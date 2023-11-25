دورة الألعاب السعودية الثانية تنطلق اليوم الأحد أكـثر من 6 آلاف رياضي ورياضية يشاركون في 53 لعبة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

يشارك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬آلاف‭ ‬رياضي‭ ‬ورياضية‭ ‬في‭ ‬53‭ ‬رياضة‭ ‬فردية‭ ‬وجماعية‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬السعودية‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬نوفمبر‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الرياض‭. ‬

وتتضمن‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬الـ‮«‬53‮»‬‭ ‬6‭ ‬ألعاب‭ ‬خصصت‭ ‬للرياضات‭ ‬البارالمبية،‭ ‬و4‭ ‬رياضات‭ ‬استعراضية،‭ ‬و12‭ ‬رياضة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الألعاب‭ ‬السعودية‭ ‬للشباب‭.‬

وقال‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬تركي‭ ‬الفيصل‭ ‬وزير‭ ‬الرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬والبارالمبية‭ ‬السعودية‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المنظمة‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬صحفية‭: ‬الدعم‭ ‬السخي‭ ‬من‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين،‭ ‬واهتمام‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ – حفظهما‭ ‬الله – ،‭ ‬أسهما‭ ‬بصورة‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالقطاع‭ ‬الرياضي،‭ ‬كما‭ ‬إن‭ ‬إقامة‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬السعودية‭ ‬للسنة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬تعكس‭ ‬مدى‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬رؤية‭ ‬السعودية‭ ‬2030‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬أبنائها،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬جيل‭ ‬يرفع‭ ‬اسم‭ ‬المملكة‭ ‬عاليا‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭.‬

وتعد‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬السعودية‭ ‬أكبر‭ ‬حدث‭ ‬رياضي‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬السعودية،‭ ‬إذ‭ ‬يتنافس‭ ‬الرياضيون‭ ‬المشاركون‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬يتجاوز‭ ‬مجموعها‭ ‬200‭ ‬مليون‭ ‬ريال،‭ ‬إذ‭ ‬سيحصل‭ ‬الفائز‭ ‬بالميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬على‭ ‬مليون‭ ‬ريال،‭ ‬والفضية‭ ‬على‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬ريال،‭ ‬والبرونزية‭ ‬على‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬ريال،‭ ‬فيما‭ ‬يحصل‭ ‬الفائز‭ ‬بالميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬ريال،‭ ‬والفضية‭ ‬على‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬ريال،‭ ‬والبرونزية‭ ‬على‭ ‬25‭ ‬ألف‭ ‬ريال‭.‬

وأطلقت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للألعاب‭ ‬فئة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬للشباب‭ ‬تحت‭ ‬18‭ ‬عاما‭ ‬يتنافسون‭ ‬في‭ ‬رياضات‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة،‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬المصغرة،‭ ‬الجمباز،‭ ‬الجودو،‭ ‬رفع‭ ‬الأثقال،‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى،‭ ‬الملاكمة،‭ ‬المبارزة،‭ ‬الكاراتيه،‭ ‬التايكواندو‭ ‬والسباحة‭.‬