لقاء للعودة بين ألبا وجيبك في دوري الشركات الكروي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تفتتح اليوم مباريات الأسبوع الثالث من منافسات دوري الشركات والمؤسسات لكرة القدم، بلقاء يجمع بين جيبك وألبا في تمام الساعة السابعة مساءً. وتقام المباراة على ملعب نادي ألبا بالرفاع. وتتجدد الإثارة والمتعة في هذه الجولة التي ستكون بمثابة فرصة لمواصلة الانطلاقة لفرق المقدمة وفرصة أخرى للفرق التي تبحث عن انتصار أول يعود بها إلى طريق المنافسة مثل مواجهة اليوم التي ستكون صعبة ولا تقبل القسمة على اثنين، الفريقان يبحثان عن الانتصار الأول في الأسبوع الثالث. فريق ألبا بعد الخسارة في الأسبوع الأول من فريق بابكو وفي الأسبوع الماضي كان قريبا من تحقيق الانتصار الأول على حساب فريق الكهرماء لكن الأخير أحرز هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، لذلك فإن الجهاز الفني من المتوقع أن يعالج بعض الأمور في الفريق التي أفقدت الفريق 4 نقاط مهمة في الدوري من أجل تحقيق الانتصار الأول الذي سيكون له انعكاس إيجابي على مستوى الفريق في الجولات المقبلة والمنافسة على اللقب. في المقابل فريق جيبك تعرض أيضاً للخسارة الثانية في الأسبوع الماضي أمام فريق بابكو بهدف دون رد، ويتطلع جهازه الفني من اللاعبين تقديم مستوى مغاير في مواجهة اليوم من أجل تحقيق أول انتصار يكون بداية للدخول في مرحلة النتائج الإيجابية.
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