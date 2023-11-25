إقصاء دنفر من مسابقة الكأس وبوسطن يعقد آماله

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- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لوس انجليس – (أ ف ب) :تعرّضت آمال بوسطن سلتيكس بالتأهل إلى الأدوار الاقصائية من بطولة «إن-سيزون» ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين لضربة، بعد خسارته الجمعة أمام أورلاندو ماجيك، فيما فقد دنفر ناغتس بطل الدوري آماله حسابياً اثر سقوطه أمام هيوستن روكتس.
ورغم أرقام خارقة من أفضل لاعب في الدوري مرتين الصربي نيكولا يوكيتش، صاحب 38 نقطة، 19 متابعة و8 تمريرات حاسمة، إلا ان دنفر سقط على ارض روكتس 86-105.
ولا يزال ناغتس متأثراً من غياب نجمه الآخر الكندي جمال موراي، إذ بلغ معدل تسجيله الميداني 34 % ، ومُني بخسارته الخامسة في آخر سبع مباريات.
وجسّد آرون غوردون المخاوف الهجومية لناغتس، مع اخفاقه في 12 تسديدة ميدانية، منهياً المباراة برصيد نقطتين فقط في 39 دقيقة.
وبرز لدى الفائز جايلن غرين (25 نقطة) والتركي ألبيرين شنغون (21 نقطة و15 متابعة).
وضمن منافسات هذه البطولة الجديدة، قُسّمت الأندية الثلاثون إلى ست مجموعات من خمسة، ويلعب كل فريق مجموع أربع مباريات هذا الشهر لتحديد المتصدرين الست الذين سينضم إليهم فريقان في ربع النهائي.
وتُحتسب كل مباريات هذه الكأس الجديدة ضمن دوري «أن بي ايه» وترتيب الموسم العادي، باستثناء المباراة النهائية في 9 ديسمبر في لاس فيغاس.
وأقصي ناغتس من المجموعة الثانية في المنطقة الغربية التي عزّز فيها نيو أورليانز بيليكانز صدارته بفوز على لوس أنجليس كليبرز 116-106، بفضل 32 نقطة لزيون وليامسون و30 لبراندون إنغرام.
ناغتس يعاني خارج قواعده
وعبّر مدرب ناغتس مايكل مالون عن قلقه من تراجع نتائج فريقه خارج أرضه (1-4) «يجب أن نحقق فوزاً. بدأنا برصيد 9-2، وكانت الأمور رائعة، أما الآن... لا يمكننا الفوز في مباراة خارج ملعبنا. نبتعد نوعاً ما عن نواة أسلوبنا على صعيد الدفاع والقساوة».
أما أورلاندو ماجيك الذي فاز على ناغتس قبل يومين، فقدّم شوطاً ثانياً رائعاً أمام ضيفه بوسطن سلتيكس متصدّر الدوري، في طريقه إلى فوزه السادس توالياً 113-96.
وبعد نزوله بديلاً، سجّل لاعب الارتكاز الألماني موريتس فاغنر 27 نقطة، فيما أضاف باولو بانكيرو 23 نقطة و7 متابعات للفائز.
وكان النجم جايسون تايتوم أفضل مسجل لدى سلتيكس مع 26 نقطة واضاف جايلن براون 18 بينها 12 في الربع الأوّل.
واكتفى براون بتسجيل سلتين فقط من أصل 17 محاولة في الأرباع الثلاثة الأخيرة، فيما أقفل ماجيك منطقته الدفاعية ملحقاً أكبر خسارة بسلتيكس هذا الموسم.
قال بانكيرو عن تفوّق فريقه دفاعياً «هذه نقطة قوتنا».
وأنهى ماجيك مباريات المجموعة الثالثة برصيد 3-1، فيما أهدر بوسطن فرصة حسم بطاقة التاهل المباشرة وتراجع إلى المركز الثاني (2-1) بالتساوي مع بروكلين نتس. ويختتم دور المجموعات يوم الثلاثاء.
الخسارة الـ11 توالياً لسبيرز
وأهدر مينيسوتا تمبروولفز فرصة حسم بطاقته بخسارته أمام ساكرامنتو كينغز 111-124. سجّل دي أرون فوكس 36 نقطة و12 متابعة لساكرامنتو الذي حقق فوزه الثالث توالياً في المجموعة الثالثة في المنطقة الغربية.
وضمن المجموعة عينها، أحيا غولدن ستايت ووريرز آماله بفوزه على سان أنتونيو سبيرز 118-112.
زرع الموزّع المخضرم ستيفن كوري سبع ثلاثيات، في طريقه إلى تسجيل 35 نقطة لووريرز الذي ألحق بسبيرز ونجمه الفرنسي اليافع فيكتور ويمبانياما الخسارة الحادية عشرة توالياً.
وكان البديل ديفن فاسيل أفضل مسجّل لسبيرز مع 24 نقطة، فيما أضاف كل من ويمبانياما وكلدون جونسون 22 نقطة.
نيكس يصدم هيت
وفي نيويورك، قلب صاحب الأرض نيكس تخلّفه بفارق 21 نقطة في الربع الثالث إلى فوز على ميامي هيت 100-98.
سجّل جايلن برانسون 24 نقطة وأضاف البديل إيمانويل كويكلي 20 لنيكس الذي تفوّق على خصمه 29-11 في الربع الأخير.
ولدى الخاسر، سجّل النجم المخضرم جيمي باتلر 23 نقطة، لكنه أهدر سلة الفوز من خارج القوس قبل عشرَين من الثانية على نهاية الوقت.
ويلعب هيت الثلاثاء مع متصدر المجموعة ميلووكي باكس الذي حقّق فوزه الثالث على حساب واشنطن ويزاردز 131-128.
سجّل لاعب الارتكاز بروك لوبيز 39 نقطة، وهو أعلى رصيد في مسيرته، فيما أضاف كل من النجمين اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو وداميان ليلارد 31 نقطة.
وهذه أول مرة في تاريخ باكس، يسجّل ثلاثة لاعبين 30 نقطة أو أكثر في مباراة واحدة.
وبفضل 40 نقطة من هدّافه ديفن بوكر، احتفظ فينيكس صنز بآمال التأهل من خلال أفضل وصيف في منطقته الغربية، بفوزه على مضيفه ممفيس غريزليز 110-89، رغم غياب نجمه كيفن دورانت المصاب بقدمه.
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