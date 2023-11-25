ختام الجولة السابعة لدوري ناصر بن حمد الممتازالخالدية يواجه الحد.. والحالة يلتقي المحرق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭ ‬علي‭ ‬مجيد‭:‬





تختتم‭ ‬اليوم‭ (‬الأحد‭) ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراتين‭ ‬تنطلقان‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬7‭ ‬مساءً،‭ ‬فريق‭ ‬الخالدية‭ ‬يواجه‭ ‬نظيره‭ ‬الحد‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬وفريق‭ ‬الحالة‭ ‬يلتقي‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬بعراد‭.‬





الخالدية‭ ‬والحد

يدخل‭ ‬فريق‭ ‬الخالدية‭ ‬مباراته‭ ‬اليوم‭ ‬وفي‭ ‬جعبته‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬قادمًا‭ ‬من‭ ‬نتيجة‭ ‬التعادل‭ ‬الإيجابي‭ ‬مع‭ ‬النجمة،‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬شك‭ ‬يسعى‭ ‬الخالدية‭ ‬لإحراز‭ ‬نقاط‭ ‬الانتصار‭ ‬والمضي‭ ‬بالصدارة‭ ‬للأمام‭ ‬وإيقاف‭ ‬نزيف‭ ‬النقاط‭ ‬إثر‭ ‬تعثره‭ ‬بالتعادل‭ ‬في‭ ‬الجولتين‭ ‬الماضيتين‭ ‬تحديدًا،‭ ‬حيث‭ ‬باتت‭ ‬فرق‭ ‬عديدة‭ ‬متقاربة‭ ‬فيما‭ ‬بينها‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬النقاط،‭ ‬وتعثر‭ ‬آخر‭ ‬قد‭ ‬يفقده‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭.‬

أما‭ ‬الحد‭ ‬فيمتلك‭ (‬6‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬وقد‭ ‬تلقى‭ ‬خسارة‭ ‬مدوية‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السابقة‭ ‬أمام‭ ‬سترة‭ ‬بنتيجة‭ (‬4/5‭)‬،‭ ‬ليتوقف‭ ‬قطار‭ ‬انتصاراته‭ ‬بعد‭ ‬جولتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬قدم‭ ‬فيهما‭ ‬مستويات‭ ‬ونتائج‭ ‬مميزة‭ ‬حصد‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬رصيده‭ ‬الحالي‭. ‬الحد‭ ‬رغم‭ ‬صعوبة‭ ‬المواجهة‭ ‬يأمل‭ ‬بتحقيق‭ ‬المفاجأة‭ ‬وإلحاق‭ ‬الهزيمة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬بمنافسه،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬ان‭ ‬حققها‭ ‬الفريق‭ ‬ستصعد‭ ‬به‭ ‬نحو‭ ‬مركز‭ ‬جيد‭ ‬للغاية‭ ‬يبتعد‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬عن‭ ‬مؤخرة‭ ‬الترتيب‭.‬

يشرف‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬الخالدية‭ ‬الجزائري‭ ‬ميلود‭ ‬حمدي‭ ‬ويمتلك‭ ‬أوراقا‭ ‬عدة‭ ‬يلعب‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬أرضية‭ ‬الميدان‭ ‬ويستعين‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬دكة‭ ‬البدلاء،‭ ‬مثل‭ ‬مهدي‭ ‬حميدان،‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجبار،‭ ‬دومينيك،‭ ‬أيمن‭ ‬الحرزي،‭ ‬إسماعيل‭ ‬عبداللطيف‭ ‬وعبدالله‭ ‬الهزاع‭ ‬وعثمان‭ ‬يحيى‭ ‬وعلي‭ ‬عبدالله،‭ ‬فيما‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬الحد‭ ‬الوطني‭ ‬عيسى‭ ‬السعدون،‭ ‬إذ‭ ‬لديه‭ ‬عناصر‭ ‬جيدة‭ ‬بقدرتها‭ ‬على‭ ‬صنع‭ ‬الفارق‭ ‬شرط‭ ‬أن‭ ‬تتسلح‭ ‬بالتركيز‭ ‬والجدية‭ ‬منذ‭ ‬البداية،‭ ‬مثل‭ ‬برنس،‭ ‬محمد‭ ‬فارس،‭ ‬حمزة‭ ‬بن‭ ‬شكري،‭ ‬ايمبولي،‭ ‬أحمد‭ ‬حبيب،‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬محمد،‭ ‬نواف‭ ‬عبدالله،‭ ‬هشام‭ ‬أحمد‭ ‬وعلي‭ ‬منير‭.‬





