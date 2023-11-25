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مدرب لاتسيو يشكك في استمراره مع الفريق بعد سلسلة من النتائج السيئة

11/25/2023 7:41:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شكك ماوريتسيو ساري مدرب لاتسيو في مستقبله مع النادي بعد الهزيمة المفاجئة 2-1 أمام سالرنيتانا متذيل ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الموسم الماضي، وهي الهزيمة السادسة للفريق في الدوري هذا الموسم.

ويحتل لاتسيو، الذي تقدم بهدف من ركلة جزاء نفذها تشيرو إيموبيلي في الشوط الأول قبل أن تهتز شباكه مرتين في الشوط الثاني، المركز العاشر في الدوري برصيد 17 نقطة وهي أسوأ بداية للفريق في الدوري منذ موسم 2013-2014.

وألقى ساري باللوم على سلوك اللاعبين وعقليتهم، وقال إنه إذا شعر أن إدارته للفريق كانت جزءا من المشكلة فهو على استعداد للرحيل.

وقال ساري للصحفيين بعد المباراة "يجب القيام بشيء ما لكسر هذا الجمود.

"فقد الفريق الشخصية والمبادرة. بعد تسجيلنا لهدف في الشوط الأول، عدنا للخلف على أمل الحفاظ على النتيجة وذلك لمدة 50 دقيقة. هذه ليست خصائصنا كفريق".

وأضاف "إذا قمت خلال الأيام القليلة المقبلة بتقييم الأمر ووجدت أن الخطأ يرجع لي، سأكون أول من يتخذ قرار الانسحاب من خلال التحدث إلى الرئيس (رئيس النادي)".

ورغم بدايته السيئة في الدوري الإيطالي، يحتل لاتسيو المركز الثاني في مجموعته بدوري أبطال أوروبا برصيد سبع نقاط، بفارق نقطة واحدة خلف أتليتيكو مدريد المتصدر ومتقدما بمثلها على فينوورد صاحب المركز الثالث.

ويستضيف لاتسيو منافسه سيلتيك صاحب المركز الأخير يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف ساري "أنا قلق من عقلية الفريق الذي يكافح من أجل العثور على نفسه مرة أخرى.

"في بعض الأحيان يمكن لدوري أبطال أوروبا أن يشكل المعجزات المطلوبة ونأمل أن يظهر (الفريق) بعقلية مختلفة".

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