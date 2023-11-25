-->

Sunday, 26 November 2023 03:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دورة الألعاب السعودية الثانية تنطلق اليوم الأحد أكـثر من 6 آلاف رياضي ورياضية يشاركون في 53 لعبة

11/25/2023 7:35:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

يشارك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬آلاف‭ ‬رياضي‭ ‬ورياضية‭ ‬في‭ ‬53‭ ‬رياضة‭ ‬فردية‭ ‬وجماعية‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬السعودية‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬نوفمبر‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الرياض‭. ‬

وتتضمن‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬الـ‮«‬53‮»‬‭ ‬6‭ ‬ألعاب‭ ‬خصصت‭ ‬للرياضات‭ ‬البارالمبية،‭ ‬و4‭ ‬رياضات‭ ‬استعراضية،‭ ‬و12‭ ‬رياضة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الألعاب‭ ‬السعودية‭ ‬للشباب‭.‬

وقال‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬تركي‭ ‬الفيصل‭ ‬وزير‭ ‬الرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬والبارالمبية‭ ‬السعودية‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المنظمة‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬صحفية‭: ‬الدعم‭ ‬السخي‭ ‬من‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين،‭ ‬واهتمام‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ حفظهما‭ ‬الله ،‭ ‬أسهما‭ ‬بصورة‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالقطاع‭ ‬الرياضي،‭ ‬كما‭ ‬إن‭ ‬إقامة‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬السعودية‭ ‬للسنة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬تعكس‭ ‬مدى‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬رؤية‭ ‬السعودية‭ ‬2030‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬أبنائها،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬جيل‭ ‬يرفع‭ ‬اسم‭ ‬المملكة‭ ‬عاليا‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭.‬

وتعد‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬السعودية‭ ‬أكبر‭ ‬حدث‭ ‬رياضي‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬السعودية،‭ ‬إذ‭ ‬يتنافس‭ ‬الرياضيون‭ ‬المشاركون‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬يتجاوز‭ ‬مجموعها‭ ‬200‭ ‬مليون‭ ‬ريال،‭ ‬إذ‭ ‬سيحصل‭ ‬الفائز‭ ‬بالميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬على‭ ‬مليون‭ ‬ريال،‭ ‬والفضية‭ ‬على‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬ريال،‭ ‬والبرونزية‭ ‬على‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬ريال،‭ ‬فيما‭ ‬يحصل‭ ‬الفائز‭ ‬بالميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬ريال،‭ ‬والفضية‭ ‬على‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬ريال،‭ ‬والبرونزية‭ ‬على‭ ‬25‭ ‬ألف‭ ‬ريال‭.‬

وأطلقت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للألعاب‭ ‬فئة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬للشباب‭ ‬تحت‭ ‬18‭ ‬عاما‭ ‬يتنافسون‭ ‬في‭ ‬رياضات‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة،‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬المصغرة،‭ ‬الجمباز،‭ ‬الجودو،‭ ‬رفع‭ ‬الأثقال،‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى،‭ ‬الملاكمة،‭ ‬المبارزة،‭ ‬الكاراتيه،‭ ‬التايكواندو‭ ‬والسباحة‭.‬

MENAFN25112023000055011008ID1107484884

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث