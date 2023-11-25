برلين مرتاحة لإطلاق حماس سراح 4 ألمان إسرائيليين

عبرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، السبت، عن "ارتياح" بلادها لإطلاق حركة حماس سراح مجموعة ثانية من الرهائن، بينهم 4 ألمان إسرائيليين.

وكانت حماس أطلقت أيضاً، الجمعة، سراح 4 ألمان إسرائيليين، ليرتفع بذلك إلى ثمانية عدد الألمان المفرج عنهم. وكتبت بيربوك عبر منصة إكس "أفكر في أولئك الذين ما زالوا لدى حماس. نحن نعمل بكل قوانا للإفراج عنهم قريبا".

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