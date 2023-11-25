حماس تفرج عن الدفعة الثانية من الرهائن المحتجزين لديها في غزة

بعد تأخرها عدة ساعات بدأت عملية تبادل الدفعة الثانية للأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، في وقت متأخر من مساء السبت.

وأعلنت حركة حماس، أنها سلمت الصليب الأحمر 17 رهينة

(13 إسرائيلياً و4 من حملة الجنسيات الأجنبية) ممن تحتجزهم في قطاع غزة منذ هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وقالت في بيان: "في إطار التهدئة الإنسانية سلّمت كتائب القسام للصليب الأحمر 13 محتجزا إسرائيليا و4 من حملة الجنسيات الأجنبية".

​وأضافت أنها استكملت إطلاق سراح المحتجزين التايلانديين الموجودين في غزة استجابة لجهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكانت "حماس" أعلنت أنها استجابت للجهود المصرية القطرية "التي تحركت طوال اليوم لضمان استمرار اتفاق الهدنة المؤقتة بعد نقلهما التزام الاحتلال الإسرائيلي بكافة الشروط التي نص عليها الاتفاق".

ونشرت حماس قائمة بـ 39 اسماً لأسرى أطفال وأسيرات فلسطينيين سيتم الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية الليلة.



وأعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية حصولها على الضوء الأخضر للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

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