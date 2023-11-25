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إسرائيل تعلن إطلاق سراح 39 فلسطينياً بموجب الاتفاق مع حماس

11/25/2023 7:41:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، في وقت متأخر من مساء السبت، أنها أطلقت سراح 39 فلسطينياً، بعد أن أفرجت حركة حماس عن دفعة ثانية من الرهائن الذين تحتجزهم في غزة، بموجب اتفاق هدنة دخل حيز التنفيذ الجمعة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية استقبال عدد من المفرج عنهم في منازلهم في القدس الشرقية المحتلة.

وأبرز المفرج عنهم هي إسراء جعابيص (38 عاما) التي دينت بتفجير أسطوانة غاز في سيارتها على حاجز عام 2015، ما أدى إلى إصابة شرطي، وحكم عليها بالسجن 11 عاماً.

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