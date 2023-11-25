أنشيلوتي: رزنامة ((لا تُحتمل))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬انتقد‭ ‬الإيطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬مدرّب‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬مهاجميه‭ ‬البرازيليين‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬ورودريغو‭ ‬في‭ ‬النافذة‭ ‬الدولية‭ ‬الأخيرة‭ ‬رزنامة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تُحتمل‮»‬،‭ ‬ودعا‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬إلى‭ ‬تخفيض‭ ‬إيقاع‭ ‬المباريات‭ ‬تفادياً‭ ‬للإصابات‭.‬

قال‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬عشية‭ ‬حلول‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬على‭ ‬قادش‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬ان‭ ‬الرزنامة‭ ‬الحالية‭ ‬لا‭ ‬تُحتمل‭ ‬ويتعيّن‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬يضعها‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‮»‬‭.‬

وفيما‭ ‬سيزداد‭ ‬عدد‭ ‬المباريات‭ ‬مع‭ ‬اعتماد‭ ‬النظام‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل،‭ ‬أسف‭ ‬المدرب‭ ‬المحنّك‭: ‬‮«‬الحل‭ ‬الوحيد‭ ‬هو‭ ‬تخفيض‭ ‬عدد‭ ‬المباريات‭. ‬بمقدور‭ ‬الليغا،‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬والاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬القيام‭ ‬بذلك،‭ ‬لكنهم‭ ‬يقومون‭ ‬بالعكس‮»‬‭.‬

أردف‭ ‬المدرّب‭ ‬الذي‭ ‬يفتقد‭ ‬الأحد‭ ‬فينيسيوس‭ (‬فخذ‭ ‬أيسر‭)‬،‭ ‬مواطنه‭ ‬المدافع‭ ‬إيدر‭ ‬ميليتاو‭ (‬ركبة‭)‬،‭ ‬الفرنسيين‭ ‬إدوادرو‭ ‬كامافينغا‭ (‬ركبة‭) ‬وأوريليان‭ ‬تشواميني‭ (‬قدم‭)‬،‭ ‬الحارسين‭ ‬البلجيكي‭ ‬تيبو‭ ‬كورتوا‭ (‬ركبة‭) ‬وكيبا‭ (‬عضلة‭ ‬مقرّبة‭)‬،‭ ‬والتركي‭ ‬الشاب‭ ‬أردا‭ ‬غولر‭ (‬فخذ‭): ‬‮«‬مباريات‭ ‬تنتهي‭ ‬8‭-‬0‭ ‬و14‭-‬0،‭ ‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬معنى‮»‬‭.‬

ورأى‭ ‬أنشيلوتي‭ (‬64‭ ‬عاماً‭) ‬الذي‭ ‬سينتقل‭ ‬لتدريب‭ ‬منتخب‭ ‬البرازيل‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬المقبل‭ ‬انه‭ ‬‮«‬فخور‮»‬‭ ‬بالارتباط‭ ‬مع‭ ‬‮«‬سيليساو‮»‬،‭ ‬لكنه‭ ‬ينتظر‭ ‬اقتراح‭ ‬تمديد‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬الأخير‮»‬‭ ‬من‭ ‬عقده‭ ‬الحالي‭ ‬الذي‭ ‬ينتهي‭ ‬صيف‭ ‬2024‭.‬