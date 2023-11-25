فيرستابن الأسرع في التجارب التأهيلية للمرة الـ12 هذا الموسم

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- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أبوظبي – (أ ف ب): حقق سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن أمس السبت أسرع توقيت في التجارب التأهيلية للمرة الـ12 هذا الموسم ضمن منافسات الجولة الختامية الثانية والعشرين لبطولة العالم للفورمولا واحد على حلبة مرسى ياس.
وحقق فيرستابن، المتوج هذا العام بلقبه العالمي الثالث توالياً، 1.23.445 دقيقة متقدما بفارق 0.139 ثانية على سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو، وبفارق 0.337 ثانية عن الأسترالي أوسكار بياستري (ماكلارين). ووصل سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل رابعاً.
وحقق فيرستابن أسرع توقيت في أبوظبي للعام الرابع توالياً والـ33 في مسيرته، متساوياً مع البريطاني نايجل مانسيل، بطل العالم 1992، في كتاب الأرقام القياسية.
وقال الهولندي البالغ 26 عاما والساعي لتحقيق فوزه الـ19 هذا الموسم وتعزيز رقمه القياسي والـ54 في مسيرته: «كان الأمر برمته غريبا للغاية. طوال عطلة نهاية الأسبوع كان الأمر بمثابة صراع لكننا تطورنا كثيرا ثم ضغطنا وأنا سعيد بوجودي في المركز الأول. السيارة باتت أفضل في التجارب التأهيلية».
وتابع: «ليس لديّ أدنى فكرة عن الكيفية التي ستسير بها السيارة في السباق (الأحد)، لذا دعونا نرى، لكنني فخور جدا بإنجازاتنا هذا العام».
بدوره، لم يتوقع لوكلير تسجيله ثاني أسرع توقيت، وقال: «نظرا إلى عطلة نهاية الأسبوع التي قضيناها حتى الآن، لم أتوقع هذا على الإطلاق (...) في الصف الأول، إنه أمر لا يصدق».
وستكون حلبة مرسى ياس مسرحا لصراع أخير بين مرسيدس وفيراري على المركز الثاني في ترتيب الصانعين، في حين حسم ريد بول باكرا اللقب للموسم الثاني تواليا (822 نقطة).
ورغم تواضع نتيجة لويس هاميلتون، زميل ومواطن راسل الذي سينطلق من المركز الحادي عشر، فإن بطل العالم سبع مرات تقدم سائق فيراري الثاني الإسباني كارلوس ساينس الذي لم يتمكن من تحقيق افضل من التوقيت السادس عشر.
وقبل ختام جولة أبوظبي يحتل مرسيدس المركز الثاني مع 392 نقطة متقدماً بفارق أربع نقاط عن فيراري (388)، في حين سيتم منح 44 نقطة في هذه الجولة.
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