بمشاركة 50 فردًا.. تنطلق اليوم وتستمر حتى الخميس((طمــوح)) تقـــيم ورشـــة أســاســيات العقـــود الريــاضــية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ضمن‭ ‬مشروعها‭ ‬الشامل‭ ‬لتطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬الأندية‭ ‬والاتحادات‭ ‬الوطنية،‭ ‬تقيم‭ ‬شركة‭ ‬طموح‭ ‬للإدارة‭ ‬الرياضية‭ ‬ورشة‭ ‬العمل‭ ‬المجانية‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬أساسيات‭ ‬العقود‭ ‬الرياضية‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬تستهدف‭ ‬الأفراد‭ ‬الذين‭ ‬يمثلون‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وستنطلق‭ ‬الورشة‭ ‬الرياضية‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬26‭ ‬نوفمبر‭ ‬وتستمر‭ ‬لمدة‭ ‬أسبوع‭ ‬كامل‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬30‭ ‬نوفمبر،‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬المحاضرات‭ ‬باستاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬ويحاضر‭ ‬فيها‭ ‬المحامي‭ ‬الدولي‭ ‬نصرالدين‭ ‬عزام‭ ‬من‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭.‬

وسيشارك‭ ‬في‭ ‬الورشة‭ ‬الحالية‭ ‬50‭ ‬فردًا‭ ‬يمثلون‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الرياضية،‭ ‬وذلك‭ ‬للاستفادة‭ ‬التامة‭ ‬من‭ ‬الأطروحات‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬تناولها‭ ‬بشكلٍ‭ ‬مستفيض،‭ ‬عبر‭ ‬حلقات‭ ‬النقاش‭ ‬المتعددة‭.‬





محاور‭ ‬الورشة

وستتناول‭ ‬الورشة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬المتعلقة‭ ‬بأساسيات‭ ‬العقود‭ ‬الرياضية‭ ‬والتي‭ ‬تهم‭ ‬أصحاب‭ ‬الشأن‭ ‬في‭ ‬الأندية‭ ‬والاتحادات‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء،‭ ‬وأبرزها‭ ‬أساسيات‭ ‬إنشاء‭ ‬العقود‭ ‬الرياضية،‭ ‬التزامات‭ ‬وحقوق‭ ‬الأطراف‭ ‬بالعقود‭ ‬الرياضية‭ ‬وحماية‭ ‬الأندية‭ ‬من‭ ‬الأخطاء‭ ‬الشائعة‭ ‬في‭ ‬العقود،‭ ‬إجراءات‭ ‬فسخ‭ ‬العقود‭ ‬والآثار‭ ‬القانونية‭ ‬المترتبة‭ ‬عليها‭ ‬وفقا‭ ‬للوائح‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي،‭ ‬أمثلة‭ ‬عملية‭ ‬متعلقة‭ ‬بإبرام‭ ‬وإنهاء‭ ‬عقود‭ ‬عمل‭ ‬وانتقالات‭ ‬اللاعبين،‭ ‬لوائح‭ ‬الفيفا‭ ‬الخاصة‭ ‬بأوضاع‭ ‬و‭ ‬انتقالات‭ ‬اللاعبين‭ ‬وآخر‭ ‬تحديثاتها‭ ‬2023،‭ ‬تمارين‭ ‬عملية‭ ‬في‭ ‬صياغة‭ ‬العقود‭ ‬الرياضية‭ ‬وإجراءات‭ ‬التقاضي‭.‬





خبرات‭ ‬كثيرة‭ ‬للمحاضر

ويمتلك‭ ‬المحاضر‭ ‬نصرالدين‭ ‬عزام‭ ‬خبرات‭ ‬تراكمية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬عمله‭ ‬فهو‭ ‬محام‭ ‬رياضي‭ ‬دولي‭ ‬وشريك‭ ‬مؤسس‭ ‬بشركة‭ ‬سبورت‭ ‬ميكرز‭ ‬للاستشارات‭ ‬القانونية‭ ‬والإدارية‭ ‬الرياضية،‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬الرياضي‭ ‬والإدارة‭ ‬الرياضية‭ ‬والتطوير‭ ‬والتعليم،‭ ‬ومحاضر‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬دبلوم‭ ‬الفيفا‭ ‬للإدارة‭ ‬الرياضية‭ ‬ FIFA ‭ / ‬ CIES ‭ ‬بجامعة‭ ‬القاهرة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬كونه‭ ‬محكما‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السعودي‭ ‬للتحكيم‭ ‬الرياضي‭ (‬ SSAC ‭) ‬،‭ ‬وهو‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لمحامي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ (‬ AIAF ‭) ‬،‭ ‬واللجنة‭ ‬العلمية‭ ‬لمجلة‭ ‬‮«‬ Football ‭ ‬ Legal ‮»‬‭

‬القانونية‭ ‬الرياضية‭. ‬كما‭ ‬يمتلك‭ ‬عزام‭ ‬عضوية‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬الانضباط‭ ‬والأخلاق‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬ IWF ‭ ‬وهو‭ ‬عضو‭ ‬محكمة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للترايثلون،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬كونه‭ ‬محاميا‭ ‬معتمدا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وأفريقيا‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬القانون‭ ‬والتحكيم‭ ‬الرياضي‭.‬