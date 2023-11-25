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تألق بحريني في الجانب العملي بدورة مدربي السباحة للأولمبياد الخاص

11/25/2023 7:35:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

شهد‭ ‬اليوم‭ ‬العملي‭ ‬لأعمال‭ ‬الدورة‭ ‬التدريبية‭ ‬لإعداد‭ ‬كبير‭ ‬مدربي‭ ‬السباحة‭ ‬للأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬بمجمع‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فهد‭ ‬الأولمبي‭ ‬بجدة‭ -‬بمشاركة‭ ‬مدربين‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬دولة‭ ‬عربية،‭ ‬ومثل‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬البحريني‭ ‬عمر‭ ‬المالكي‭ ‬كبير‭ ‬مدربي‭ ‬السباحة‭ ‬بالأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬البحريني‭- ‬تألقا‭ ‬بحرينيا‭ ‬خلال‭ ‬الجزء‭ ‬العملي‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬بتقديمه‭ ‬للرجال‭ ‬د‭. ‬مصطفى‭ ‬ماجد‭ ‬المحاضر‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬الدورة،‭ ‬بينما‭ ‬قامت‭ ‬بتقديم‭ ‬الجزء‭ ‬العملي‭ ‬للسيدات‭ ‬د‭. ‬آية‭ ‬حسن‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حضور‭ ‬سباحين‭ ‬وسباحات‭ ‬من‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬السعودي‭.‬

أعقب‭ ‬ذلك‭ ‬اختبار‭ ‬نظري‭ ‬لجميع‭ ‬المشاركين،‭ ‬وظهر‭ ‬المالكي‭ ‬بمستوى‭ ‬رائع‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬العملي‭ ‬أو‭ ‬النظري،‭ ‬حيث‭ ‬اجتاز‭ ‬الدورة‭ ‬التدريبية‭ ‬بنجاح،‭ ‬وقام‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬د‭. ‬عماد‭ ‬محيي‭ ‬الدين‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الرياضة‭ ‬والتدريب‭ ‬ود‭. ‬شريف‭ ‬الفولي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الألعاب‭ ‬والمسابقات‭ ‬بالرئاسة‭ ‬الاقليمية‭ ‬بصحبة‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬القريشي‭ ‬المدير‭ ‬الوطني‭ ‬للأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬السعودي‭ ‬بتكريم‭ ‬المالكي‭ ‬ومنحه‭ ‬شهادة‭ ‬التخرج،‭ ‬والتي‭ ‬تسمح‭ ‬له‭ ‬بعقد‭ ‬دورات‭ ‬تدريبية‭ ‬محلية‭ ‬في‭ ‬السباحة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬قاعدة‭ ‬علمية‭ ‬من‭ ‬المدربين‭ ‬الوطنيين،‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬السباحة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬رياضات‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬وأكثرها‭ ‬انتشارا‭ ‬والتي‭ ‬تشهد‭ ‬إقبالا‭ ‬منقطع‭ ‬النظير‭ ‬على‭ ‬ممارستها‭.‬

وصرح‭ ‬د‭. ‬عماد‭ ‬محيي‭ ‬الدين‭ ‬بأن‭ ‬هناك‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الدورات‭ ‬الاقليمية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الرياضات‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬استكمالها،‭ ‬وفق‭ ‬الخطة‭ ‬التدريبية‭ ‬التي‭ ‬اعتمدها‭ ‬وأقرها‭ ‬المهندس‭ ‬أيمن‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬الرئيس‭ ‬الإقليمي،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬عودة‭ ‬الانشطة‭ ‬الحية‭ ‬بعد‭ ‬عامي‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا،‭ ‬سواء‭ ‬لكبيري‭ ‬المدربين‭ ‬أو‭ ‬الدورات‭ ‬التأسيسية،‭ ‬حيث‭ ‬تشهد‭ ‬مدينة‭ ‬الدمام‭ ‬السعودية‭ ‬الدورة‭ ‬الإقليمية‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬البولينج‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬وتم‭ ‬توجيه‭ ‬الدعوة‭ ‬لمختلف‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬حدوث‭ ‬إقبال‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الدورة،‭ ‬كما‭ ‬يشهد‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬وقبل‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬الألعاب‭ ‬العالمية‭ ‬الشتوية‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬بمدينة‭ ‬تورينو‭ ‬الإيطالية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬8‭ - ‬16‭ ‬مارس‭ ‬2025،عقد‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬سواء‭ ‬الأساسية‭ ‬او‭ ‬كبير‭ ‬المدربين‭ ‬للرياضات‭ ‬الشتوية‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬مشاركة‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الالعاب‭ ‬العالمية‭ ‬وهي‭ ‬الجري‭ ‬على‭ ‬الجليد،‭ ‬والفلور‭ ‬بول،‭ ‬التزلج‭ ‬السريع،‭ ‬التزلج‭ ‬الألبي،‭ ‬تزلج‭ ‬اختراق‭ ‬الضاحية،‭ ‬التزلج‭ ‬على‭ ‬الالواح،‭ ‬التزلج‭ ‬الفني‭.‬

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