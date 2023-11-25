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بانتهاء الجولة (5) من دوري عيسى بن راشد العامالمدربون يبدون وجهات نظر مختلفة إزاء ما قدمته فرقهم

11/25/2023 7:35:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حفلت‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بنتائج‭ ‬طبيعية،‭ ‬وفاز‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬فاز،‭ ‬وخسر‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬خسر،‭ ‬باستثناء‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬جمعت‭ ‬فريقي‭ ‬النجمة‭ ‬وبني‭ ‬جمرة‭ (‬المجموعة‭ ‬ب‭) ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬نتيجتها‭ ‬مخالفة‭ ‬لبقية‭ ‬النتائج‭ ‬إذ‭ ‬فاز‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ابتسم‭ ‬الشوط‭ ‬الفاصل‭ ‬للاعبيه،‭ ‬ويبقى‭ ‬انتصار‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬هو‭ ‬المفاجأة‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬مفاجأة‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬المحرق‭.. ‬في‭ ‬الأسطر‭ ‬التالية‭ ‬تركنا‭ ‬الفرصة‭ ‬للمدربين‭ ‬كي‭ ‬يقيّموا‭ ‬مردود‭ ‬فرقهم‭ ‬خلال‭ ‬الجولة‭ ‬المعنية،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬قالوه‭.‬


يوسف‭ ‬الحايكي‭ (‬البسيتين‭):‬

أبدى‭ ‬مدرب‭ ‬البسيتين‭ ‬يوسف‭ ‬الحايكي‭ ‬ارتياح‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬عن‭ ‬الأداء‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬لاعبو‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬نتيجة‭ ‬المباراة،‭ ‬إذ‭ ‬أنّ‭ ‬اللاعبين‭ ‬نفذوا‭ ‬التعليمات‭ ‬التي‭ ‬أعطيت‭ ‬لهم‭ ‬خاصة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الكرة‭
‬الأولى،‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬وضع‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬أنهم‭ ‬لعبوا‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬يضم‭ ‬عناصر‭ ‬مؤثرة‭ ‬ووجوه‭ ‬شابة‭ ‬وصفها‭ ‬‮«‬بالنشطة‮»‬‭ ‬


كاكاروتو‭ (‬دار‭ ‬كليب‭):‬

ولفت‭ ‬البرازيلي‭ ‬كاكاروتو‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬البسيتين‭ ‬تصرف‭ ‬بشكل‭ ‬جيد،‭ ‬واستثمر‭ ‬ظروف‭ ‬المباراة‭ ‬وهذا‭ ‬ساعدهم‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬والخروج‭ ‬بالنقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬رغم‭ ‬أنّ‭ ‬أغلب‭ ‬ركائز‭ ‬الفريق‭ ‬كانت‭ ‬خارج‭ ‬الملعب‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬تعبيره،‭ ‬إذ‭ ‬وصف‭ ‬الاستقبال‭ ‬بالجيد‭ ‬وتوزيع‭ ‬الكرات‭
‬للضاربين‭ ‬بالأمر‭ ‬الرائع‭.‬


محمود‭ ‬الخباز‭ (‬الشباب‭):‬

وقال‭ ‬محمود‭ ‬الخباز‭ ‬مدرب‭ ‬طائرة‭ ‬الشباب‭ ‬بأنّ‭ ‬فريقه‭ ‬ظهر‭ ‬خلال‭ ‬فترات‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي‭ ‬بشكل‭ ‬ممتاز،‭ ‬ويرى‭ ‬بأنّ‭ ‬الشباب‭ ‬كان‭ ‬يستحق‭ ‬خلال‭ ‬الشوطين‭ ‬الأول‭ ‬والثالث‭ ‬أن‭ ‬يخرج‭ ‬بنتيجة‭ ‬وصفها‭ ‬بالأفضل،‭ ‬وأنّ‭ ‬التغييرات‭ ‬التي‭ ‬طالت‭ ‬فريقه‭ ‬قد‭ ‬عالجت‭ ‬بعض‭ ‬الأمور‭ ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يسمّيها،‭ ‬وأنّ‭ ‬فريقه‭ ‬خلال‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬افتقد‭ ‬إلى‭ ‬الاستبسال‭ ‬والعزيمة‭ ‬والثقة‭ ‬لكسب‭ ‬الشوط،‭ ‬ويرى‭ ‬أنّ‭ ‬الخبرة‭ ‬ربما‭ ‬خانت‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬وصبت‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬الأهلي‭ ‬وتغيير‭ ‬مسار‭ ‬الشوط‭.‬


