اسـتـشـهـاد فلسطـينيين وإصابة 7 برصاص الاحـتلال في جنين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:22
القاهرة - (رويترز): قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن ما لا يقل عن فلسطينيين استشهدا أمس وأصيب سبعة آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية.
وأضافت الوزارة أن اثنين من المصابين في حالة حرجة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة جنين مساء أمس «من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، وحاصرت المستشفى الحكومي ومقر جمعية الهلال الأحمر ومستشفى ابن سينا».
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