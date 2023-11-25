البحري عضواً باللجنة القانونية للاتحاد الآسيوي لكرة السلة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

اختار‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬سعود‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬البحري‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬ليكون‭ ‬عضواً‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬القانونية‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬للعبة‭. ‬ويُعد‭ ‬وصول‭ ‬شخصية‭ ‬رياضية‭ ‬بحرينية‭ ‬لهذا‭ ‬المنصب‭ ‬الآسيوي‭ ‬إنجازًا‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬تمتلك‭ ‬سمعة‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬آسيا‭ ‬والعالم‭ ‬جرّاء‭ ‬التطور‭ ‬الذي‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭. ‬وقدم‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬القبطان‭ ‬وليد‭ ‬العلوي‭ ‬خالص‭ ‬تبريكاته‭ ‬للبحري‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الاختيار،‭ ‬مشيداً‭ ‬بكفاءته‭ ‬وإمكانيته‭ ‬كأحد‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭. ‬وأضاف‭ ‬العلوي‭ (‬نفخر‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بهذا‭ ‬الاختيار‭ ‬وسندعم‭ ‬تواجد‭ ‬البحري‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬ونتمنى‭ ‬له‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح،‭ ‬وهذا‭ ‬الأمر‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬المكتسبات‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬عليها‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية‭ ‬ويُعطي‭ ‬الدافع‭ ‬للمزيد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬العمل‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة‭ ‬للوصول‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬المناصب‭ ‬الخارجية‭).‬