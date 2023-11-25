نفاد تذاكر مباراتي منتخبنا بكأس آسيا في قطر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

نفدت‭ ‬تذاكر‭ ‬مباراتي‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2023‭ ‬التي‭ ‬ستحتضنها‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬يناير‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬فبراير‭ ‬2024‭.‬

وبحسب‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬المخصص‭ ‬لحجز‭ ‬تذاكر‭ ‬المباريات‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للبطولة‭ ‬فإن‭ ‬مباراة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬15‭ ‬يناير‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬جاسم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬حجز‭ ‬أي‭ ‬تذكرة‭ ‬لها‭ ‬حيث‭ ‬تظهر‭ ‬الحالة‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬غير‭ ‬متوفرة‮»‬،‭ ‬والأمر‭ ‬كذلك‭ ‬لمباراة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الثانية‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬الماليزي‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬20‭ ‬يناير‭.‬

أما‭ ‬المباراة‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬سيلعبها‭ ‬منتخبنا‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬الأردني‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬25‭ ‬يناير‭ ‬فإن‭ ‬الحالة‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬تذاكر‭ ‬متوفرة‭ ‬وتحديدًا‭ ‬لفئتي‭ ‬الثانية‭ (‬4‭ ‬دنانير‭ ‬بحرينية‭) ‬والعادية‭ (‬6‭ ‬دنانير‭ ‬بحرينية‭).‬

ويشارك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬24‭ ‬منتخبًا‭ ‬تم‭ ‬تقسيمها‭ ‬على‭ ‬6‭ ‬مجموعات،‭ ‬بواقع‭ ‬4‭ ‬منتخبات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مجموعة،‭ ‬يتأهل‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬للدور‭ ‬الثاني‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬4‭ ‬منتخبات‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