اعتقال 13 شخصاً في باريس على خلفية رسمهم صلباناً معقوفة

اعتُقل 13 شخصاً بينهم سبعة مرتبطون باليمين المتطرف، مساء أمس السبت، في باريس على خلفية رسم صلبان معقوفة في العاصمة حسبما أفاد

مصدر في الشرطة.

وقبض على هؤلاء بالجرم المشهود في الدائرة السابعة عشرة بباريس.

تأتي هذه الاعتقالات على خلفية تزايد حاد في الأعمال المعادية للسامية في فرنسا منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس.

وسُجّل أكثر من 1500 عمل معاد للسامية منذ 7 أكتوبر وفق أحدث رقم نشرته السلطات.

وقال يوناثان عرفي رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا في 19 نوفمبر، إن ذلك يمثل "ما يعادل ثلاثة أضعاف ما سُجّل عام 2022".

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