أهالي المحرق يطالبون بتكثيف الرقابة على الشاحنات في الأحياء السكنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كما‭ ‬أشاد‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬باستئناف‭ ‬أعمال‭ ‬مشروع‭ ‬الجسر‭ ‬البري‭ ‬الذي‭ ‬يربط‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وتوجيه‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بالبلدين‭ ‬لاستكمال‭ ‬الخطط‭ ‬والبدء‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع،‭ ‬وذلك‭ ‬عقب‭ ‬لقاء‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬مع‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬القطري‭ ‬لبحث‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات،‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬الترابط‭ ‬والتعاون‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬المجلس‭ ‬الاسبوعي‭ ‬لمحافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬بحضور‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬احمد‭ ‬النعار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬المحرق‭ ‬البلدي،‭ ‬ومدير‭ ‬وأعضاء‭ ‬الهيئة‭ ‬الإدارية‭ ‬بالمدرسة‭ ‬الفرنسية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬رجالات‭ ‬وأهالي‭ ‬المحافظة،‭ ‬والذي‭ ‬هنأ‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬الأهالي‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬العماني،‭ ‬مؤكدين‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬التي‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬ومبادئ‭ ‬راسخة،‭ ‬تؤطرها‭ ‬روابط‭ ‬أخوية‭ ‬وتاريخية‭ ‬وثيقة‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬استعرض‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬المحرق‭ ‬البلدي‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬ومستجدات‭ ‬عمل‭ ‬حزمة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬التطويرية‭ ‬المزمع‭ ‬تنفيذها،‭ ‬مؤكدين‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬يتطلع‭ ‬للأخذ‭ ‬بملاحظات‭ ‬واقتراحات‭ ‬الأهالي‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬المحافظة،‭ ‬مشيدين‭ ‬بحرص‭ ‬المحافظ‭ ‬في‭ ‬المتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬لكافة‭ ‬المشاريع‭ ‬والسعي‭ ‬الدائم‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬للأهالي‭ ‬والمقيمين‭.‬

وفي‭ ‬مداخلات‭ ‬الأهالي‭ ‬أكد‭ ‬رواد‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تكثيف‭ ‬الرقابة‭ ‬والحملات‭ ‬المرورية‭ ‬على‭ ‬الشاحنات‭ ‬الثقيلة‭ ‬والحافلات‭ ‬في‭ ‬الأحياء‭ ‬السكنية،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬إخلاء‭ ‬الأحياء‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الشاحنات‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬التي‭ ‬تشكّلها‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬السكان‭ ‬وحفاظاً‭ ‬على‭ ‬المظهر‭ ‬الحضاري‭ ‬وتقليل‭ ‬الازدحامات‭ ‬المرورية‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬المجلس‭ ‬أكد‭ ‬المقدم‭ ‬أحمد‭ ‬يوسف‭ ‬النعيمي‭ ‬رئيس‭ ‬شعبة‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬بمديرية‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬أن‭ ‬المديرية‭ ‬استجابةً‭ ‬لبعض‭ ‬الملاحظات‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬المحافظة‭ ‬قامت‭ ‬بتسيير‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدوريات‭ ‬الأمنية‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬سواحل‭ ‬المحافظة‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬خلوها‭ ‬من‭ ‬المخالفات‭ ‬وضمان‭ ‬أمن‭ ‬وسلامة‭ ‬مرتاديها‭.‬

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