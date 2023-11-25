في الجولة الثالثة عشرة من المسابقة.. أيندهوفن يفوز على تفينتي أنشخيده ويعزز صدارته للدوري الهولندي

عزز فريق أيندهوفن صدارته للدوري الهولندي لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه تفينتي أنشخيده 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت في الجولة الثالثة عشرة من المسابقة.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز هيرينفين على فورتونا سيتارد 3 / صفر، وفينورد على إكسيلسيور 4 / 2، وأياكس على فيتيسه أرنهايم 5 / صفر وفالفيك على زفوله 2 / 1.

وسجل أهداف أيندهوفن جوي فيرمان في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وروبن بروبير، لاعب تفينتي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 49 وجوهان باكايوكو في الدقيقة 83.

وشهدت المباراة طرد ميس هيلجيرز لاعب تفينتي في الدقيقة 26.

ورفع أيندهوفن رصيده إلى 39 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد تفينتي أنشخيدة رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، فاز هيرينفين على فورتونا سيتارد بثلاثة أهداف نظيفة سجلها توم هاي (هدفين) من ركلتي جزاء في الدقيقتين الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول و62، وإيون نيكوليسكو في الدقيقة 89.

ورفع هيرينفين رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد فورتونا سيتارد عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز فريق فينورد على مضيفه إكسيلسيور 4 / 2.

وتقمص سانتياجو خيمينز دور البطولة لفريق فينورد بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق السادسة و61 و82، فيما سجل الهدف الرابع كونتين تيمبير في الدقيقة 66.

في المقابل سجل هدفي إكسيلسيور تروي باروت ولازاروس لامبرو في الدقيقتين 17 و73.

ورفع فينورد رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد إكسيلسيور عند 15 نقطة في المركز التاسع.

وفي المباراة الرابعة، فاز أياكس على فيتيسه أرنهايم 5 / صفر.

وسجل أهداف أياكس جوريل هاتو في الدقيقة الثالثة، وكريستيان هلينسون في الدقيقة 13، ودومينيك أوروز، لاعب فيتيسه، بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 50 ، وتشوبا أكبوم في الدقيقة 58 وكينيت تايلور في الدقيقة 67.

ورفع أياكس رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد فيتيسه عند ثماني نقاط في المركز الثامن عشر الأخير.

وفي المباراة الخامسة، فاز فالفيك على زفوله 2 / 1.

وسجل هدفي فالفيك فيليب ستيفانوفيتش في الدقيقة 14 وكريس لوكسيا في الدقيقة 50 ، فيما سجل هدف زفوله ديفي فان دي بيرج في الدقيقة 30.

ورفع فالفيك رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث عشر وتوقف رصيد زفوله عند 14 نقطة في المركز العاشر.

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