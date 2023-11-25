البحري عضواً باللجنة القانونية للاتحاد الآسيوي لكرة السلة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
اختار الاتحاد الآسيوي لكرة السلة سعود عبدالعزيز البحري عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة السلة ليكون عضواً في اللجنة القانونية بالاتحاد الآسيوي للعبة. ويُعد وصول شخصية رياضية بحرينية لهذا المنصب الآسيوي إنجازًا لكرة السلة البحرينية التي باتت تمتلك سمعة كبيرة على مستوى آسيا والعالم جرّاء التطور الذي وصلت إليه. وقدم رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة القبطان وليد العلوي خالص تبريكاته للبحري على هذا الاختيار، مشيداً بكفاءته وإمكانيته كأحد الكوادر البحرينية البارزة في كرة السلة. وأضاف العلوي (نفخر نحن في الاتحاد البحريني لكرة السلة بهذا الاختيار وسندعم تواجد البحري في هذا المنصب ونتمنى له دوام التوفيق والنجاح، وهذا الأمر يزيد من المكتسبات التي حصلت عليها كرة السلة البحرينية ويُعطي الدافع للمزيد من أجل العمل بأفضل صورة للوصول لمثل هذه المناصب الخارجية).
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