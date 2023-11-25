وزير العمل يؤكد عُمق العلاقات البحرينية العمانية التاريخية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) التقى جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، ردينة بنت عامر بن محمد الحجرية رئيس جمعية الصداقة العمانية البحرينية، بحضور عدد من أعضاء الجمعية.
وخلال اللقاء، أكد وزير العمل عمق العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين وسلطنة عُمان الشقيقة، منوّهاً بالحرص على الدفع بمسارات التعاون الثنائي نحو مزيدٍ من النماء والازدهار بما يحقق التطلعات المشتركة.
وقد اطلع حميدان على أنشطة وجهود الجمعية في تعزيز أواصر التعاون بين مملكة البحرين وسلطنة عُمان الشقيقة، مشيداً بالدور الذي تقوم به الجمعية، وراجياً لها التوفيق والنجاح وتحقيق أهدافها المنشودة خدمة للشباب البحريني والعماني.
من جانبها، أكدت السيدة ردينة بنت عامر بن محمد الحجرية رئيس جمعية الصداقة العمانية البحرينية ما يربط مملكة البحرين وسلطنة عُمان الشقيقة من أواصر محبة وتاريخ أخوي مشترك، مشيدة بحرص الجمعية على تنفيذ الفعاليات والأنشطة التي تسهم في مواصلة أطر التعاون المشترك بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.
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