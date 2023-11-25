نموذج الأجواء المفتوحة يصطدم بالتغير المناخي

لا بد أن إدارة مطار سخيبول طارت فرحاً بعد خروج أنباء عن تعليق الحكومة الهولندية خطة لخفض كبير في أعداد رحلات الطيران اعتباراً من الصيف المقبل؛ لاعتبارات بيئية.

وكانت الخطة واحدة من أكثر التخفيضات حدة للنمو المستقبلي يمكن أن تواجه أي مطار في الأوقات العادية. فقد اقترحت الحكومة خفضاً نسبته 8 % للسعة في ثالث أكثر مطارات العالم ازدحاماً، حتى يتماشى والقوانين الوطنية المتعلقة بحدود الضوضاء والتلوث.

وبدلاً من احتفاله مع شركات الطيران، التي أمضت العام الماضي منهمكة في الطعن على الخطة أمام المحكمة، أعرب رود سونداغ، الرئيس التنفيذي المؤقت لمطار سخيبول، عن قلقه من أن الانتصار لن يستمر سوى لفترة وجيزة. وحذّر سونداغ من أن بعض الأحزاب في هولندا تدرس تخفيضات أكثر قسوة من الخطة السابقة.

ومع ((ازدياد غضب السكان المحليين، يمكن أن تؤول الأمور إلى وضع أكثر سوءاً بالنسبة لمطار سخيبول، وقد ينتهي بنا الحال إلى استقبال عدد أقل كثيراً من رحلات الطيران)).

ويحق لسونداغ الشعور بالقلق، ليس بسبب غضب السكان المحليين فحسب، بل أيضاً بسبب الجهود الهولندية للمضي قدماً في خطة منذ العام الماضي في مواجهة الدعاوى القضائية التي أثارت نقاشات حول ما إذا كان يحق لصناعة الطيران العالمية مواصلة التمتع بنمو دون قيود رغم انحسار احتمالات تحقيقها هدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2050.

وقد يكون ذلك نذيراً بسلسلة من النزاعات التجارية، مع اصطدام اتفاقيات الطيران العالمية بالطموحات البيئية والقوانين الوطنية الأوروبية. إن الخطة الهولندية افتقرت للحكمة منذ البداية، إذ كانت تسعى لتسريع إرساء إجراءات للحد من الضوضاء عن طريق وضع ((قانون تجريبي))، بجانب الإشراف المعتاد من الاتحاد الأوروبي.

وللإنصاف، كانت الحكومة تقع تحت ضغوط من الجهات التنظيمية، إذ انتهك مطار سخيبول، طيلة أعوام كثيرة، القواعد المتعلقة بمستويات الضوضاء والنيتروجين. لكن مع محاولة الحكومة تسريع الإجراءات، فتح الهولنديون مجالاً أمام ردود فعل انتقامية، خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية.

ولم تألُ واشنطن جهداً ولم تضيع وقتاً في التهديد بتقييد وصول شركة ((كيه إل إم)) للمطارات الأمريكية، بعد الكشف عن ضغوط على شركة ((جيت بلو)) الأمريكية للرحلات منخفضة التكلفة للخروج من مطار سخيبول اعتباراً من أبريل المقبل، بجانب 23 شركة طيران عالمية أخرى.

ومن المتصور إمكانية أن تمتد التدابير الأمريكية الانتقامية لشركات الطيران خارج هولندا، إذ قالت الولايات المتحدة إن الهولنديين انتهكوا اتفاقية الأجواء المفتوحة بينها وبين الاتحاد الأوروبي، بتقليلهم السعة المتاحة، قبل النظر في كافة الخيارات الممكنة للحد من الضوضاء، وفق ما تتطلبه ممارسات الطيران الدولية.

ولم تكن واشنطن بمفردها صاحبة هذا الموقف، إذ تقدمت كندا وبلدان أخرى بشكاوى. ولا عجب من أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي، وبعد خروجهم من اجتماع ونظرائهم الأمريكيين منذ أيام، وجهوا تحذيرات للحكومة الهولندية، بالنظر في اتخاذ إجراءات ضدها بسبب ارتكاب مخالفات. لذلك، علقت الحكومة الهولندية، في غضون 24 ساعة، خططها لخفض السعة.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يسفر فيها تدخل أمريكي عن تغيير في التدابير البيئية بأوروبا. فمنذ أكثر من عقد، علّق الاتحاد الأوروبي خططاً تلزم كافة شركات الطيران القادمة والخارجة من دول التكتل باتباع خطة تجارة الانبعاثات الخاصة بها بعد منع واشنطن شركات الطيران الأمريكية من المشاركة.

ومن المستبعد أن تكون هذه الحوادث الأخيرة. ففي أوروبا، يبدو أن المزاج العام والسياسي تجاه صناعة الطيران يزداد تشدداً، مع اقتراب الموعد النهائي لتلبية تعهدات صافي الانبعاثات الصفري. ومن الواضح أن الصناعة لن تفي بوعودها، دون تقدم تكنولوجي جذري، أو زيادة متسارعة في إنتاج الوقود المُستدام للطيران، أو اتخاذ الحكومات قرارات قوية.

وفي ظل توقعات نمو أعداد المسافرين، يشير مشروع تتبع العمل المناخي، وهو مشروع علمي مستقل، إلى احتمالية تضاعف انبعاثات حركة الطيران الدولي بين عامي 2019 و2050 حال عدم اتخاذ خطوات وإجراءات جماعية متسقة.

ونتيجة لذلك، يزداد ميل بعض الساسة نحو عدم تشجيع حركة الطيران غير الضرورية. وضاعفت هولندا الضريبة على ركاب الرحلات الجوية ثلاث مرات اعتباراً من العام الحالي إلى قرابة 30 يورو للرحلة الواحدة. وتقترح الدنمارك فرض ضريبة خضراء على كافة الرحلات الجوية. أما فرنسا، حيث أفادت دراسة حديثة إلى تفضيل غالبية الأفراد في الشريحة العمرية بين 18 و24 عاماً، الحدّ من الرحلات الجوية إلى 4 مرات مدى الحياة، فكانت أكثر حزماً على وجه الخصوص. واقترح وزير النقل في وقت مبكر من هذا العام فرض ضريبة باهظة على رحلات الطيران الخاص.

كما اقترح مؤخراً فرض ضريبة جديدة لجمع الأموال اللازمة لتمويل التوسع بخدمات السكك الحديدية في البلاد. وتشير تقارير إلى دعم كل من فرنسا وبلجيكا وهولندا لمُقترحات بفرض حد أدنى على رسوم الرحلات الجوية. لذلك، وحسبما يشير كيث غلاتز، نائب الرئيس الأول لمجموعة الضغط ((إيرلانيز فور أمريكا)): ((هنا تكمن الأهمية الكبيرة لهولندا، فهي تشكّل سابقة في ربوع أوروبا وعلى مستوى العالم)).

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