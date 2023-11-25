((بيتك)) بطل دوري الصم لكرة القدم للصالات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تمكن فريق بيت التمويل الكويتي «بيتك» من تسجيل اسمه بطلا للنسخة الأولى لدوري الصم لكرة القدم للصالات بعد فوزه على فريق بي أم أم آي بركلات الترجيح بعد انتهاء شوطي اللقاء بتعادل ايجابي بهدف لهدف للفريقين.
وشهد اللقاء سيطرة كبيرة لفريق بي أم أم آي في شوط اللقاء الأول إلا أنه لم يتمكن من ترجمة الفرص إلى أهداف بفضل تألق حارس فريق بيت التمويل الكويتي خلف الله، وبفضل طريقة الدفاع التي انتهجها الفريق وفق تعليمات المدرب أحمد جناحي، وفي الشوط الثاني تمكن فريق بي أم أم آي من تسجيل هدف منذ بداية الشوط عن طريق اللاعب محمد حسن إلا أن فريق بيت التمويل الكويتي لم يتأخر في إدراك التعادل عن طريق اللاعب سيد سجاد الوداعي ليستمر التعادل إلى نهاية اللقاء ويتجه الفريقان إلى ركلات الجزاء التي ابتسمت لفريق بيت التمويل الكويتي بنتيجة اربعة مقابل اثنين ليسجل اسمه كأول بطل لدوري الصم لكرة القدم للصالات. أدار اللقاء الحكم حسين البحار والحكم عبدالرحمن الدوسري والحكم أسامة إدريس والحكم شيرين المطوع.
وفي الختام كرم باسم المؤذن رئيس الاتحاد الشركات الداعمة للدوري تقديرًا لعطائهم في دعم ومساندة الاتحاد، كما كرم خالد الحسن أمين السر العام اللاعبين المميزين في الدوري حيث حصل على أفضل حارس في الدوري الحارس خليل إبراهيم من فريق بس أم أم آي وحصل على جائزة هداف الدوري اللاعب سيد عدنان الوداعي من فريق بي أم أم آي وحصل على أفضل لاعب في الدوري اللاعب أكبر سلمان من فريق بيت التمويل الكويتي، وتم تتويج حكام اللقاء من قبل الشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة المدير التنفيذي للاتحاد مع علي السماهيجي رئيس لجنة الحكام في الاتحاد البحريني لكرة القدم، وتفضل جاسم مبارك بتكريم فريق بي أم أم آي صاحب المركز الثاني بالميداليات الفضية، ليختتم التكريم بتقليد فريق بيت التمويل الكويتي الميداليات الذهبية من قبل باسم المؤذن رئيس الاتحاد.
كما شهد حفل ختام الدوري مباراة استعراضية جمعت النجوم السابقين لمنتخب البحرين لكرة القدم والنجوم السابقين بمنتخب كرة قدم الصالات في مباراة قدم فيها النجوم لمحات فنية كبيرة ليقدموا عرضا ممتعا للجمهور الحاضر في صالة عيسى بن راشد.
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