نفاد تذاكر مباراتي منتخبنا بكأس آسيا في قطر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
نفدت تذاكر مباراتي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في دور المجموعات لنهائيات كأس آسيا 2023 التي ستحتضنها دولة قطر خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.
وبحسب الموقع الإلكتروني المخصص لحجز تذاكر المباريات من قِبل اللجنة المنظمة للبطولة فإن مباراة منتخبنا الأولى أمام نظيره كوريا الجنوبية التي ستقام يوم الاثنين 15 يناير على استاد جاسم بن حمد لا يمكن حجز أي تذكرة لها حيث تظهر الحالة بأنها «غير متوفرة»، والأمر كذلك لمباراة منتخبنا الثانية أمام نظيره الماليزي يوم السبت 20 يناير.
أما المباراة الثالثة التي سيلعبها منتخبنا أمام نظيره الأردني يوم الخميس 25 يناير فإن الحالة تشير إلى وجود تذاكر متوفرة وتحديدًا لفئتي الثانية (4 دنانير بحرينية) والعادية (6 دنانير بحرينية).
ويشارك في البطولة 24 منتخبًا تم تقسيمها على 6 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور الثاني بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.
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