KHK بطلا لسباق دبي للتجديف الشعبي مجددا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تُوج‭ ‬فريق‭ ‬ KHK ‭ ‬بلقب‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬سباق‭ ‬دبي‭ ‬لقوارب‭ ‬التجديف‭ ‬التراثية‭ ‬فئة‭ ‬30‭ ‬قدما،‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حقق‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬خلال‭ ‬السباق‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬دبي‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضات‭ ‬البحرية‭.‬

وشارك‭ ‬ممثل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬فريق‭ ‬ KHK ‭ ‬ملك‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬المفتوح‭ ‬للسباق‭ ‬والمخصص‭ ‬لقوارب‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬وذلك‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬النوخذة‭ ‬أحمد‭ ‬ناصر‭ ‬البوسميط‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬والتي‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬تمثيل‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬التراثي‭ ‬الخليجي‭ ‬السنوي‭.‬

وبهذه‭ ‬النتيجة،‭ ‬بات‭ ‬فريق‭ ‬ KHK ‭ ‬قريبا‭ ‬من‭ ‬حجز‭ ‬مقعده‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬آل‭ ‬مكتوم‭ ‬الدولي‭ ‬لقوارب‭ ‬التجديف‭ ‬التراثية‭ ‬والذي‭ ‬حقق‭ ‬ممثل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لقبه‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين‭.‬

ووسط‭ ‬منافسة‭ ‬شرسة‭ ‬بين‭ ‬49‭ ‬قاربا‭ ‬و500‭ ‬بحار،‭ ‬جاء‭ ‬فوز‭ ‬ KHK ‭ ‬متفوقا‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬عهد‭ ‬عُمان‮»‬‭ ‬ثانيا‭ ‬وفريق‭ ‬‮«‬شباب‭ ‬صحار‮»‬‭ ‬العماني‭ ‬ثالثا‭.‬

وكان‭ ‬فريق‭ ‬ KHK ‭ ‬توج‭ ‬بطلا‭ ‬للنسختين‭ ‬الماضيتين‭ ‬من‭ ‬سباق‭ ‬آل‭ ‬مكتوم‭ ‬أغلى‭ ‬كؤوس‭ ‬قوارب‭ ‬التجديف‭ ‬الشعبي‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬كما‭ ‬حقق‭ ‬لقب‭ ‬سباق‭ ‬دبي‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬مناسبات‭ ‬سابقة‭.‬