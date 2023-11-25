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المنامة عبر البسيتين والشباب والرفاع الشرقي يتعادلانالأهــلي يلــحق بالنجـــمة أول هـزيمـة في دوريـــنا

11/25/2023 7:35:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‮ ‬كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00


تصوير‭: ‬محمد‭ ‬سرحان


ألحق‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬نظيره‭ ‬النجمة‭ ‬أول‭ ‬هزيمة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بعدما‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬بنتيجة‭ (‬0/2‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة‭.‬

وسجل‭ ‬هدفيّ‭ ‬الأهلي‭ ‬سانتوس‭ ‬بالدقيقة‭ (‬16‭) ‬وسيد‭ ‬محمد‭ ‬أمين‭ ‬بالدقيقة‭ (‬28‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬حقق‭ ‬الأهلي‭ ‬انتصاره‭ ‬الثالث‭ ‬ليصبح‭ ‬رصيد‭ (‬11‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬النجمة‭ ‬تجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ (‬12‭ ‬نقطة‭).‬

وفي‭ ‬مباريات‭ ‬أخرى،‭ ‬خرج‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬بنتيجة‭ ‬التعادل‭ ‬مع‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ (‬1/1‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬احتضنها‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬

وسجل‭ ‬هدف‭ ‬الشباب‭ ‬حنان‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬بالدقيقة‭ (‬23‭) ‬وهدف‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬فارس‭ ‬غطاشه‭ ‬بالدقيقة‭ (‬51‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬أصبح‭ ‬رصيد‭ ‬الماروني‭ (‬7‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬صار‭ ‬رصيده‭ (‬13‭ ‬نقطة‭).‬

كما‭ ‬نجح‭ ‬المنامة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬انتصاره‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬والأول‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬عادل‭ ‬النعيمي‭ ‬من‭ ‬بوابة‭ ‬البسيتين‭ (‬1/3‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭.‬

وسجل‭ ‬أهداف‭ ‬المنامة‭ ‬إبراهيم‭ ‬الختال‭ ‬بالدقيقتين‭ (‬30‮
‬و47‭) ‬ومارلي‭ ‬بالدقيقة‭ (‬62‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬هدف‭ ‬البسيتين‭ ‬عيسى‭ ‬جهاد‭ ‬بالدقيقة‭ (‬84‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬أصبح‭ ‬رصيد‭ ‬المنامة‭ (‬8‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬البسيتين‭ ‬بخسارته‭ ‬الرابعة‭ ‬بقيّ‭ ‬على‭ ‬رصيده‭ (‬3‭ ‬نقاط‭) ‬قابعًا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭!‬

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