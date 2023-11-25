كين يحطم رقم جيرد مولر بهدفه في شباك كولون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أصبح‭ ‬هاري‭ ‬كين‭ ‬مهاجم‭ ‬فريق‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬أول‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬بوندسليجا‭) ‬يسجل‭ ‬18‭ ‬هدفا‭ ‬خلال‭ ‬أول‭ ‬12‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬الموسم،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬ذكرته‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬أوبتا‮»‬‭ ‬للإحصائيات‭ ‬الرياضية‭. ‬وتجاوز‭ ‬هاري‭ ‬كين،‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬بذلك‭ ‬رقم‭ ‬جيرد‭ ‬مولر‭ ‬أسطورة‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬17‭ ‬هدفا‭ ‬خلال‭ ‬أول‭ ‬12‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬1968/1969‭ .‬

وتجاوز‭ ‬كين‭ ‬رقم‭ ‬مولر‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬سجل‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬1‭/‬صفر‭ ‬لبايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬كولون‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭.‬

كذلك‭ ‬أصبح‭ ‬كين‭ ‬أول‭ ‬لاعب‭ ‬إنجليزي‭ ‬يسجل‭ ‬18‭ ‬هدفا‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬البوندسليجا‭.‬

وحطم‭ ‬هاري‭ ‬كين‭ ‬رقم‭ ‬جادون‭ ‬سانشو‭ ‬لاعب‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬السابق،‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬17‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬البوندسليجا‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2019‭/‬2020‭ .‬



