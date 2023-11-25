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اسـتـشـهـاد فلسطـينيين وإصابة 7 برصاص الاحـتلال في جنين

11/25/2023 7:35:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:22

القاهرة‭ - (‬رويترز‭): ‬قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬فلسطينيين‭ ‬استشهدا‭ ‬أمس‭ ‬وأصيب‭ ‬سبعة‭ ‬آخرون‭ ‬برصاص‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جنين‭ ‬بالضفة‭ ‬الغربية‭. ‬

وأضافت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬المصابين‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حرجة‭. ‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الفلسطينية‭ (‬وفا‭) ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬اقتحمت‭ ‬مدينة‭ ‬جنين‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬من‭ ‬عدة‭ ‬محاور‭ ‬وسط‭ ‬إطلاق‭ ‬الأعيرة‭ ‬النارية،‭ ‬وحاصرت‭ ‬المستشفى‭ ‬الحكومي‭ ‬ومقر‭ ‬جمعية‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬ومستشفى‭ ‬ابن‭ ‬سينا‮»‬‭. ‬

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