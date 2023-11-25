المنامة عبر البسيتين والشباب والرفاع الشرقي يتعادلانالأهــلي يلــحق بالنجـــمة أول هـزيمـة في دوريـــنا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تصوير: محمد سرحان
ألحق فريق الأهلي نظيره النجمة أول هزيمة له في دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، بعدما تغلب عليه بنتيجة (0/2) في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد البحرين الوطني في افتتاح الجولة الثامنة.
وسجل هدفيّ الأهلي سانتوس بالدقيقة (16) وسيد محمد أمين بالدقيقة (28)، وبذلك حقق الأهلي انتصاره الثالث ليصبح رصيد (11 نقطة)، فيما النجمة تجمد رصيده عند (12 نقطة).
وفي مباريات أخرى، خرج فريق الشباب بنتيجة التعادل مع الرفاع الشرقي (1/1) في المباراة التي احتضنها استاد مدينة خليفة الرياضية.
وسجل هدف الشباب حنان عبدالوهاب بالدقيقة (23) وهدف الرفاع الشرقي فارس غطاشه بالدقيقة (51)، وبذلك أصبح رصيد الماروني (7 نقاط)، فيما الرفاع الشرقي صار رصيده (13 نقطة).
كما نجح المنامة في تحقيق انتصاره الثاني في المسابقة والأول بقيادة مدربه عادل النعيمي من بوابة البسيتين (1/3) في المباراة التي أقيمت على استاد نادي المحرق.
وسجل أهداف المنامة إبراهيم الختال بالدقيقتين (30
و47) ومارلي بالدقيقة (62)، فيما سجل هدف البسيتين عيسى جهاد بالدقيقة (84)، وبذلك أصبح رصيد المنامة (8 نقاط)، فيما البسيتين بخسارته الرابعة بقيّ على رصيده (3 نقاط) قابعًا في المركز الأخير!
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