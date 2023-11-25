اعتقال 13 شخصاً في باريس على خلفية رسمهم صلباناً معقوفة

(MENAFN
- Al-Bayan)
اعتُقل 13 شخصاً بينهم سبعة مرتبطون باليمين المتطرف، مساء أمس السبت، في باريس على خلفية رسم صلبان معقوفة في العاصمة حسبما أفاد
مصدر في الشرطة.
وقبض على هؤلاء بالجرم المشهود في الدائرة السابعة عشرة بباريس.
تأتي هذه الاعتقالات على خلفية تزايد حاد في الأعمال المعادية للسامية في فرنسا منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس.
وسُجّل أكثر من 1500 عمل معاد للسامية منذ 7 أكتوبر وفق أحدث رقم نشرته السلطات.
وقال يوناثان عرفي رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا في 19 نوفمبر، إن ذلك يمثل "ما يعادل ثلاثة أضعاف ما سُجّل عام 2022".
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