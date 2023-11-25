بمشاركة 50 فردًا.. تنطلق اليوم وتستمر حتى الخميس((طمــوح)) تقـــيم ورشـــة أســاســيات العقـــود الريــاضــية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ضمن مشروعها الشامل لتطوير الكوادر الرياضية في الأندية والاتحادات الوطنية، تقيم شركة طموح للإدارة الرياضية ورشة العمل المجانية تحت عنوان «أساسيات العقود الرياضية»، والتي تستهدف الأفراد الذين يمثلون العديد من الجهات الرياضية في المملكة.
وستنطلق الورشة الرياضية اليوم الأحد 26 نوفمبر وتستمر لمدة أسبوع كامل حتى يوم الخميس 30 نوفمبر، في قاعة المحاضرات باستاد البحرين الوطني، ويحاضر فيها المحامي الدولي نصرالدين عزام من جمهورية مصر العربية.
وسيشارك في الورشة الحالية 50 فردًا يمثلون مختلف الجهات الرياضية، وذلك للاستفادة التامة من الأطروحات التي سيتم تناولها بشكلٍ مستفيض، عبر حلقات النقاش المتعددة.
محاور الورشة
وستتناول الورشة العديد من المحاور المتعلقة بأساسيات العقود الرياضية والتي تهم أصحاب الشأن في الأندية والاتحادات على حد سواء، وأبرزها أساسيات إنشاء العقود الرياضية، التزامات وحقوق الأطراف بالعقود الرياضية وحماية الأندية من الأخطاء الشائعة في العقود، إجراءات فسخ العقود والآثار القانونية المترتبة عليها وفقا للوائح الاتحاد الدولي، أمثلة عملية متعلقة بإبرام وإنهاء عقود عمل وانتقالات اللاعبين، لوائح الفيفا الخاصة بأوضاع و انتقالات اللاعبين وآخر تحديثاتها 2023، تمارين عملية في صياغة العقود الرياضية وإجراءات التقاضي.
خبرات كثيرة للمحاضر
ويمتلك المحاضر نصرالدين عزام خبرات تراكمية كبيرة في مجال عمله فهو محام رياضي دولي وشريك مؤسس بشركة سبورت ميكرز للاستشارات القانونية والإدارية الرياضية، في القانون الرياضي والإدارة الرياضية والتطوير والتعليم، ومحاضر في قانون الرياضة في دبلوم الفيفا للإدارة الرياضية FIFA / CIES بجامعة القاهرة، إضافة إلى كونه محكما في المركز السعودي للتحكيم الرياضي ( SSAC ) ، وهو عضو في الاتحاد الدولي لمحامي كرة القدم ( AIAF ) ، واللجنة العلمية لمجلة « Football Legal »
القانونية الرياضية. كما يمتلك عزام عضوية في لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الدولي لرفع الأثقال IWF وهو عضو محكمة الاتحاد الدولي للترايثلون، فضلا عن كونه محاميا معتمدا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لأكثر من خمسة عشر عاماً في مجال القانون والتحكيم الرياضي.
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