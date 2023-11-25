الفلبين واستراليا تطلقان نشاطا تعاونيا بحريا ضمن شراكتهما الاستراتيجية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 23:45
أطلقت الفلبين اليوم نشاطا تعاونيا بحريا مع استراليا، كجزء من شراكتهما الاستراتيجية.
وقال الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس الابن في منشور له على موقع/إكس"اليوم يصادف إطلاق النشاط التعاوني البحري بين قواتنا المسلحة وقوات الدفاع لشريكتنا الاستراتيجية، استراليا"، حسب وكالة أنباء الفلبين اليوم السبت.
يأتي هذا التطور، بعد التوقيع على إعلان مشترك حول الشراكة الاستراتيجية بين ماركوس ورئيس وزراء استراليا، أنتوني البانيز في قصر "مالاكانيان" في مانيلا في الثامن من سبتمبر الماضي.
وذكر الرئيس الفلبيني أن النشاط التعاوني البحري بين القوات المسلحة الفلبينية وقوات الدفاع الاسترالية، سيدعم إمكانية التشغيل البيني الثنائي البحري للبلدين.
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