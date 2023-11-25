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برلمان سويسري يؤيد استضافة الأولمبياد الشتوي

11/25/2023 7:35:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

جنيف‭ (‬سويسرا‭) ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬وافقت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬السويسرية‭ ‬على‭ ‬التقدم‭ ‬بطلب‭ ‬استضافة‭ ‬إحدى‭ ‬نسختي‭ ‬2030‭ ‬و2034‭ ‬من‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الشتوي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يسمح‭ ‬بإبداء‭ ‬الاهتمام‭ ‬رسميا‭ ‬لدى‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭. ‬وجرى‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬بالإجماع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬البرلمان‭ ‬الرياضي‭ ‬السويسري،‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬أعلى‭ ‬سلطة‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬السويسرية‭ ‬ويضم‭ ‬ممثلين‭ ‬للاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬ورياضيين،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬عقد‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬إيتينجن‭. ‬وجاء‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬القرار‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كشفت‭ ‬دراسة‭ ‬عن‭ ‬إمكانية‭ ‬استضافة‭ ‬الدورة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الشتوية‭ ‬في‭ ‬منشآت‭ ‬قائمة‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المناطق‭.‬

وكانت‭ ‬سويسرا‭ ‬قد‭ ‬استضافة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬الشتوية‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬1928‭ ‬و‭.‬1948

وفي‭ ‬الأعوام‭ ‬الأخيرة،‭ ‬أسفر‭ ‬استفتاء‭ ‬عن‭ ‬رفض‭ ‬تقدم‭ ‬كانتون‭ ‬جريسنس‭ ‬بطلب‭ ‬استضافة‭ ‬أولمبياد‭ ‬2026،‭ ‬كما‭ ‬خسر‭ ‬ملف‭ ‬كانتون‭ ‬فاليه‭ ‬أمام‭ ‬تورينو‭ ‬الإيطالية‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬أولمبياد‭ ‬2006‭ .‬

وستكشف‭ ‬الللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬قرارها‭ ‬بشأن‭ ‬المرشحين‭ ‬المفضلين‭ ‬لدورتي‭ ‬2030‭ ‬و2034‭ ‬الأولمبيتين‭ ‬الشتويتين‭. ‬وهناك‭ ‬مساع‭ ‬من‭ ‬السويد‭ ‬وكذلك‭ ‬فرنسا‭ ‬لاستضافة‭ ‬أولمبياد‭ ‬2030،‭ ‬كما‭ ‬أبدت‭ ‬مدينة‭ ‬سولت‭ ‬ليك‭ ‬الأمريكية‭ ‬اهتماما‭ ‬لكنها‭ ‬تفضل‭ ‬نسخة‭ ‬2034‭ ‬نظرا‭ ‬لإقامة‭ ‬أولمبياد‭ ‬2028‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭.‬

وتعتزم‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬حسم‭ ‬قرارها‭ ‬بشأن‭ ‬إقامة‭ ‬دورتي‭ ‬2030‭ ‬و2034‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعها‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬2024،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬السماح‭ ‬مؤخرا‭ ‬بحسم‭ ‬القرار‭ ‬بشأن‭ ‬دورتين‭ ‬أولمبيتين‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬واحد‭.‬

وكان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يتخذ‭ ‬القرار‭ ‬بشأن‭ ‬استضافة‭ ‬أولمبياد‭ ‬2030‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬لكن‭ ‬تقرر‭ ‬التأجيل‭ ‬لجمع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬بشأن‭ ‬تأثيرات‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭.‬

وتقام‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬الشتوية‭ ‬لعام‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬ميلانو‭ ‬وكورتينا‭ ‬دامبيتزو‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭.‬

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