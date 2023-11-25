دورة الألعاب السعودية الثانية تنطلق اليوم الأحد أكـثر من 6 آلاف رياضي ورياضية يشاركون في 53 لعبة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يشارك أكثر من 6 آلاف رياضي ورياضية في 53 رياضة فردية وجماعية في دورة الألعاب السعودية الثانية التي تنطلق اليوم الأحد في 26 نوفمبر وتستمر حتى العاشر من ديسمبر المقبل في العاصمة الرياض.
وتتضمن الألعاب الرياضية الـ«53» 6 ألعاب خصصت للرياضات البارالمبية، و4 رياضات استعراضية، و12 رياضة في بطولة الألعاب السعودية للشباب.
وقال سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب السعودي في تصريحات صحفية: الدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين، واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – ، أسهما بصورة كبرى في الارتقاء بالقطاع الرياضي، كما إن إقامة دورة الألعاب السعودية للسنة الثانية على التوالي تعكس مدى تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في دعم أبنائها، والعمل على بناء جيل يرفع اسم المملكة عاليا في المحافل الدولية.
وتعد دورة الألعاب السعودية أكبر حدث رياضي في تاريخ السعودية، إذ يتنافس الرياضيون المشاركون على جوائز يتجاوز مجموعها 200 مليون ريال، إذ سيحصل الفائز بالميدالية الذهبية على مليون ريال، والفضية على 300 ألف ريال، والبرونزية على 100 ألف ريال، فيما يحصل الفائز بالميدالية الذهبية في فئة الشباب على 100 ألف ريال، والفضية على 50 ألف ريال، والبرونزية على 25 ألف ريال.
وأطلقت اللجنة المنظمة للألعاب فئة جديدة في الدورة للشباب تحت 18 عاما يتنافسون في رياضات كرة الطاولة، كرة السلة المصغرة، الجمباز، الجودو، رفع الأثقال، ألعاب القوى، الملاكمة، المبارزة، الكاراتيه، التايكواندو والسباحة.
MENAFN25112023000055011008ID1107484884
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.