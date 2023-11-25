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لقاء للعودة بين ألبا وجيبك في دوري الشركات الكروي

11/25/2023 7:35:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تفتتح‭ ‬اليوم‭ ‬مباريات‭ ‬الأسبوع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بلقاء‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬جيبك‭ ‬وألبا‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً‭. ‬وتقام‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬ألبا‭ ‬بالرفاع‭. ‬وتتجدد‭ ‬الإثارة‭ ‬والمتعة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬التي‭ ‬ستكون‭ ‬بمثابة‭ ‬فرصة‭ ‬لمواصلة‭ ‬الانطلاقة‭ ‬لفرق‭ ‬المقدمة‭ ‬وفرصة‭ ‬أخرى‭ ‬للفرق‭ ‬التي‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬انتصار‭ ‬أول‭ ‬يعود‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬طريق‭ ‬المنافسة‭ ‬مثل‭ ‬مواجهة‭ ‬اليوم‭ ‬التي‭ ‬ستكون‭ ‬صعبة‭ ‬ولا‭ ‬تقبل‭ ‬القسمة‭ ‬على‭ ‬اثنين،‭ ‬الفريقان‭ ‬يبحثان‭ ‬عن‭ ‬الانتصار‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الثالث‭. ‬فريق‭ ‬ألبا‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬وفي‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬كان‭ ‬قريبا‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فريق‭ ‬الكهرماء‭ ‬لكن‭ ‬الأخير‭ ‬أحرز‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬المباراة،‭ ‬لذلك‭ ‬فإن‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يعالج‭ ‬بعض‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬التي‭ ‬أفقدت‭ ‬الفريق‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬انعكاس‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬المقبلة‭ ‬والمنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭. ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬فريق‭ ‬جيبك‭ ‬تعرض‭ ‬أيضاً‭ ‬للخسارة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬بهدف‭ ‬دون‭ ‬رد،‭ ‬ويتطلع‭ ‬جهازه‭ ‬الفني‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬تقديم‭ ‬مستوى‭ ‬مغاير‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬أول‭ ‬انتصار‭ ‬يكون‭ ‬بداية‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭.‬

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