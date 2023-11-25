إقصاء دنفر من مسابقة الكأس وبوسطن يعقد آماله

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لوس‭ ‬انجليس‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) :‬تعرّضت‭ ‬آمال‭ ‬بوسطن‭ ‬سلتيكس‭ ‬بالتأهل‭ ‬إلى‭ ‬الأدوار‭ ‬الاقصائية‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬إن‭-‬سيزون‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭ ‬لضربة،‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬الجمعة‭ ‬أمام‭ ‬أورلاندو‭ ‬ماجيك،‭ ‬فيما‭ ‬فقد‭ ‬دنفر‭ ‬ناغتس‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬آماله‭ ‬حسابياً‭ ‬اثر‭ ‬سقوطه‭ ‬أمام‭ ‬هيوستن‭ ‬روكتس‭.‬

ورغم‭ ‬أرقام‭ ‬خارقة‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬مرتين‭ ‬الصربي‭ ‬نيكولا‭ ‬يوكيتش،‭ ‬صاحب‭ ‬38‭ ‬نقطة،‭ ‬19‭ ‬متابعة‭ ‬و8‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬إلا‭ ‬ان‭ ‬دنفر‭ ‬سقط‭ ‬على‭ ‬ارض‭ ‬روكتس‭ ‬86‭-‬105‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬ناغتس‭ ‬متأثراً‭ ‬من‭ ‬غياب‭ ‬نجمه‭ ‬الآخر‭ ‬الكندي‭ ‬جمال‭ ‬موراي،‭ ‬إذ‭ ‬بلغ‭ ‬معدل‭ ‬تسجيله‭ ‬الميداني‭ ‬34 ‭%‬ ،‭ ‬ومُني‭ ‬بخسارته‭ ‬الخامسة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭.‬

وجسّد‭ ‬آرون‭ ‬غوردون‭ ‬المخاوف‭ ‬الهجومية‭ ‬لناغتس،‭ ‬مع‭ ‬اخفاقه‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬تسديدة‭ ‬ميدانية،‭ ‬منهياً‭ ‬المباراة‭ ‬برصيد‭ ‬نقطتين‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬39‭ ‬دقيقة‭.‬

وبرز‭ ‬لدى‭ ‬الفائز‭ ‬جايلن‭ ‬غرين‭ (‬25‭ ‬نقطة‭) ‬والتركي‭ ‬ألبيرين‭ ‬شنغون‭ (‬21‭ ‬نقطة‭ ‬و15‭ ‬متابعة‭).‬

وضمن‭ ‬منافسات‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬الجديدة،‭ ‬قُسّمت‭ ‬الأندية‭ ‬الثلاثون‭ ‬إلى‭ ‬ست‭ ‬مجموعات‭ ‬من‭ ‬خمسة،‭ ‬ويلعب‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬مجموع‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬لتحديد‭ ‬المتصدرين‭ ‬الست‭ ‬الذين‭ ‬سينضم‭ ‬إليهم‭ ‬فريقان‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭.‬

وتُحتسب‭ ‬كل‭ ‬مباريات‭ ‬هذه‭ ‬الكأس‭ ‬الجديدة‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬‮«‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‮»‬‭ ‬وترتيب‭ ‬الموسم‭ ‬العادي،‭ ‬باستثناء‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬ديسمبر‭ ‬في‭ ‬لاس‭ ‬فيغاس‭.‬

وأقصي‭ ‬ناغتس‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬عزّز‭ ‬فيها‭ ‬نيو‭ ‬أورليانز‭ ‬بيليكانز‭ ‬صدارته‭ ‬بفوز‭ ‬على‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬كليبرز‭ ‬116‭-‬106،‭ ‬بفضل‭ ‬32‭ ‬نقطة‭ ‬لزيون‭ ‬وليامسون‭ ‬و30‭ ‬لبراندون‭ ‬إنغرام‭.‬





