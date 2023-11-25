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الفلبين واستراليا تطلقان نشاطا تعاونيا بحريا ضمن شراكتهما الاستراتيجية

11/25/2023 7:35:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 23:45


أطلقت الفلبين اليوم نشاطا تعاونيا بحريا مع استراليا، كجزء من شراكتهما الاستراتيجية.


وقال الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس الابن في منشور له على موقع/إكس"اليوم يصادف إطلاق النشاط التعاوني البحري بين قواتنا المسلحة وقوات الدفاع لشريكتنا الاستراتيجية، استراليا"، حسب وكالة أنباء الفلبين اليوم السبت.


يأتي هذا التطور، بعد التوقيع على إعلان مشترك حول الشراكة الاستراتيجية بين ماركوس ورئيس وزراء استراليا، أنتوني البانيز في قصر "مالاكانيان" في مانيلا في الثامن من سبتمبر الماضي.


وذكر الرئيس الفلبيني أن النشاط التعاوني البحري بين القوات المسلحة الفلبينية وقوات الدفاع الاسترالية، سيدعم إمكانية التشغيل البيني الثنائي البحري للبلدين.

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