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((بيتك)) بطل دوري الصم لكرة القدم للصالات

11/25/2023 7:35:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تمكن‭ ‬فريق‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬‮«‬بيتك‮»‬‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬اسمه‭ ‬بطلا‭ ‬للنسخة‭ ‬الأولى‭ ‬لدوري‭ ‬الصم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للصالات‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬بي‭ ‬أم‭ ‬أم‭ ‬آي‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬شوطي‭ ‬اللقاء‭ ‬بتعادل‭ ‬ايجابي‭ ‬بهدف‭ ‬لهدف‭ ‬للفريقين‭.‬

وشهد‭ ‬اللقاء‭ ‬سيطرة‭ ‬كبيرة‭ ‬لفريق‭ ‬بي‭ ‬أم‭ ‬أم‭ ‬آي‭ ‬في‭ ‬شوط‭ ‬اللقاء‭ ‬الأول‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬ترجمة‭ ‬الفرص‭ ‬إلى‭ ‬أهداف‭ ‬بفضل‭ ‬تألق‭ ‬حارس‭ ‬فريق‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬خلف‭ ‬الله،‭ ‬وبفضل‭ ‬طريقة‭ ‬الدفاع‭ ‬التي‭ ‬انتهجها‭ ‬الفريق‭ ‬وفق‭ ‬تعليمات‭ ‬المدرب‭ ‬أحمد‭ ‬جناحي،‭ ‬وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬تمكن‭ ‬فريق‭ ‬بي‭ ‬أم‭ ‬أم‭ ‬آي‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬هدف‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الشوط‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬اللاعب‭ ‬محمد‭ ‬حسن‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬لم‭ ‬يتأخر‭ ‬في‭ ‬إدراك‭ ‬التعادل‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬اللاعب‭ ‬سيد‭ ‬سجاد‭ ‬الوداعي‭ ‬ليستمر‭ ‬التعادل‭ ‬إلى‭ ‬نهاية‭ ‬اللقاء‭ ‬ويتجه‭ ‬الفريقان‭ ‬إلى‭ ‬ركلات‭ ‬الجزاء‭ ‬التي‭ ‬ابتسمت‭ ‬لفريق‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬بنتيجة‭ ‬اربعة‭ ‬مقابل‭ ‬اثنين‭ ‬ليسجل‭ ‬اسمه‭ ‬كأول‭ ‬بطل‭ ‬لدوري‭ ‬الصم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للصالات‭. ‬أدار‭ ‬اللقاء‭ ‬الحكم‭ ‬حسين‭ ‬البحار‭ ‬والحكم‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الدوسري‭ ‬والحكم‭ ‬أسامة‭ ‬إدريس‭ ‬والحكم‭ ‬شيرين‭ ‬المطوع‭.‬

وفي‭ ‬الختام‭ ‬كرم‭ ‬باسم‭ ‬المؤذن‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الشركات‭ ‬الداعمة‭ ‬للدوري‭ ‬تقديرًا‭ ‬لعطائهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة‭ ‬الاتحاد،‭ ‬كما‭ ‬كرم‭ ‬خالد‭ ‬الحسن‭ ‬أمين‭ ‬السر‭ ‬العام‭ ‬اللاعبين‭ ‬المميزين‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬حيث‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬حارس‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الحارس‭ ‬خليل‭ ‬إبراهيم‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬بس‭ ‬أم‭ ‬أم‭ ‬آي‭ ‬وحصل‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬هداف‭ ‬الدوري‭ ‬اللاعب‭ ‬سيد‭ ‬عدنان‭ ‬الوداعي‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬بي‭ ‬أم‭ ‬أم‭ ‬آي‭ ‬وحصل‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬اللاعب‭ ‬أكبر‭ ‬سلمان‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي،‭ ‬وتم‭ ‬تتويج‭ ‬حكام‭ ‬اللقاء‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتحاد‭ ‬مع‭ ‬علي‭ ‬السماهيجي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وتفضل‭ ‬جاسم‭ ‬مبارك‭ ‬بتكريم‭ ‬فريق‭ ‬بي‭ ‬أم‭ ‬أم‭ ‬آي‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بالميداليات‭ ‬الفضية،‭ ‬ليختتم‭ ‬التكريم‭ ‬بتقليد‭ ‬فريق‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬الميداليات‭ ‬الذهبية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬باسم‭ ‬المؤذن‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭.‬

كما‭ ‬شهد‭ ‬حفل‭ ‬ختام‭ ‬الدوري‭ ‬مباراة‭ ‬استعراضية‭ ‬جمعت‭ ‬النجوم‭ ‬السابقين‭ ‬لمنتخب‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬والنجوم‭ ‬السابقين‭ ‬بمنتخب‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬الصالات‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬قدم‭ ‬فيها‭ ‬النجوم‭ ‬لمحات‭ ‬فنية‭ ‬كبيرة‭ ‬ليقدموا‭ ‬عرضا‭ ‬ممتعا‭ ‬للجمهور‭ ‬الحاضر‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭.‬

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