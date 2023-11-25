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باير ليفركوزن يفوز على فيردر بريمن بثلاثية ويستعيد صدارة الدوري الألماني

11/25/2023 7:41:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

واصل باير ليفركوزن انتصاراته المتتالية في الدوري الألماني لكرة القدم، وفاز على مضيفه فيردر بريمن 3-0 اليوم السبت في الجولة الـ12 من المسابقة، والتي شهدت اليوم أيضا فوز بوروسيا دورتموند على بوروسيا مونشنجلادباخ 4-2 وشتوتجارت على مضيفه إنتراخت فرانكفورت 2-1.

واستعاد ليفركوزن صدارة جدول المسابقة برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين أمام بايرن ميونخ، الذي فاز على مضيفه كولن 1-0 مساء أمس الجمعة في افتتاح مباريات نفس المرحلة.

وعزز شتوتجارت موقعه في المركز الثالث برصيد 27 نقطة مقابل 24 نقطة لدورتموند صاحب المركز الرابع، والذي حقق اليوم الفوز الأول له في آخر 4 مباريات خاضها بالمسابقة.

وفي مباريات أخرى اليوم بنفس الجولة، فاز فولفسبورج على لايبزج 2-1 وتعادل فرايبورج مع دارمشتات 1-1 ويونيون برلين مع أوجسبورج 1-1.

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