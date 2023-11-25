-->

Sunday, 26 November 2023 03:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البحري عضواً باللجنة القانونية للاتحاد الآسيوي لكرة السلة

11/25/2023 7:35:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

اختار‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬سعود‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬البحري‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬ليكون‭ ‬عضواً‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬القانونية‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬للعبة‭. ‬ويُعد‭ ‬وصول‭ ‬شخصية‭ ‬رياضية‭ ‬بحرينية‭ ‬لهذا‭ ‬المنصب‭ ‬الآسيوي‭ ‬إنجازًا‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬تمتلك‭ ‬سمعة‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬آسيا‭ ‬والعالم‭ ‬جرّاء‭ ‬التطور‭ ‬الذي‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭. ‬وقدم‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬القبطان‭ ‬وليد‭ ‬العلوي‭ ‬خالص‭ ‬تبريكاته‭ ‬للبحري‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الاختيار،‭ ‬مشيداً‭ ‬بكفاءته‭ ‬وإمكانيته‭ ‬كأحد‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭. ‬وأضاف‭ ‬العلوي‭ (‬نفخر‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بهذا‭ ‬الاختيار‭ ‬وسندعم‭ ‬تواجد‭ ‬البحري‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬ونتمنى‭ ‬له‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح،‭ ‬وهذا‭ ‬الأمر‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬المكتسبات‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬عليها‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية‭ ‬ويُعطي‭ ‬الدافع‭ ‬للمزيد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬العمل‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة‭ ‬للوصول‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬المناصب‭ ‬الخارجية‭).‬

MENAFN25112023000055011008ID1107484903

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث