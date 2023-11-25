الداخلية تفوز بالمركز الأول في بطولة الاتحاد الملكي للفروسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حقق فريق وزارة الداخلية لقفز الحواجز المركز الأول في المسابقة الكبرى في بطولة الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، وذلك على ميدان الاتحاد الرياضي العسكري بالرفة.
وبهذه المناسبة رفع العميد عبدالعزيز معيوف الرميحي المشرف على الفريق أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، مشيداً بدعمه ومساندته للفريق وأعضائه ما أسهم في تحقيق هذا الإنجاز، منوهاً في الوقت ذاته بالمتابعة الحثيثة من قبل الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام لجميع الفرق الرياضية خلال مشاركاتها في البطولات والمسابقات المحلية والإقليمية والدولية ما أسهم في تحقيق الإنجازات في مختلف المحافل الرياضية.
كما تقدم العميد الرميحي بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، وإلى الشيخ عبدالله بن محمد آل خليفة رئيس لجنة قفز الحواجز، على حسن الإعداد والتنظيم والاهتمام بمتابعة التحضيرات والاستعدادات التي أدت إلى نجاح فعاليات المسابقة، والشكر موصول للاتحاد الرياضي العسكري على جهودهم المبذولة في التجهيز والإعداد لإنجاح هذه المسابقة.
MENAFN25112023000055011008ID1107484898
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.