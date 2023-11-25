أهالي المحرق يطالبون بتكثيف الرقابة على الشاحنات في الأحياء السكنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) رفع سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق باسمه وباسم الأهالي خالص التهاني والتبريكات لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة نجاح مملكة البحرين في تنظيم المنتدى التاسع عشر للأمن الإقليمي «حوار المنامة»، مؤكداً على أهمية الكلمة التي ألقاها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح المنتدى وما تضمنته من رؤى للأمن الإقليمي والعالمي ومعالجة كافة التحديات.
كما أشاد محافظ محافظة المحرق باستئناف أعمال مشروع الجسر البري الذي يربط بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة، وتوجيه الجهات المعنية بالبلدين لاستكمال الخطط والبدء في تنفيذ المشروع، وذلك عقب لقاء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري لبحث العمل المشترك في كافة المجالات، وفتح آفاق الترابط والتعاون بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين.
جاء ذلك خلال المجلس الاسبوعي لمحافظة المحرق، بحضور عبدالعزيز احمد النعار رئيس مجلس المحرق البلدي، ومدير وأعضاء الهيئة الإدارية بالمدرسة الفرنسية وعدد من رجالات وأهالي المحافظة، والذي هنأ من خلاله الأهالي سلطنة عمان الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني العماني، مؤكدين عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، التي ترتكز على أسس ومبادئ راسخة، تؤطرها روابط أخوية وتاريخية وثيقة.
من جانب آخر، استعرض رئيس وأعضاء مجلس المحرق البلدي عددا من المشاريع القائمة في المحافظة ومستجدات عمل حزمة أخرى من المشاريع التطويرية المزمع تنفيذها، مؤكدين على أن المجلس البلدي يتطلع للأخذ بملاحظات واقتراحات الأهالي في مجلس المحافظة، مشيدين بحرص المحافظ في المتابعة المستمرة لكافة المشاريع والسعي الدائم في تقديم أفضل الخدمات للأهالي والمقيمين.
وفي مداخلات الأهالي أكد رواد المجلس على أهمية تكثيف الرقابة والحملات المرورية على الشاحنات الثقيلة والحافلات في الأحياء السكنية، مشيرين إلى ضرورة إخلاء الأحياء من تلك الشاحنات للحد من المخاطر التي تشكّلها على سلامة السكان وحفاظاً على المظهر الحضاري وتقليل الازدحامات المرورية.
وفي ختام المجلس أكد المقدم أحمد يوسف النعيمي رئيس شعبة خدمة المجتمع بمديرية شرطة محافظة المحرق أن المديرية استجابةً لبعض الملاحظات في مجلس المحافظة قامت بتسيير عدد من الدوريات الأمنية على مختلف سواحل المحافظة للتأكد من خلوها من المخالفات وضمان أمن وسلامة مرتاديها.
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