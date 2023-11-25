حماس تفرج عن الدفعة الثانية من الرهائن المحتجزين لديها في غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
بعد تأخرها عدة ساعات بدأت عملية تبادل الدفعة الثانية للأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، في وقت متأخر من مساء السبت.
وأعلنت حركة حماس، أنها سلمت الصليب الأحمر 17 رهينة
(13 إسرائيلياً و4 من حملة الجنسيات الأجنبية) ممن تحتجزهم في قطاع غزة منذ هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وقالت في بيان: "في إطار التهدئة الإنسانية سلّمت كتائب القسام للصليب الأحمر 13 محتجزا إسرائيليا و4 من حملة الجنسيات الأجنبية".
وأضافت أنها استكملت إطلاق سراح المحتجزين التايلانديين الموجودين في غزة استجابة لجهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وكانت "حماس" أعلنت أنها استجابت للجهود المصرية القطرية "التي تحركت طوال اليوم لضمان استمرار اتفاق الهدنة المؤقتة بعد نقلهما التزام الاحتلال الإسرائيلي بكافة الشروط التي نص عليها الاتفاق".
ونشرت حماس قائمة بـ 39 اسماً لأسرى أطفال وأسيرات فلسطينيين سيتم الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية الليلة.
وأعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية حصولها على الضوء الأخضر للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.
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