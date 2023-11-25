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((الشورى)) يناقش اقتراحين بقانونين بشأن ((المخزون الاستراتيجي للسلع)) و((التدريب المهني للخريجين))

11/25/2023 7:36:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يناقش‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬اليوم‭ (‬الأحد‭)‬،‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭ ‬بخصوص‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬المخزون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للسلع،‭ ‬وتقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بخصوص‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بإضافة‭ ‬مادة‭ ‬جديدة‭ ‬برقم‭ (‬16‭ ‬مكررًا‭) ‬إلى‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬17‭) ‬لسنة‭ ‬2007‭ ‬بشأن‭ ‬التدريب‭ ‬المهني‭.‬

ويهدف‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬المخزون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للسلع،‭ ‬والمقدم‭ ‬من‭ ‬الأعضاء‭: ‬الدكتورة‭ ‬جهاد‭ ‬عبدلله‭ ‬الفاضل،‭ ‬وجمال‭ ‬محمد‭ ‬فخرو،‭ ‬والدكتور‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬علي،‭ ‬وعلي‭ ‬عبدلله‭ ‬العرادي،‭ ‬والدكتور‭ ‬بسام‭ ‬إسماعيل‭ ‬البنمحمد،‭ ‬إلى‭ ‬تأكيد‭ ‬توافر‭ ‬السلع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تفي‭ ‬باحتياجات‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬داخل‭ ‬المملكة‭ ‬بصفة‭ ‬مستدامة،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬استقرار‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬وأسعار‭ ‬السلع،‭ ‬ومنع‭ ‬الممارسات‭ ‬الاحتكارية،‭ ‬وكذلك‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬السلعي‭ ‬للأشخاص،‭ ‬وحماية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬بدوام‭ ‬توافر‭ ‬السلع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بكميات‭ ‬كافية‭ ‬وآمنة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬والرقابة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬السلع،‭ ‬وتوفير‭ ‬المخزون‭ ‬الآمن‭ ‬منها‭.‬

فيما‭ ‬يهدف‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بإضافة‭ ‬مادة‭ ‬جديدة‭ ‬برقم‭ (‬16‭ ‬مكررًا‭) ‬إلى‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬17‭) ‬لسنة‭ ‬2007‭ ‬بشأن‭ ‬التدريب‭ ‬المهني،‭ ‬والمقدم‭ ‬من‭ ‬الأعضاء‭: ‬إجلال‭ ‬عيسى‭ ‬بوبشيت،‭ ‬ود‭. ‬هاني‭ ‬علي‭ ‬الساعاتي،‭ ‬ود‭. ‬جميلة‭ ‬محمد‭ ‬رضا‭ ‬السلمان،‭ ‬ود‭. ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬علي،‭ ‬وصادق‭ ‬عيد‭ ‬آل‭ ‬رحمة،‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬مساهمة‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬الجهد‭ ‬الوطني‭ ‬الهادف‭ ‬إلى‭ ‬جعل‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬هو‭ ‬الخيار‭ ‬الأمثل‭ ‬في‭ ‬التوظيف،‭ ‬عبر‭ ‬إلزام‭ ‬من‭ ‬تتوافر‭ ‬فيهم‭ ‬الشروط‭ ‬بتدريب‭ ‬الخريجين‭ ‬الجامعيين‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬منشآتهم،‭ ‬لمساعدة‭ ‬الخريجين‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬وظائف‭ ‬مناسبة‭ ‬تلائم‭ ‬مؤهلاتهم‭ ‬المكتسبة‭ ‬من‭ ‬واقع‭ ‬دراستهم‭ ‬الجامعية،‭ ‬سعيًا‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬ظاهرة‭ ‬البطالة،‭ ‬وتحقيقًا‭ ‬للرخاء‭ ‬الاقتصادي‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬الجلسة‭ ‬إخطار‭ ‬المجلس‭ ‬بالسؤال‭ ‬الموجه‭ ‬إلى‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬العصفور‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬والمقدم‭ ‬من‭ ‬سبيكة‭ ‬خليفة‭ ‬الفضالة‭ ‬بشأن‭ ‬مراكز‭ ‬ومعاهد‭ ‬وتأهيل‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬ورد‭ ‬الوزير‭ ‬عليه‭.‬

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