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فيرستابن الأسرع في التجارب التأهيلية للمرة الـ12 هذا الموسم

11/25/2023 7:35:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أبوظبي‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حقق‭ ‬سائق‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬الهولندي‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬أسرع‭ ‬توقيت‭ ‬في‭ ‬التجارب‭ ‬التأهيلية‭ ‬للمرة‭ ‬الـ12‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الختامية‭ ‬الثانية‭ ‬والعشرين‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬حلبة‭ ‬مرسى‭ ‬ياس‭.‬

وحقق‭ ‬فيرستابن،‭ ‬المتوج‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بلقبه‭ ‬العالمي‭ ‬الثالث‭ ‬توالياً،‭ ‬1‭.‬23‭.‬445‭ ‬دقيقة‭ ‬متقدما‭ ‬بفارق‭ ‬0‭.‬139‭ ‬ثانية‭ ‬على‭ ‬سائق‭ ‬فيراري‭ ‬شارل‭ ‬لوكلير‭ ‬من‭ ‬موناكو،‭ ‬وبفارق‭ ‬0‭.‬337‭ ‬ثانية‭ ‬عن‭ ‬الأسترالي‭ ‬أوسكار‭ ‬بياستري‭ (‬ماكلارين‭). ‬ووصل‭ ‬سائق‭ ‬مرسيدس‭ ‬البريطاني‭ ‬جورج‭ ‬راسل‭ ‬رابعاً‭.‬

وحقق‭ ‬فيرستابن‭ ‬أسرع‭ ‬توقيت‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬للعام‭ ‬الرابع‭ ‬توالياً‭ ‬والـ33‭ ‬في‭ ‬مسيرته،‭ ‬متساوياً‭ ‬مع‭ ‬البريطاني‭ ‬نايجل‭ ‬مانسيل،‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬1992،‭ ‬في‭ ‬كتاب‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية‭.‬

وقال‭ ‬الهولندي‭ ‬البالغ‭ ‬26‭ ‬عاما‭ ‬والساعي‭ ‬لتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الـ19‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وتعزيز‭ ‬رقمه‭ ‬القياسي‭ ‬والـ54‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭: ‬‮«‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬برمته‭ ‬غريبا‭ ‬للغاية‭. ‬طوال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬بمثابة‭ ‬صراع‭ ‬لكننا‭ ‬تطورنا‭ ‬كثيرا‭ ‬ثم‭ ‬ضغطنا‭ ‬وأنا‭ ‬سعيد‭ ‬بوجودي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭. ‬السيارة‭ ‬باتت‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬التجارب‭ ‬التأهيلية‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬ليس‭ ‬لديّ‭ ‬أدنى‭ ‬فكرة‭ ‬عن‭ ‬الكيفية‭ ‬التي‭ ‬ستسير‭ ‬بها‭ ‬السيارة‭ ‬في‭ ‬السباق‭ (‬الأحد‭)‬،‭ ‬لذا‭ ‬دعونا‭ ‬نرى،‭ ‬لكنني‭ ‬فخور‭ ‬جدا‭ ‬بإنجازاتنا‭ ‬هذا‭ ‬العام‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬لم‭ ‬يتوقع‭ ‬لوكلير‭ ‬تسجيله‭ ‬ثاني‭ ‬أسرع‭ ‬توقيت،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬التي‭ ‬قضيناها‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬لم‭ ‬أتوقع‭ ‬هذا‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ (...) ‬في‭ ‬الصف‭ ‬الأول،‭ ‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬يصدق‮»‬‭.‬

وستكون‭ ‬حلبة‭ ‬مرسى‭ ‬ياس‭ ‬مسرحا‭ ‬لصراع‭ ‬أخير‭ ‬بين‭ ‬مرسيدس‭ ‬وفيراري‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬الصانعين،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬حسم‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬باكرا‭ ‬اللقب‭ ‬للموسم‭ ‬الثاني‭ ‬تواليا‭ (‬822‭ ‬نقطة‭).‬

ورغم‭ ‬تواضع‭ ‬نتيجة‭ ‬لويس‭ ‬هاميلتون،‭ ‬زميل‭ ‬ومواطن‭ ‬راسل‭ ‬الذي‭ ‬سينطلق‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر،‭ ‬فإن‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬سبع‭ ‬مرات‭ ‬تقدم‭ ‬سائق‭ ‬فيراري‭ ‬الثاني‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ساينس‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬افضل‭ ‬من‭ ‬التوقيت‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭.‬

وقبل‭ ‬ختام‭ ‬جولة‭ ‬أبوظبي‭ ‬يحتل‭ ‬مرسيدس‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬مع‭ ‬392‭ ‬نقطة‭ ‬متقدماً‭ ‬بفارق‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬فيراري‭ (‬388‭)‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سيتم‭ ‬منح‭ ‬44‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭.‬


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