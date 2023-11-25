وزير العمل يؤكد عُمق العلاقات البحرينية العمانية التاريخية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬الراسخة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وسلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬منوّهاً‭ ‬بالحرص‭ ‬على‭ ‬الدفع‭ ‬بمسارات‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬نحو‭ ‬مزيدٍ‭ ‬من‭ ‬النماء‭ ‬والازدهار‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬التطلعات‭ ‬المشتركة‭.‬

وقد‭ ‬اطلع‭ ‬حميدان‭ ‬على‭ ‬أنشطة‭ ‬وجهود‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وسلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬الجمعية،‭ ‬وراجياً‭ ‬لها‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬المنشودة‭ ‬خدمة‭ ‬للشباب‭ ‬البحريني‭ ‬والعماني‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أكدت‭ ‬السيدة‭ ‬ردينة‭ ‬بنت‭ ‬عامر‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الحجرية‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬الصداقة‭ ‬العمانية‭ ‬البحرينية‭ ‬ما‭ ‬يربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وسلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬الشقيقة‭ ‬من‭ ‬أواصر‭ ‬محبة‭ ‬وتاريخ‭ ‬أخوي‭ ‬مشترك،‭ ‬مشيدة‭ ‬بحرص‭ ‬الجمعية‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬الفعاليات‭ ‬والأنشطة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬أطر‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭. ‬

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