ناغتس‭ ‬يعاني‭ ‬خارج‭ ‬قواعده‭ ‬

وعبّر‭ ‬مدرب‭ ‬ناغتس‭ ‬مايكل‭ ‬مالون‭ ‬عن‭ ‬قلقه‭ ‬من‭ ‬تراجع‭ ‬نتائج‭ ‬فريقه‭ ‬خارج‭ ‬أرضه‭ (‬1-4‭) ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نحقق‭ ‬فوزاً‭. ‬بدأنا‭ ‬برصيد‭ ‬9‭-‬2،‭ ‬وكانت‭ ‬الأمور‭ ‬رائعة،‭ ‬أما‭ ‬الآن‭... ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬خارج‭ ‬ملعبنا‭. ‬نبتعد‭ ‬نوعاً‭ ‬ما‭ ‬عن‭ ‬نواة‭ ‬أسلوبنا‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الدفاع‭ ‬والقساوة‮»‬‭.‬

أما‭ ‬أورلاندو‭ ‬ماجيك‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬ناغتس‭ ‬قبل‭ ‬يومين،‭ ‬فقدّم‭ ‬شوطاً‭ ‬ثانياً‭ ‬رائعاً‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬بوسطن‭ ‬سلتيكس‭ ‬متصدّر‭ ‬الدوري،‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬إلى‭ ‬فوزه‭ ‬السادس‭ ‬توالياً‭ ‬113‭-‬96‭.‬

وبعد‭ ‬نزوله‭ ‬بديلاً،‭ ‬سجّل‭ ‬لاعب‭ ‬الارتكاز‭ ‬الألماني‭ ‬موريتس‭ ‬فاغنر‭ ‬27‭ ‬نقطة،‭ ‬فيما‭ ‬أضاف‭ ‬باولو‭ ‬بانكيرو‭ ‬23‭ ‬نقطة‭ ‬و7‭ ‬متابعات‭ ‬للفائز‭.‬

وكان‭ ‬النجم‭ ‬جايسون‭ ‬تايتوم‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬لدى‭ ‬سلتيكس‭ ‬مع‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬واضاف‭ ‬جايلن‭ ‬براون‭ ‬18‭ ‬بينها‭ ‬12‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأوّل‭.‬

واكتفى‭ ‬براون‭ ‬بتسجيل‭ ‬سلتين‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬17‭ ‬محاولة‭ ‬في‭ ‬الأرباع‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬فيما‭ ‬أقفل‭ ‬ماجيك‭ ‬منطقته‭ ‬الدفاعية‭ ‬ملحقاً‭ ‬أكبر‭ ‬خسارة‭ ‬بسلتيكس‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

قال‭ ‬بانكيرو‭ ‬عن‭ ‬تفوّق‭ ‬فريقه‭ ‬دفاعياً‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬نقطة‭ ‬قوتنا‮»‬‭.‬

وأنهى‭ ‬ماجيك‭ ‬مباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬برصيد‭ ‬3‭-‬1،‭ ‬فيما‭ ‬أهدر‭ ‬بوسطن‭ ‬فرصة‭ ‬حسم‭ ‬بطاقة‭ ‬التاهل‭ ‬المباشرة‭ ‬وتراجع‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ (‬2-1‭) ‬بالتساوي‭ ‬مع‭ ‬بروكلين‭ ‬نتس‭. ‬ويختتم‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭.‬





الخسارة‭ ‬الـ11‭ ‬توالياً‭ ‬لسبيرز‭ ‬

وأهدر‭ ‬مينيسوتا‭ ‬تمبروولفز‭ ‬فرصة‭ ‬حسم‭ ‬بطاقته‭ ‬بخسارته‭ ‬أمام‭ ‬ساكرامنتو‭ ‬كينغز‭ ‬111‭-‬124‭. ‬سجّل‭ ‬دي‭ ‬أرون‭ ‬فوكس‭ ‬36‭ ‬نقطة‭ ‬و12‭ ‬متابعة‭ ‬لساكرامنتو‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭.‬

وضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬عينها،‭ ‬أحيا‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬ووريرز‭ ‬آماله‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬سان‭ ‬أنتونيو‭ ‬سبيرز‭ ‬118‭-‬112‭.‬

زرع‭ ‬الموزّع‭ ‬المخضرم‭ ‬ستيفن‭ ‬كوري‭ ‬سبع‭ ‬ثلاثيات،‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬إلى‭ ‬تسجيل‭ ‬35‭ ‬نقطة‭ ‬لووريرز‭ ‬الذي‭ ‬ألحق‭ ‬بسبيرز‭ ‬ونجمه‭ ‬الفرنسي‭ ‬اليافع‭ ‬فيكتور‭ ‬ويمبانياما‭ ‬الخسارة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬توالياً‭.‬

وكان‭ ‬البديل‭ ‬ديفن‭ ‬فاسيل‭ ‬أفضل‭ ‬مسجّل‭ ‬لسبيرز‭ ‬مع‭ ‬24‭ ‬نقطة،‭ ‬فيما‭ ‬أضاف‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ويمبانياما‭ ‬وكلدون‭ ‬جونسون‭ ‬22‭ ‬نقطة‭.‬





نيكس‭ ‬يصدم‭ ‬هيت‭ ‬

وفي‭ ‬نيويورك،‭ ‬قلب‭ ‬صاحب‭ ‬الأرض‭ ‬نيكس‭ ‬تخلّفه‭ ‬بفارق‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬على‭ ‬ميامي‭ ‬هيت‭ ‬100‭-‬98‭.‬

سجّل‭ ‬جايلن‭ ‬برانسون‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬وأضاف‭ ‬البديل‭ ‬إيمانويل‭ ‬كويكلي‭ ‬20‭ ‬لنيكس‭ ‬الذي‭ ‬تفوّق‭ ‬على‭ ‬خصمه‭ ‬29‭-‬11‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭.‬

ولدى‭ ‬الخاسر،‭ ‬سجّل‭ ‬النجم‭ ‬المخضرم‭ ‬جيمي‭ ‬باتلر‭ ‬23‭ ‬نقطة،‭ ‬لكنه‭ ‬أهدر‭ ‬سلة‭ ‬الفوز‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬القوس‭ ‬قبل‭ ‬عشرَين‭ ‬من‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬نهاية‭ ‬الوقت‭.‬

ويلعب‭ ‬هيت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مع‭ ‬متصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬ميلووكي‭ ‬باكس‭ ‬الذي‭ ‬حقّق‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬واشنطن‭ ‬ويزاردز‭ ‬131‭-‬128‭.‬

سجّل‭ ‬لاعب‭ ‬الارتكاز‭ ‬بروك‭ ‬لوبيز‭ ‬39‭ ‬نقطة،‭ ‬وهو‭ ‬أعلى‭ ‬رصيد‭ ‬في‭ ‬مسيرته،‭ ‬فيما‭ ‬أضاف‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬النجمين‭ ‬اليوناني‭ ‬يانيس‭ ‬أنتيتوكونمبو‭ ‬وداميان‭ ‬ليلارد‭ ‬31‭ ‬نقطة‭.‬

وهذه‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬باكس،‭ ‬يسجّل‭ ‬ثلاثة‭ ‬لاعبين‭ ‬30‭ ‬نقطة‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭.‬

وبفضل‭ ‬40‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬هدّافه‭ ‬ديفن‭ ‬بوكر،‭ ‬احتفظ‭ ‬فينيكس‭ ‬صنز‭ ‬بآمال‭ ‬التأهل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أفضل‭ ‬وصيف‭ ‬في‭ ‬منطقته‭ ‬الغربية،‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬ممفيس‭ ‬غريزليز‭ ‬110‭-‬89،‭ ‬رغم‭ ‬غياب‭ ‬نجمه‭ ‬كيفن‭ ‬دورانت‭ ‬المصاب‭ ‬بقدمه‭.‬