-->

Sunday, 26 November 2023 03:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


KHK بطلا لسباق دبي للتجديف الشعبي مجددا

11/25/2023 7:35:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تُوج‭ ‬فريق‭ ‬ KHK ‭ ‬بلقب‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬سباق‭ ‬دبي‭ ‬لقوارب‭ ‬التجديف‭ ‬التراثية‭ ‬فئة‭ ‬30‭ ‬قدما،‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حقق‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬خلال‭ ‬السباق‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬دبي‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضات‭ ‬البحرية‭.‬

وشارك‭ ‬ممثل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬فريق‭ ‬ KHK ‭ ‬ملك‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬المفتوح‭ ‬للسباق‭ ‬والمخصص‭ ‬لقوارب‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬وذلك‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬النوخذة‭ ‬أحمد‭ ‬ناصر‭ ‬البوسميط‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬والتي‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬تمثيل‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬التراثي‭ ‬الخليجي‭ ‬السنوي‭.‬

وبهذه‭ ‬النتيجة،‭ ‬بات‭ ‬فريق‭ ‬ KHK ‭ ‬قريبا‭ ‬من‭ ‬حجز‭ ‬مقعده‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬آل‭ ‬مكتوم‭ ‬الدولي‭ ‬لقوارب‭ ‬التجديف‭ ‬التراثية‭ ‬والذي‭ ‬حقق‭ ‬ممثل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لقبه‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين‭.‬

ووسط‭ ‬منافسة‭ ‬شرسة‭ ‬بين‭ ‬49‭ ‬قاربا‭ ‬و500‭ ‬بحار،‭ ‬جاء‭ ‬فوز‭ ‬ KHK ‭ ‬متفوقا‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬عهد‭ ‬عُمان‮»‬‭ ‬ثانيا‭ ‬وفريق‭ ‬‮«‬شباب‭ ‬صحار‮»‬‭ ‬العماني‭ ‬ثالثا‭.‬

وكان‭ ‬فريق‭ ‬ KHK ‭ ‬توج‭ ‬بطلا‭ ‬للنسختين‭ ‬الماضيتين‭ ‬من‭ ‬سباق‭ ‬آل‭ ‬مكتوم‭ ‬أغلى‭ ‬كؤوس‭ ‬قوارب‭ ‬التجديف‭ ‬الشعبي‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬كما‭ ‬حقق‭ ‬لقب‭ ‬سباق‭ ‬دبي‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬مناسبات‭ ‬سابقة‭.‬

MENAFN25112023000055011008ID1107484899

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث