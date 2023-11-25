137.3 ألف رحلة لـ«طيران الإمارات» بنمو 23 %

شغلت ((طيران الإمارات)) خلال أول 10 أشهر من العام الجاري 137.3 ألف رحلة إلى 150 وجهة، مقارنة بـ 111.6 ألف رحلة شغلتها الناقلة في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 23%، بحسب بيانات نشرتها مؤسسة ((أو إيه جي)) الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وأظهرت البيانات أن الرحلات المجدولة لـ ((طيران الإمارات)) من يناير حتى نهاية أكتوبر من العام الجاري بلغت 137.3 ألف رحلة موزعة بين 14.3 ألف رحلة في أكتوبر و13.99 ألف رحلة في سبتمبر و14.56 ألف رحلة في أغسطس و14.51 ألف رحلة في يوليو و13.89 ألفاً في يونيو و14.02 ألف رحلة في مايو و13.35 ألفاً في أبريل و13.43 ألفاً في مارس و12.03 ألف رحلة في فبراير و13.21 ألف رحلة في يناير.

ومنذ بداية العام الجاري واصلت طيران الإمارات تعزيز عملياتها العالمية، بإضافة مزيد من السعة وإمكانية الربط عبر مركزها في دبي لتلبية طلب العملاء في أسواقها، كما أبرمت الناقلة اتفاقيات مشاركة بالرمز وإنترلاين مع 8 شركات طيران، هي: الاتحاد للطيران، إيجيان إيرلاينز، إير كندا، الخطوط الكينية، الخطوط الفلبينية، الخطوط المالديفية، الخطوط السريلانكية، ويونايتد إيرلاينز.

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