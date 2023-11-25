المباراة المؤجلة من تمهيدي كأس ((خليفة بن سلمان))النـويـدرات لتـعـــويـض حـظــه العـاثــر يــواجــه ســــترة

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- Akhbar Al Khaleej) كتب أحمد الذهبة: الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تقام اليوم الأحد مباراة واحدة على صالة اتحاد السلة بأم الحصم تجمع بين فريقي النويدرات وسترة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وذلك في ختام مباريات الدور التمهيدي من بطولة كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة بنسختها الثامنة للموسم الحالي 2023-2024.
يذكر أن هذه المباراة تأجلت بسبب احتجاج فريق سماهيج على مشاركة محترفين اثنين مع النويدرات في المباراة التي جمعتهما في الدور التمهيدي خلافا لبنود اللائحة الواضحة، ولذلك تم تأجيل مباراة النويدرات وسترة إلى حين اتخاذ لجنة الاستئناف قرارا في الموضوع.
وتطول الترشيحات فريق النويدرات لتحقيق الفوز واكمال عقد المتأهلين الى دور الـ8 تمهيدا لإجراء القرعة التي سيحدد موعدها في وقت لاحق.
ويقدم النويدرات مستوى مميزا في بطولة الدوري خلال هذا الموسم غير ان الحظ خذله في أكثر من مباراة، فبعد فوزه على الأهلي في انطلاق المسابقة، خسر في الثواني الدقائق والثواني الأخيرة أمام فريقي النجمة والحالة منافسيه المباشرين وبالتالي تعقدت حساباته في التأهل إلى الدورة السداسية.
ويدخل النويدرات اللقاء ولديه محترفان اثنين، على عكس سترة الذي يشارك من دون محترف أجنبي، وبالتالي الحظوظ كلها تقف في صالح النويدرات لتجاوز عقبة جاره.
وكان النويدرات قد تخطى منافسه سماهيج في انطلاق التصفيات، فيما اجتاز سترة عقبة مدينة عيسى.
ويقود النويدرات المدرب الوطني جعفر راشد الذي يتطلع بهذا الفريق الى تحقيق نتائج إيجابية والوصول إلى أداور متقدمة. في المقابل يقود سترة المدرب الوطني حسين الجزيري الذي يعول على اللاعبين الواعدين من أبناء النادي.
يذكر ان سبعة أندية ضمنت مشاركتها وتأهلها الى البطولة وهي الأندية التي احتلت المراكز من الأول الى السابع في سلم الترتيب بالموسم الماضي، وهي المنامة، المحرق، الأهلي، الاتحاد، النجمة، البحرين والحالة.
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