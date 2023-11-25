KHK بطلا لسباق دبي للتجديف الشعبي مجددا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تُوج فريق KHK بلقب الجولة الأولى من سباق دبي لقوارب التجديف التراثية فئة 30 قدما، أمس السبت، بعد أن حقق المركز الأول خلال السباق الذي أقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بتنظيم من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.
وشارك ممثل مملكة البحرين فريق KHK ملك سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، في الجولة الأولى من الشوط المفتوح للسباق والمخصص لقوارب دول مجلس التعاون الخليجي وذلك تحت قيادة النوخذة أحمد ناصر البوسميط.
وتأتي هذه المشاركة بدعم من اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي والتي تحرص على تمثيل المملكة في هذا المحفل التراثي الخليجي السنوي.
وبهذه النتيجة، بات فريق KHK قريبا من حجز مقعده في سباق آل مكتوم الدولي لقوارب التجديف التراثية والذي حقق ممثل مملكة البحرين لقبه خلال العامين الماضيين.
ووسط منافسة شرسة بين 49 قاربا و500 بحار، جاء فوز KHK متفوقا على فريق «عهد عُمان» ثانيا وفريق «شباب صحار» العماني ثالثا.
وكان فريق KHK توج بطلا للنسختين الماضيتين من سباق آل مكتوم أغلى كؤوس قوارب التجديف الشعبي في الخليج كما حقق لقب سباق دبي في 7 مناسبات سابقة.
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