لوسيو‭ (‬النصر‭):‬

وعبر‭ ‬مدرب‭ ‬النصر‭ ‬لوسيو‭ ‬أورو‭ ‬عن‭ ‬ارتياحه‭ ‬من‭ ‬المردود‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬التضامن‭ ‬قائلا‭: ‬المباراة‭ ‬سارت‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬المرسوم‭ ‬والمخطط‭ ‬لها،‭ ‬وأنّ‭ ‬الفريق‭ ‬قدم‭ ‬أفضل‭ ‬أداء‭ ‬يقوده‭ ‬للفوز،‭ ‬وتجنب‭ ‬أيّ‭ ‬ضغوط‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬مردود‭ ‬العناصر‭.‬


محمد‭ ‬جلال‭ (‬المعامير‭):‬

وأوضح‭ ‬محمد‭ ‬جلال‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬المعامير‭ ‬قائلا‭: ‬عطفا‭ ‬على‭ ‬النتائج‭ ‬والأداء‭ ‬للفريق‭ ‬في‭ ‬مباراتي‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬والبسيتين‭ ‬وعلى‭ ‬خلاف‭ ‬الأداء‭ ‬والنتيجة‭ ‬لمباراتنا‭ ‬مع‭ ‬متصدر‭ ‬المجوعة‭ ‬فريق‭ ‬نادي‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬والتي‭ ‬انتهت‭ ‬بنتيجة‭ ‬3‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭ ‬وابتعاد‭ ‬الفريق‭ ‬كثيرا‭ ‬عن‭ ‬مستواه‭ ‬الفني‭ ‬الأفضل‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬الودية‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬الاتفاق‭ ‬السعودي‭ ‬وتواصل‭ ‬الأخطاء‭ ‬الفنية‭ ‬على‭ ‬مستويات‭ ‬الاستقبال‭ ‬وضياع‭ ‬الإرسالات‭ ‬وضعف‭ ‬الهجوم‭ ‬كان‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬بعض‭ ‬التغيرات‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬أهمها‭ ‬البدء‭ ‬بدوران‭ ‬مختلف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خطة‭ ‬طريقة‭ ‬اللعب‭ ‬5 1‭ ‬وكيفية‭ ‬توزيع‭ ‬اللاعبين‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬تحويل‭ ‬طريقة‭ ‬اللعب‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬ ‭ ‬2‭ ‬أو‭ ‬البقاء‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬اللعب‭ ‬5‭ ‬ ‭ ‬1‭ ‬وإجراء‭ ‬بعض‭ ‬التغيرات‭ ‬على‭ ‬التشكيلة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبديل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬أثناء‭ ‬سير‭ ‬المباراة،‭ ‬وقد‭ ‬أثمر‭ ‬هذا‭ ‬التغير‭ ‬عن‭ ‬تحسن‭ ‬نسبي‭ ‬ظهر‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬أمام‭ ‬المحرق،‭ ‬وكان‭ ‬فريقنا‭ ‬الأفضل‭ ‬حتى‭ ‬النقاط‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬وكان‭ ‬بالإمكان‭ ‬الفوز‭ ‬بالشوط‭ ‬لو‭ ‬لا‭ ‬خبرة‭ ‬المحرق‭ ‬وقد‭ ‬تأثر‭ ‬فريقنا‭ ‬كثيرا‭ ‬لعدم‭ ‬التركيز‭ ‬في‭ ‬النقاط‭ ‬المهمة‭ ‬وكثرة‭ ‬الإرسالات‭ ‬الضائعة‭. ‬

