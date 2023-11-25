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القوات الإسرائيلية تمنع عشرات المصلين الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى

11/25/2023 7:35:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:21

القدس‭ ‬المحتلة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬منعت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬عشرات‭ ‬المصلين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬القدس‭ ‬وأراضي‭ ‬1948،‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬المبارك‭. ‬

ووفق‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬والمعلومات‭ ‬الفلسطينية‭ (‬وفا‭)‬،‭ ‬‮«‬أجبرت‭ ‬سلطات‭ ‬الاحتلال‭ ‬المصلين‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬الصلاة‭ ‬في‭ ‬الطرقات‭ ‬وشوارع‭ ‬المدينة‭ ‬الملاصقة‭ ‬للبلدة‭ ‬القديمة،‭ ‬وذلك‭ ‬جراء‭ ‬سياسة‭ ‬الاحتلال‭ ‬المتواصلة‭ ‬منذ‭ ‬شهرين‭ ‬بعرقلة‭ ‬وإعاقة‭ ‬الدخول‭ ‬للمسجد‭ ‬الأقصى‮»‬‭. ‬

وأفاد‭ ‬شهود‭ ‬عيان
بأن‭ ‬‮«‬جل‭ ‬من‭ ‬منعوا‭ ‬من‭ ‬الدخول‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬القادمين‭ ‬من‭ ‬الجليل‭ ‬والمثلث‮»‬‭. ‬

على‭ ‬صعيد‭ ‬آخر،‭ ‬أجبرت‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬أمس،‭ ‬مواطنا‭ ‬مقدسيا‭ ‬على‭ ‬هدم‭ ‬منزله‭ ‬ذاتيا‭ ‬في‭ ‬جبل‭ ‬المكبر‭ ‬جنوب‭ ‬القدس،‭ ‬وفق‭ ‬الوكالة‭. ‬

ونقلت‭ ‬الوكالة‭ ‬عن‭ ‬المواطن‭ ‬رامي‭ ‬الزير‭ ‬قوله‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬اضطر‭ ‬لهدم‭ ‬منزله‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أجبرته‭ ‬بلدية‭ ‬الاحتلال‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬تجنبا‭ ‬لدفع‭ ‬غرامة‭ ‬مالية‭ ‬إذا‭ ‬قامت‭ ‬آلياتها‭ ‬بهدمه‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مساحة‭ ‬منزله‭ ‬تبلغ‭ ‬80‭ ‬مترا،‭ ‬ويؤوي‭ ‬عائلته‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬أفراد،‭ ‬وقام‭ ‬ببنائه‭ ‬على‭ ‬أرضه،‭ ‬وحاول‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬رخصة‭ ‬له،‭ ‬لكن‭ ‬بلدية‭ ‬الاحتلال‭ ‬رفضت‭ ‬ذلك،‭ ‬واجبرته‭ ‬على‭ ‬هدمه‭ ‬بحجة‭ ‬البناء‭ ‬دون‭ ‬ترخيص‮»‬‭.

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