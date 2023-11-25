موسكو تنفذ «أكبر» هجوم بالمسيّرات ضد كييف

نفذت القوات الروسية، أمس، هجوماً واسعاً بالمسيّرات ضد كييف، وصفته السلطات الأوكرانية بأنه ((الأكبر)) من نوعه على العاصمة منذ بدء الحرب في فبراير 2022، ما حرم عشرات الأبنية السكنية، والمنشآت، من التيار الكهربائي.

فيما أكد سلاح الجو الأوكراني أنه أسقط المسيّرات الروسية خلال الليل، وأوضح أن ((غالبيتها دمرت في منطقة كييف)).

وأكد الجيش الأوكراني، أن كييف كانت ((الهدف الرئيس)) للهجوم، منبّهاً إلى تدخله في جنوب البلاد، من خلال تصديه لصاروخ روسي فوق منطقة دنيبروبتروفسك (وسط).

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن أكثر من 70 مسيّرة استهدفت العاصمة كييف، وشدد على أن الأوكرانيين لن ينسوا هذه الأحداث الأليمة.

وأكدت سلطات كييف أن الضربة الروسية كانت كبيرة وواسعة، إلى حد أنها اعتبرتها ((الأكبر)) منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الأبنية السكنية، وأكثر من 100 منشأة. واستمر الإنذار الجوي في كييف مدة ست ساعات، حيث تسبّب الهجوم بسقوط حطام، واندلاع نيران، وأضرار لحقت بأبنية في العاصمة، بحسب إفادة رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو.

وتم إبلاغ السكان بالبقاء في مراكز إيواء طارئة، مع استمرار الهجمات. وذكرت وزارة الطاقة الأوكرانية، في بيان، ((تسبب هجوم واسع شنّ بمسيّرات، في انقطاع خط للتوتر العالي))، فيما انخفضت درجات الحرارة إلى دون الصفر.

وأضافت: ((نتيجة لذلك، انقطع التيار عن 77 مبنى سكنياً، و120 منشأة في وسط العاصمة))، مؤكدة أن أعمال الصيانة جارية. كما نشب حريق في مبنى شاهق، في الضفة الشرقية من نهر ((دنيبرو))، بسبب الحطام المتساقط، بينما نشب حريق آخر في منطقة غير مأهولة، مساحتها حوالي 100 متر مربع، طبقاً للإدارة العسكرية في كييف.

وكتبت صحيفة ((أوكراينسكا برافدا)) على ((إكس))، أن كييف تتعرض لهجمات من قبل مسيّرات، وأنه تم نشر دفاعات جوية. بينما تحدثت وكالة الأنباء الألمانية عن نيرانٍ كثيفة، ومستمرة، مضادّة للطائرات.

اختيار ((رمزي))

ورأت سلطات كييف، أن موسكو اختارت ((رمزياً))، يوم السبت لشن الضربة الواسعة، فيما أحيت أوكرانيا ذكرى ((هولودومور)). ومع اقتراب فصل الشتاء، تتوقع أوكرانيا زيادة الهجمات الروسية على بنيتها التحتية الحيوية، خصوصاً منشآت الطاقة، وتخشى وضعاً مشابهاً لما حدث خلال (شتاء 2022)، عندما حرمت الضربات الروسية، ملايين الأوكرانيين من التيار الكهربائي لساعات، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة.

وعلى الجبهة، وبعد 21 شهراً من الحرب، يتركز الاقتتال الروسي الأوكراني في الشرق والجنوب، لاسيما في مدينة أفدييفكا، التي يحاول الجيش الروسي تطويقها.

في السياق، قال رئيس جهاز الأمن الأوكراني، فاسيل ماليوك، في مقطع مصوّر، بُث أول من أمس، إن هجوماً بحرياً بمسيّرات أوكرانية على جسر القرم، يوليو الماضي، ((عرقل)) العمليات البحرية، وأجبر موسكو على اللجوء إلى العبّارات لنقل الأسلحة. وأضاف ماليوك، إن الهجوم الثاني، ضمن هجومين كبيرين، وقع في أغسطس الماضي، ((عطّل))، بشكل خطير، العمليات على الجسر. وتابع: ((لقد قلبنا، بشكل عملي، مبدأ العمليات البحرية، رأساً على عقب)). وأكمل: ((هناك الكثير من المفاجآت القادمة، وليس فقط جسر القرم)).

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