الحالة‭ ‬والمحرق

الحالة‭ ‬لديه‭ (‬9‭ ‬نقاط‭) ‬منتشيًا‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬الثمين‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬على‭ ‬الشباب‭ ‬بالجولة‭ ‬الماضية،‭ ‬ويستهدف‭ ‬اليوم‭ ‬استغلال‭ ‬معنوياته‭ ‬العالية‭ ‬في‭ ‬استغلال‭ ‬ظروف‭ ‬المحرق‭ ‬‮«‬الفنية‮»‬‭ ‬واصطياد‭ ‬نقاط‭ ‬الفوز‭ ‬التي‭ ‬ترتقي‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬صلب‭ ‬المنافسة‭ ‬عبر‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى،‭ ‬فيما‭ ‬التعثر‭ ‬قد‭ ‬يعيده‭ ‬إلى‭ ‬مراكز‭ ‬متأخرة‭ ‬بحسب‭ ‬النتائج‭ ‬الأخرى‭ ‬لبقية‭ ‬المباريات‭. ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬الحالة‭ ‬المدرب‭ ‬المصري‭ ‬ياسر‭ ‬رضوان‭ ‬ويعوّل‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬عناصره‭ ‬المحلية‭ ‬والأجنبية‭ ‬مثل‭: ‬جوزيف‭ ‬أنساه،‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬نيلسون،‭ ‬عمر‭ ‬عبدالباسط،‭ ‬هارون‭ ‬الزبيدي،‭ ‬محمود‭ ‬الحايكي،‭ ‬جو‭ ‬ماي‭ ‬جلو‭ ‬وجمال‭ ‬الطيري‭.‬

أما‭ ‬المحرق‭ ‬ففي‭ ‬رصيده‭ (‬6‭ ‬نقاط‭) ‬وتعثر‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬محمد‭ ‬الشملان‭ ‬بالتعادل‭ ‬أمام‭ ‬البسيتين‭. ‬وقد‭ ‬تكون‭ ‬ظروف‭ ‬الفريق‭ ‬الآن‭ ‬جيدة‭ ‬بعدما‭ ‬تحصل‭ ‬الشملان‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬لمعالجة‭ ‬الوضع‭ ‬إثر‭ ‬توقف‭ ‬المنافسات‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬سيتضح‭ ‬جليًا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المساء‭. ‬دون‭ ‬شك،‭ ‬نقاط‭ ‬الفوز‭ ‬مبتغى‭ ‬‮«‬الذيب‮»‬‭ ‬الطامح‭ ‬لاستعادة‭ ‬هيبته‭ ‬واللحاق‭ ‬بفرق‭ ‬المقدمة،‭ ‬حيث‭ ‬نزيف‭ ‬النقاط‭ ‬بالتعادل‭ ‬أو‭ ‬الخسارة‭ ‬يبعده‭ ‬كثيرًا‭ ‬عن‭ ‬أصحاب‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭ ‬ويقربه‭ ‬من‭ ‬المراكز‭ ‬المتأخرة‭.‬

ويمتلك‭ ‬الفريق‭ ‬عناصر‭ ‬جيدة‭ ‬بقدرتها‭ ‬أن‭ ‬تجلب‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬للفريق‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬ظهرت‭ ‬بمستواها‭ ‬المعهود‭ ‬وأجادت‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المنافس‭ ‬بشكل‭ ‬مثالي،‭ ‬وهي‭: ‬فراس‭ ‬شواط،‭ ‬ناصر‭ ‬محمدوه،‭ ‬سفيان‭ ‬سعيد،‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬المالود،‭ ‬ولي‭ ‬الكوري،‭ ‬عبدالله‭ ‬الخلاصي،‭ ‬حمزة‭ ‬الجبن‭ ‬وفارس‭ ‬محفوظ‭ ‬وأسماء‭ ‬أخرى‭.‬