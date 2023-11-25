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بيرهوف يتقبل الرحيل عن المنتخب الألماني

11/25/2023 7:35:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قال‭ ‬أوليفر‭ ‬بيرهوف‭ ‬المدير‭ ‬السابق‭ ‬للمنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إنه‭ ‬تقبل‭ ‬رحيله‭ ‬عن‭ ‬المنصب‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يشغله‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬عقب‭ ‬الخروج‭ ‬المبكر‭ ‬للمنتخب‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2022‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬قطر‭. ‬وقال‭ ‬بيرهوف‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬فيلت‭ ‬آم‭ ‬سونتاج‮»‬‭ ‬الأسبوعية‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬بحال‭ ‬جيد‭. ‬بعد‭ ‬35‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬سيطرة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬علي،‭ ‬أستمتع‭ ‬بالحرية‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬بيرهوف‭ ‬قد‭ ‬رحل‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني،‭ ‬بعد‭ ‬18‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬العمل‭ ‬معه،‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬عقب‭ ‬خروج‭ ‬المنتخب‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭. ‬وشغل‭ ‬منصب‭ ‬مدير‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2018‭ ‬و2022‭ .‬

وبعدها‭ ‬يعمل‭ ‬كمستشار‭ ‬أعمال‭ ‬لفريق‭ ‬نيو‭ ‬إنجلاند‭ ‬باتريوتس‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الأمريكية،‭ ‬حيث‭ ‬يساعد‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬توسيع‭ ‬قاعدته‭ ‬وحضوره‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬وسويسرا‭ ‬والنمسا‭.‬

لكن‭ ‬بيرهوف‭ ‬اعترف‭ ‬أيضا‭ ‬أنه‭ ‬شعر‭ ‬بخيبة‭ ‬أمل‭ ‬شيئا‭ ‬ما‭ ‬إزاء‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬جرى‭ ‬توديعه‭ ‬بها‭.‬

وأوضح‭: ‬‮«‬كان‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأشياء‭ ‬والتصرفات‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الأشخاص،‭ ‬ما‭ ‬زلت‭ ‬لا‭ ‬أوافق‭ ‬عليها‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭. ‬لكنني‭ ‬أعرف‭ ‬العمل‭ ‬التجاري‭ ‬ولا‭ ‬أتعامل‭ ‬مع‭ ‬الأمر‭ ‬برمته‭ ‬بشكل‭ ‬شخصي‮»‬‭. ‬

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