إليقيتا‭ (‬الأهلي‭):‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬وصف‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬إليقيتا‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬بالصعبة‭ ‬والمعقدة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬نظرا‭ ‬لما‭ ‬يمثله‭ ‬المنافس‭ ‬والمسابقة‭ ‬في‭ ‬آن‭ ‬واحد،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬لاعبه‭ ‬علي‭ ‬إبراهيم‭ ‬قد‭ ‬شعر‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬بعدم‭ ‬الارتياح‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الظهر‭ ‬جراء‭ ‬شدّة‭ ‬برودة‭ ‬الصالة،‭ ‬فاضطروا‭ ‬إلى‭ ‬إراحته‭ ‬وعدم‭ ‬المخاطرة‭ ‬بمستقبله‭ ‬ومستقبل‭ ‬الفريق‭.‬

حمد‭ ‬عيد‭ (‬النجمة‭):‬

وقال‭ ‬حمد‭ ‬عيد‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬أنّ‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬المستوى‭ ‬الذي‭ ‬يليق‭ ‬به‭ ‬وبأسماء‭ ‬اللاعبين،‭ ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬أي‭ ‬فريق‭ ‬معرّض‭ ‬لأن‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬ويخسر‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مباراة‭ ‬خسارة‭ ‬غير‭ ‬متوقعة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنّ‭ ‬ثقته‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬اللاعبين‭ ‬خلال‭ ‬المباريات‭ ‬القادمة‭.‬


محمد‭ ‬جابر‭ (‬بني‭ ‬جمرة‭):‬

وأوضح‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬محمد‭ ‬جابر‭ ‬بأنّهم‭ ‬يعطون‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬حقها‭ ‬من‭ ‬التحضير‭ ‬والاحترام‭ ‬والاستعداد‭ ‬اللائق،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬مباراتهم‭ ‬أمام‭ ‬النجمة‭ ‬وحالفهم‭ ‬التوفيق‭ ‬بحسب‭ ‬تعبيره‭.‬

وتابع‭ ‬قائلا‭: ‬بأنهم‭ ‬قرأوا‭ ‬دوران‭ ‬النجمة،‭ ‬وتحركات‭ ‬المحترف‭ ‬ومراكز‭ ‬توجيه‭ ‬كراته‭ ‬ونجح‭ ‬الليبرو‭ ‬محمد‭ ‬عقيل‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬عنه‭ ‬بأنه‭ ‬قدم‭ ‬مباراة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬حسن‭ ‬التمركز‭ ‬الدفاعي،‭ ‬وأدى‭ ‬دوره‭ ‬على‭ ‬أحسن‭ ‬وجه،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬استقرار‭ ‬الكرة‭ ‬الأولى‭ ‬وحسن‭ ‬توزيع‭ ‬الكرات‭ ‬من‭ ‬صانع‭ ‬اللعب‭ ‬أحمد‭ ‬حسين‭ ‬للضاربين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬مراكز‭ ‬اللعب‭ ‬الهجومية‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬يقف‭ ‬وراء‭ ‬الفوز‭.‬


