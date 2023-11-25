المباراة المؤجلة من تمهيدي كأس ((خليفة بن سلمان))النـويـدرات لتـعـــويـض حـظــه العـاثــر يــواجــه ســــترة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭ ‬أحمد‭ ‬الذهبة‭:‬ الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00









تقام‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬النويدرات‭ ‬وسترة‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءً،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مباريات‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنسختها‭ ‬الثامنة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬تأجلت‭ ‬بسبب‭ ‬احتجاج‭ ‬فريق‭ ‬سماهيج‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬محترفين‭ ‬اثنين‭ ‬مع‭ ‬النويدرات‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬خلافا‭ ‬لبنود‭ ‬اللائحة‭ ‬الواضحة،‭ ‬ولذلك‭ ‬تم‭ ‬تأجيل‭ ‬مباراة‭ ‬النويدرات‭ ‬وسترة‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬اتخاذ‭ ‬لجنة‭ ‬الاستئناف‭ ‬قرارا‭ ‬في‭ ‬الموضوع‭.‬

وتطول‭ ‬الترشيحات‭ ‬فريق‭ ‬النويدرات‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬واكمال‭ ‬عقد‭ ‬المتأهلين‭ ‬الى‭ ‬دور‭ ‬الـ8‭ ‬تمهيدا‭ ‬لإجراء‭ ‬القرعة‭ ‬التي‭ ‬سيحدد‭ ‬موعدها‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭.‬

ويقدم‭ ‬النويدرات‭ ‬مستوى‭ ‬مميزا‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬غير‭ ‬ان‭ ‬الحظ‭ ‬خذله‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مباراة،‭ ‬فبعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬انطلاق‭ ‬المسابقة،‭ ‬خسر‭ ‬في‭ ‬الثواني‭ ‬الدقائق‭ ‬والثواني‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬فريقي‭ ‬النجمة‭ ‬والحالة‭ ‬منافسيه‭ ‬المباشرين‭ ‬وبالتالي‭ ‬تعقدت‭ ‬حساباته‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية‭.‬

ويدخل‭ ‬النويدرات‭ ‬اللقاء‭ ‬ولديه‭ ‬محترفان‭ ‬اثنين،‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬سترة‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬محترف‭ ‬أجنبي،‭ ‬وبالتالي‭ ‬الحظوظ‭ ‬كلها‭ ‬تقف‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬النويدرات‭ ‬لتجاوز‭ ‬عقبة‭ ‬جاره‭.‬

وكان‭ ‬النويدرات‭ ‬قد‭ ‬تخطى‭ ‬منافسه‭ ‬سماهيج‭ ‬في‭ ‬انطلاق‭ ‬التصفيات،‭ ‬فيما‭ ‬اجتاز‭ ‬سترة‭ ‬عقبة‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭.‬

ويقود‭ ‬النويدرات‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬جعفر‭ ‬راشد‭ ‬الذي‭ ‬يتطلع‭ ‬بهذا‭ ‬الفريق‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬أداور‭ ‬متقدمة‭. ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬يقود‭ ‬سترة‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬حسين‭ ‬الجزيري‭ ‬الذي‭ ‬يعول‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬الواعدين‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬النادي‭.‬

يذكر‭ ‬ان‭ ‬سبعة‭ ‬أندية‭ ‬ضمنت‭ ‬مشاركتها‭ ‬وتأهلها‭ ‬الى‭ ‬البطولة‭ ‬وهي‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬احتلت‭ ‬المراكز‭ ‬من‭ ‬الأول‭ ‬الى‭ ‬السابع‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب‭ ‬بالموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬وهي‭ ‬المنامة،‭ ‬المحرق،‭ ‬الأهلي،‭ ‬الاتحاد،‭ ‬النجمة،‭ ‬البحرين‭ ‬والحالة‭.‬