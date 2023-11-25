القوات الإسرائيلية تمنع عشرات المصلين الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:21
القدس المحتلة - (د ب أ): منعت القوات الإسرائيلية، أمس السبت، عشرات المصلين الفلسطينيين من القدس وأراضي 1948، من دخول المسجد الأقصى المبارك.
ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، «أجبرت سلطات الاحتلال المصلين على أداء الصلاة في الطرقات وشوارع المدينة الملاصقة للبلدة القديمة، وذلك جراء سياسة الاحتلال المتواصلة منذ شهرين بعرقلة وإعاقة الدخول للمسجد الأقصى».
وأفاد شهود عيان
بأن «جل من منعوا من الدخول هم من كبار السن القادمين من الجليل والمثلث».
على صعيد آخر، أجبرت السلطات الإسرائيلية، أمس، مواطنا مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في جبل المكبر جنوب القدس، وفق الوكالة.
ونقلت الوكالة عن المواطن رامي الزير قوله إنه «اضطر لهدم منزله بعد أن أجبرته بلدية الاحتلال على ذلك، تجنبا لدفع غرامة مالية إذا قامت آلياتها بهدمه».
وأضاف أن «مساحة منزله تبلغ 80 مترا، ويؤوي عائلته المكونة من أربعة أفراد، وقام ببنائه على أرضه، وحاول الحصول على رخصة له، لكن بلدية الاحتلال رفضت ذلك، واجبرته على هدمه بحجة البناء دون ترخيص».
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