخول المرتفعة لإنفاقهم.

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