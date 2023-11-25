بيرهوف يتقبل الرحيل عن المنتخب الألماني

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- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
برلين – (د ب أ): قال أوليفر بيرهوف المدير السابق للمنتخب الألماني لكرة القدم إنه تقبل رحيله عن المنصب الذي كان يشغله في الاتحاد الألماني عقب الخروج المبكر للمنتخب من كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر. وقال بيرهوف في مقابلة لصحيفة «فيلت آم سونتاج» الأسبوعية: «أنا بحال جيد. بعد 35 عاما من سيطرة كرة القدم علي، أستمتع بالحرية». وكان بيرهوف قد رحل عن الاتحاد الألماني، بعد 18 عاما من بدء العمل معه، في ديسمبر من العام الماضي عقب خروج المنتخب من دور المجموعات بكأس العالم. وشغل منصب مدير المنتخب الألماني بين عامي 2018 و2022 .
وبعدها يعمل كمستشار أعمال لفريق نيو إنجلاند باتريوتس لكرة القدم الأمريكية، حيث يساعد الفريق على توسيع قاعدته وحضوره في ألمانيا وسويسرا والنمسا.
لكن بيرهوف اعترف أيضا أنه شعر بخيبة أمل شيئا ما إزاء الطريقة التي جرى توديعه بها.
وأوضح: «كان هناك العديد من الأشياء والتصرفات من بعض الأشخاص، ما زلت لا أوافق عليها حتى اليوم. لكنني أعرف العمل التجاري ولا أتعامل مع الأمر برمته بشكل شخصي».
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