رمزي‭ ‬أحمد‭ (‬المحرق‭):‬

ووصف‭ ‬رمزي‭ ‬أحمد‭ ‬المدرب‭ ‬المساعد‭ ‬لطائرة‭ ‬المحرق‭ ‬بأنّ‭ ‬المباراة‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬المعامير‭ ‬جاءت‭ ‬من‭ ‬أضعف‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬لعبها‭ ‬فريقه،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬الإحصائيات‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬حائط‭ ‬الصد‭ ‬ضعيفا،‭ ‬والدفاع‭ ‬كذلك،‭ ‬ولا‭ ‬يختلف‭ ‬الأمر‭ ‬بالنسبة‭ ‬للناحية‭ ‬الهجومية‭ ‬باستثناء‭ ‬الإرسال‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬إيجابيا‭ ‬بحسب‭ ‬قوله،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬غياب‭ ‬التركيز‭ ‬خلال‭ ‬المباراة،‭ ‬وهناك‭ ‬لاعبون‭ ‬لم‭ ‬يسميهم‭ ‬قد‭ ‬غلب‭ ‬عليهم‭ ‬التراخي‭ ‬وغياب‭ ‬الروح،‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬أدى‭ ‬فريق‭ ‬المعامير‭ ‬بحسب‭ ‬رؤيته‭ ‬مباراة‭ ‬على‭ ‬أحسن‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬لأنه‭ ‬بعيد‭ ‬عن‭ ‬الضغط‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬فريقه‭ ‬المحرق‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬خسارة‭ ‬أمام‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬وكان‭ ‬الضغط‭ ‬منصبّ‭ ‬عليه‭.‬


يونس‭ ‬الهدار‭ (‬التضامن‭):‬

وأفاد‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬التضامن‭ ‬يونس‭ ‬الهدار‭ ‬بأنّ‭ ‬النصر‭ ‬وعطفا‭ ‬على‭ ‬عناصره‭ ‬التي‭ ‬تمتلك‭ ‬التجربة‭ ‬عرف‭ ‬كيف‭ ‬يتعامل‭ ‬مع‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬بدأ‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بحذر‭ ‬مما‭ ‬منح‭ ‬فريقه‭ ‬التضامن‭ ‬فرصة‭ ‬الاقتراب‭ ‬من‭ ‬النتيجة،‭ ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬لجأ‭
‬إلى‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬استقبالهم‭ ‬بالإرسال‭ ‬الهجومي‭ ‬مما‭ ‬سبب‭ ‬اهتزازا‭ ‬للكرة‭ ‬الأولى‭ ‬مما‭ ‬جعل‭ ‬الخيارات‭ ‬الهجومية‭ ‬لفريقه‭ ‬واضحة‭ ‬المعالم‭ ‬لحائط‭ ‬صد‭ ‬النصر‭ ‬أو‭ ‬الدفاع‭ ‬الخلفي،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬فريقه‭ ‬حاول‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬أجواء‭ ‬الشوطين‭ ‬الأخيرين‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬اللاعبين‭ ‬افتقدوا‭ ‬الثبات‭ ‬الإنفعالي‭ ‬بحسب‭ ‬قوله،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬برز‭ ‬فيه‭ ‬لاعب‭ ‬النصر‭ ‬إبراهيم‭ ‬محمد‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬إنهاء‭ ‬الكرات‭ ‬الحاسمة‭.‬


حسين‭ ‬محفوظ‭ (‬عالي‭):‬

واختزل‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬عالي‭ ‬حسين‭ ‬محفوظ‭ ‬الموقف‭ ‬الفني‭ ‬لأداء‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬ضاربي‭ ‬الأطراف‭ ‬لم‭ ‬يكونوا‭ ‬في‭ ‬الصورة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬منتظرة‭ ‬منهم،‭ ‬بل‭ ‬لم‭ ‬يساعدوا‭ ‬لاعبي‭ ‬مركز‭ ‬3،‭ ‬وأنّ‭ ‬فريقه‭ ‬عانى‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬بعد‭ ‬الدفاع‭ ‬إذ‭ ‬كانت‭ ‬نسبته‭ ‬متدنية‭ ‬جدا‭ ‬بحسب‭ ‬وصفه،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الاستقبال‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬كانت‭ ‬له‭ ‬تبعاته‭ ‬وترسباته‭.‬

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