تألق بحريني في الجانب العملي بدورة مدربي السباحة للأولمبياد الخاص

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
شهد اليوم العملي لأعمال الدورة التدريبية لإعداد كبير مدربي السباحة للأولمبياد الخاص والتي أقيمت بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بجدة -بمشاركة مدربين من 15 دولة عربية، ومثل الأولمبياد الخاص البحريني عمر المالكي كبير مدربي السباحة بالأولمبياد الخاص البحريني- تألقا بحرينيا خلال الجزء العملي الذي قام بتقديمه للرجال د. مصطفى ماجد المحاضر الرئيسي في الدورة، بينما قامت بتقديم الجزء العملي للسيدات د. آية حسن في ظل حضور سباحين وسباحات من الأولمبياد الخاص السعودي.
أعقب ذلك اختبار نظري لجميع المشاركين، وظهر المالكي بمستوى رائع سواء في الجزء العملي أو النظري، حيث اجتاز الدورة التدريبية بنجاح، وقام كل من د. عماد محيي الدين مدير عام الرياضة والتدريب ود. شريف الفولي مدير عام الألعاب والمسابقات بالرئاسة الاقليمية بصحبة عبدالرحمن القريشي المدير الوطني للأولمبياد الخاص السعودي بتكريم المالكي ومنحه شهادة التخرج، والتي تسمح له بعقد دورات تدريبية محلية في السباحة تسهم في بناء قاعدة علمية من المدربين الوطنيين، على اعتبار أن السباحة واحدة من أشهر رياضات الأولمبياد الخاص وأكثرها انتشارا والتي تشهد إقبالا منقطع النظير على ممارستها.
وصرح د. عماد محيي الدين بأن هناك مجموعة من الدورات الاقليمية في مختلف الرياضات سوف يتم استكمالها، وفق الخطة التدريبية التي اعتمدها وأقرها المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي، والتي تهدف الى عودة الانشطة الحية بعد عامي جائحة كورونا، سواء لكبيري المدربين أو الدورات التأسيسية، حيث تشهد مدينة الدمام السعودية الدورة الإقليمية في رياضة البولينج خلال شهر ديسمبر 2023، وتم توجيه الدعوة لمختلف دول المنطقة. ومن المتوقع حدوث إقبال كبير على تلك الدورة، كما يشهد عام 2024 وقبل عام من انطلاق الألعاب العالمية الشتوية التي ستقام بمدينة تورينو الإيطالية في الفترة 8 - 16 مارس 2025،عقد مجموعة من الدورات التدريبية سواء الأساسية او كبير المدربين للرياضات الشتوية والتي من المتوقع مشاركة دول المنطقة بها في تلك الالعاب العالمية وهي الجري على الجليد، والفلور بول، التزلج السريع، التزلج الألبي، تزلج اختراق الضاحية، التزلج على الالواح، التزلج الفني.
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